Каламарь, жернова и другие раритеты давней украинской Одессы

Фотографии, книги, документы…

Да, мы в Музее-кафе «Старая Одесса», который появился недавно ― уже в новейшей нашей военной истории.

Еще до того, как мы заглянем в сам Музей, нас встретят жернова ― настоящие (в Музее, кстати, все «живое»). Они сделаны в начале ХХ столетия. Были в свое время найдены на Пересыпи.

Этот самый простой вид мельничного механизма во время голодоморов спасали украинцев от смерти…

А вот картина, которую вы первой увидите в самом Музее ― из новых. Но ведь отражает старую-старую Одессу. Это копия картины Анатолия Кравченко «Кочубіїв-Хаджибей-Одеса», которую Петр Манелис приобрел для Музея во время аукциона на фестивале, проходившем в Литературном музее в мае этого года…

Украинская Одесса… Петр Манелис подводит меня к стендам. На меня с фотографий смотрят одесситы конца позапрошлого века.

― Все эти фото сделаны в одесских фотоателье. И, как видите, наши предки одеты в украинские национальные одежды.

Позже держу в руках старинные фотографии, переворачиваю, читаю одесские адреса и фамилии фотомастеров. А это (все здесь раритет!) ― фотография самого Кропивницкого в роли в спектакле «Невольник». Фото сделано в одесской студии «Димо», которая располагалась напротив Пале-Рояля…

История украинской Одессы увлекает, а, точнее, завораживает. И ― опять-таки ― ко всему прикасаешься, словно присоединяешься к давним-давним временам.

Книги, которые издавались в типографии Фесенко… О, типография Фесенко!.. Вы ведь, наверное, еще не забыли, как перед масштабным вторжением рашистов мы ее потеряли?..

А вот издававшиеся там книги еще можно подержать в руках… Вот сборник украинских песен с нотами. А еще с иллюстрациями. Даже можно увидеть, как происходило сватовство в древние времена…

А это что? «Клиническая фармакология», которую переводил Иван Луценко. Кстати, этот курс лекций 1910 года издания Иван Луценко подарил Ивану Липе («Искреннему приятелю Ивану Липе от переводчика Ивана Луценко»).

Экземпляр еженедельной крестьянской газеты «Село», издававшейся в Одессе, открывается стихотворением Ю.Грищенко «О, зорі, зійдіть…»…

Читаешь это стихотворение ― как о сегодняшнем дне…

Как прикоснуться к истории?

«Одесская жизнь» уже рассказывала о редких изданиях и других экспонатах в Музее, связанных с нашим Кобзарем…

― Может, перенесемся в восемнадцатый век? ― предлагает Петр Манелис.

И вот перед нами… каламарь. Украинский казацкий каламарь… И уже через несколько минут я, держа в руках этот раритет, узнаю от Петра, что казацкие каламари (чернильницы) были стационарными и походными (этот экземпляр ― походный). Видим уникальную комбинацию из двух соединенных отделений ― для перьев и для чернил.

Восемнадцатый век… Привет вам с далеких времен!.. Почти невероятно!

Петр же показывает мне казацкую пороховницу того же восемнадцатого столетия. Рассказывает, как она была найдена одесситом на собственной даче на 16-й станции Большого Фонтана во время работы на огороде…

И казацкая трубка тоже попала в свое время сначала в личную коллекцию, а затем и в Музей-кафе «Старая Одесса» из тех же времен ― восемнадцатого века.

Большой путь прошли все эти предметы!.. И это мы рассказали лишь о части того, что есть в Музее-кафе «Старая Одесса».

Оказывается прикоснуться к истории не так уж трудно?

Кстати, в Музее-кафе «Старая Одесса» не зря уверены: «Коснуться истории так же легко, как выпить чашку кофе»…

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