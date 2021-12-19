Одесса-2021 в скульптурах и арт-объектах: что появилось в уходящем году?

Не только красными зонами, локдаунами и печальной статистикой жила Одесса в уходящем 2021-м году. В городе появлялись и новые скульптуры, и то, что зовется арт-объектами.

Наш одесский Эдем

Безусловным лидером стал Греческий парк. Здесь расцвел настоящий Эдем, наш местный Сад жизни.

Это три скульптуры Михаила Ревы. Необыкновенная яблоня… А внизу – на постаменте – яблоко, словно упавшее с дерева… Дальше – снова яблоко, только уже совсем другое, загадочное, раскрытое. А чуть поодаль – скульптура с названием «Рождение души».

В Одессе увековечены и каменоломы, и аисты, и…

Трогательный, позитивный и семейный – так назвали новый арт-объект «Лелеченьки» одесситы. Он установлен в парке Победы. Его автор – художник и скульптор Лесь Панчишин. Инициатором его установки стала компания «Одесские электрические сети». Новое творение украинского скульптора стало частью эколого-просветительского проекта «ДТЭК» по привлечению внимания к необходимости защиты птиц.

Памятник одесским каменоломам Александра Коваленко появился во дворе дома №7 по улице Бунина.

Доктор с открытым сердцем теперь стал украшением (кому как) клумбы в горбольнице №11.

А в одесском аэропорту установили скульптуру, которая, по задумке авторов, является отражением звуков города. Называется она «Кардиограмма города».

Где новые одесские котики?!

В этом году Кошачья тропа города пополнилась:

котом Изюмом (он же – Изя Ланжеронский) на Ланжероне;

двумя Мурркотиками (влюбленными котами, композиция Шуры-Муррры») у ТЦ «Остров» рядом с Привозом;

Автор всех этих кототворений – одесский скульптор Татьяна Штыкало.

А на камне в пруду парка Победы снова завелся кот Витражик. Это третья попытка поселить Витражика в парке. Предыдущих собратьев стеклянного кота уничтожали вандалы. Автор скульптуры – Екатерина Шелыгина.

Уголок добра по-одесски

Целый Уголок добра появился в Одессе в парке Шевченко по дороге, ведущей в Обсерваторию. Клумбы с цветами и несколько настенных «полотен» теперь видоизменили это место и превратили в новую одесскую инересность-необычность. Тикающие часы, фонарь, настенные «полотна», посвященные семейным ценностям. Здесь же установлена Лавка примирения. Она сделана так, что люди, сидящие на ней, невольно приближаются друг к другу. Ее спинка украшена слитыми воедино сердцами.

Кроме того, на улицах и во дворах города появились:

Просящая в шляпе на Ланжероновской. «Просящей» ее прозвали за протянутую руку. Кстати, положение руки ей потом поменяли;

арт-объект в память об одесских дворовых колодцах на Екатерининской. Сделан и с любовью к городу, и не без прикола;

огромный и очень веселый Микки Маус на Софиевской;

а ствол старого дерева жители двора по улице Пастера, 19 превратили в красивый арт-объект – с украшениями и светильником, и все это – под старину, и все это – на радость всему двору.

Фото автора, Екатерины Гамарник и сайта Одесского горсовета