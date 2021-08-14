«Просящая в шляпе»: на одесской Ланжероновской появилась необычная дама (фото)

Шляпа, джинсовая юбка… В общем, оригинальный и очень-очень одесский летний прикид. Сидит себе девушка, пятна краски вместо тату, рука протянута. «Милостыню, что ли просит?», – интересуются прохожие, рассматривая новинку на ул. Ланжероновской.

В общем, это новенький такой себе арт-объектик у нас в центре города появился. Прозвали его, как удалось услышать, «Просящая в шляпе». Впрочем, если бы я подольше возле этой элегантной дамы простояла, услышала бы еще парочку-другую прозвищ, как это у нас в таких случаях водится.

Кому-то нравится, и люди изучают новинку (конечно же, рекламную) с улыбкой, кто-то пожимает плечами: «На фига она здесь?». Мнения самые разные, и это тоже уже дело привычное.

Кстати, узкая улица Ланжероновская становится одним из лидеров по количеству установленных на ней арт-объектов. Здесь же находятся «Маман» Кирилла Максименко и «Шотландец с волынкой», чуть дальше – «Девушка со смартфоном» (и с котиком) Сергея Кудрявцева.

Может, они так часто появляются на Ланжероновской потому, что именно на этой одесской улице располагается Литературный музей со своим знаменитым «Садом скульптур»?..

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