Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы за 18 декабря: предновогодние цены, “тайный ход” и приятные анонсы

Главные новости Одессы за 18 декабря: предновогодние цены, “тайный ход” и приятные анонсы

В субботу, 18 декабря 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких событиях в Одессе и Одесской области.

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Что почем в Одессе в смысле “главных” продуктов в ноябре? “Одесская жизнь” узнавала стоимость “непразднично-ежедневных” продуктов на исходе года.

А еще мы “любовались” фасадом одесского Главпочтамта и наблюдали за ходом раскопок у здания Одесской филармонии.

Одесский прокурор “прославился” в Кривом Роге, когда в пьяном виде сел за руль и снес остановку.

Мэрия предупреждает о временных изменениях в схемах движения трамвая №10 и маршрутки №121.

А “Дунайский экспресс” скоро начнет курсировать по новому расписанию.

И о предпразднично-приятном: стала известна программа новогодне-рождественских праздников в Одессе.

Кстати, одесская Кирха приглашает всех желающих на немецкую Рождественскую Ярмарку, а Институт виноградарства и виноделия – на Фестиваль таировского глинтвейна.

Хорошего начала новогодних гуляний!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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