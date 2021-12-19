Новости Одессы и Одесской области

Одесса-2021 в скульптурах и арт-объектах: что появилось в уходящем году?

Одесса-2021 в скульптурах и арт-объектах: что появилось в уходящем году?

Не только красными зонами, локдаунами и печальной статистикой жила Одесса в уходящем 2021-м году. В городе появлялись и новые скульптуры, и то, что зовется арт-объектами.

Наш одесский Эдем

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Безусловным лидером стал Греческий парк. Здесь расцвел настоящий Эдем, наш местный Сад жизни.

Греческий парк, Сад жизни6

Это три скульптуры Михаила Ревы. Необыкновенная яблоня… А внизу – на постаменте – яблоко, словно упавшее с дерева… Дальше – снова яблоко, только уже совсем другое, загадочное, раскрытое. А чуть поодаль – скульптура с названием «Рождение души».

Греческий парк, Сад жизни3

Сад жизни в Греческом парке

Греческий парк, Сад жизни

В Одессе увековечены и каменоломы, и аисты, и…

Трогательный, позитивный и семейный – так назвали новый арт-объект «Лелеченьки» одесситы. Он установлен в парке Победы. Его автор – художник и скульптор Лесь Панчишин. Инициатором его установки стала компания «Одесские электрические сети». Новое творение украинского скульптора стало частью эколого-просветительского проекта «ДТЭК» по привлечению внимания к необходимости защиты птиц.

Арт-объект в парке Победы7

«Лелеченьки» в парке Победы

Памятник одесским каменоломам Александра Коваленко появился во дворе дома №7 по улице Бунина.

памятник каменоломам12

Доктор с открытым сердцем теперь стал украшением (кому как) клумбы в горбольнице №11.

памятник врачу у больницы на Слободке

Фото Екатерины Гамарник

А в одесском аэропорту установили скульптуру, которая, по задумке авторов, является отражением звуков города. Называется она «Кардиограмма города».

новая скульптура в Одесском аэропорту

Фото пресс-службы Одесского горсовета

Где новые одесские котики?!

В этом году Кошачья тропа города пополнилась:

Кот Изя Ланжерон16

Скульптура Шуры-Мурры в Одессе5

Автор всех этих кототворений – одесский скульптор Татьяна Штыкало.

А на камне в пруду парка Победы снова завелся кот Витражик. Это третья попытка поселить Витражика в парке. Предыдущих собратьев стеклянного кота уничтожали вандалы. Автор скульптуры – Екатерина Шелыгина.

Одесса, октябрь 2021, Парк Победы6

Кот Витражик №3 и черепахи

Уголок добра по-одесски

Целый Уголок добра появился в Одессе в парке Шевченко по дороге, ведущей в Обсерваторию. Клумбы с цветами и несколько настенных «полотен» теперь видоизменили это место и превратили в новую одесскую инересность-необычность. Тикающие часы, фонарь, настенные «полотна», посвященные семейным ценностям. Здесь же установлена Лавка примирения. Она сделана так, что люди, сидящие на ней, невольно приближаются друг к другу. Ее спинка украшена слитыми воедино сердцами.

парк Шевченко, Уголок Добра6

Уголок Добра в парке Шевченко

парк Шевченко, Уголок Добра7

Кроме того, на улицах и во дворах города появились:

Просящая на Ланжероновской3

Так «Просящая в шляпе» выглядела летом

арт-объект колодец

Колодец на Екатерининской

Арт-объект на Софиевской

Микки Маус на Софиевской

а ствол старого дерева жители двора по улице Пастера, 19 превратили в красивый арт-объект – с украшениями и светильником, и все это – под старину, и все это – на радость всему двору.

Дерево-фонарь во дворе на Пастера4

Дерево-фонарь на Пастера, 19

Фото автора, Екатерины Гамарник и сайта Одесского горсовета

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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