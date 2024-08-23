Новости Одессы и Одесской области

Каламарь, жернова и другие раритеты давней украинской Одессы

Каламарь, жернова и другие раритеты давней украинской Одессы

Как прикоснуться к истории украинской Одессы?.. Да, да, именно прикоснуться, чтобы пальцы имели возможность почувствовать старину, чтобы стать хотя бы на несколько секунд ее частью?.. Мы идем по лестнице — и перед нами оживает та же история города: наша украинская история …

Фотографии, книги, документы…

Да, мы в Музее-кафе «Старая Одесса», который появился недавно ― уже в новейшей нашей военной истории.

Еще до того, как мы заглянем в сам Музей, нас встретят жернова ― настоящие (в Музее, кстати, все «живое»). Они сделаны в начале ХХ столетия. Были в свое время найдены на Пересыпи.

Этот самый простой вид мельничного механизма во время голодоморов спасали украинцев от смерти…

А вот картина, которую вы первой увидите в самом Музее ― из новых. Но ведь отражает старую-старую Одессу. Это копия картины Анатолия Кравченко «Кочубіїв-Хаджибей-Одеса», которую Петр Манелис приобрел для Музея во время аукциона на фестивале, проходившем в Литературном музее в мае этого года

Украинская Одесса… Петр Манелис подводит меня к стендам. На меня с фотографий смотрят одесситы конца позапрошлого века.

раритети старовинної Одеси
раритети старовинної Одеси
раритети старовинної Одеси
раритети старовинної Одеси

― Все эти фото сделаны в одесских фотоателье. И, как видите, наши предки одеты в украинские национальные одежды.

Позже держу в руках старинные фотографии, переворачиваю, читаю одесские адреса и фамилии фотомастеров. А это (все здесь раритет!) ― фотография самого Кропивницкого в роли в спектакле «Невольник». Фото сделано в одесской студии «Димо», которая располагалась напротив Пале-Рояля…

История украинской Одессы увлекает, а, точнее, завораживает. И ― опять-таки ― ко всему прикасаешься, словно присоединяешься к давним-давним временам.

Книги, которые издавались в типографии Фесенко… О, типография Фесенко!.. Вы ведь, наверное, еще не забыли, как перед масштабным вторжением рашистов мы ее потеряли?..

А вот издававшиеся там книги еще можно подержать в руках… Вот сборник украинских песен с нотами. А еще с иллюстрациями. Даже можно увидеть, как происходило сватовство в древние времена…

А это что? «Клиническая фармакология», которую переводил Иван Луценко. Кстати, этот курс лекций 1910 года издания Иван Луценко подарил Ивану Липе («Искреннему приятелю Ивану Липе от переводчика Ивана Луценко»).

Экземпляр еженедельной крестьянской газеты «Село», издававшейся в Одессе, открывается стихотворением Ю.Грищенко «О, зорі, зійдіть…»…

Читаешь это стихотворение ― как о сегодняшнем дне…

Как прикоснуться к истории?

«Одесская жизнь» уже рассказывала о редких изданиях и других экспонатах в Музее, связанных с нашим Кобзарем… 

― Может, перенесемся в восемнадцатый век? ― предлагает Петр Манелис. 

И вот перед нами… каламарь. Украинский казацкий каламарь… И уже через несколько минут я, держа в руках этот раритет, узнаю от Петра, что казацкие каламари (чернильницы) были стационарными и походными (этот экземпляр ― походный). Видим уникальную комбинацию из двух соединенных отделений ― для перьев и для чернил. 

Восемнадцатый век… Привет вам с далеких времен!.. Почти невероятно! 

Петр же показывает мне казацкую пороховницу того же восемнадцатого столетия. Рассказывает, как она была найдена одесситом на собственной даче на 16-й станции Большого Фонтана во время работы на огороде… 

И казацкая трубка тоже попала в свое время сначала в личную коллекцию, а затем и в Музей-кафе «Старая Одесса» из тех же времен ― восемнадцатого века. 

Большой путь прошли все эти предметы!.. И это мы рассказали лишь о части того, что есть в Музее-кафе «Старая Одесса». 

Оказывается прикоснуться к истории не так уж трудно? 

Кстати, в Музее-кафе «Старая Одесса» не зря уверены: «Коснуться истории так же легко, как выпить чашку кофе»… 

Читайте также: По предложению самого Дюка, или как остаться в Одессе навсегда?

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Музей одной выставки: в Одессе открыл двери Археологический музей
    Музей одной выставки: в Одессе открыл двери Археологический музей

    В воскресенье, 4 августа, через два с половиной года после закрытия, одесский Археологический музей открыл свои двери для посетителей. Первая выставка, которой открыли музей посвящена острову Змеиный от античности до современности.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Пустые залы и картины в упаковках: почему вся коллекция одесского музея оказалась за границей
    Пустые залы и картины в упаковках: почему вся коллекция одесского музея оказалась за границей

    Война не щадит ни людей, ни произведения искусства. И шедевры из коллекции Одесского музея западного и восточного искусства, подобно беженцам, находятся на выставках за границей, подальше от войны. Поэтому сейчас здесь проходят современные показы и лекции, которые читают научные сотрудники. И если в мирное время визит в музей через главные двери и со служебного входа разительно отличался и по эмоциям, и по впечатлениям, то сейчас вызывает одинаковое ощущение боли и какого-то сиротства. Мы хотели показать то, что не смогут увидеть обычные посетители — как работают сотрудники музея, его мастерские, службы, хранилища. Возможно, если бы не война, фотоэкскурсия была бы гораздо интереснее и ярче. Однако впечатление от того, что мы увидели, неожиданно оказалось намного сильнее, чем в мирное время…

    ПОДРОБНЕЕ
  • Территория памяти: в Одессе открылся новый музей
    Территория памяти: в Одессе открылся новый музей

    Левое крыло нашего Главпочтамта на ул. Садовой вы не узнаете: в нем теперь открылся новый одесский музей. Его название — Музей геноцида «Территория памяти»… От стенда к стенду (Музей интерактивный) — словно листаешь тяжелые страницы истории…

    ПОДРОБНЕЕ
  • Какие музеи в Одессе расскажут историю родного края
    Какие музеи в Одессе расскажут историю родного края

    Одесса славится своими музеями. Продолжают они работать и сегодня – несмотря на угрозы военного времени. Конечно, не все шедевры находятся сейчас в экспозициях. Но для тех, кто хочет больше узнать о жизни родного края, открыты музеи, рассказывающие об истории Одесщины.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как работают одесские музеи во время войны?
    Как работают одесские музеи во время войны?

    Несмотря на сложные военные условия и частые воздушные тревоги, одесские музеи продолжают работать и принимать посетителей. И хотя многие шедевры одесских коллекций эвакуированы и находятся в безопасных местах, в музеях проводятся выставки и экскурсии, лекции и концерты.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua