Одесская «Кошачья тропа» пополнилась еще одним хвостатым творением. Очень серьезным, одним из самых необычных, еще и «многофункциональным». А еще — многолико-именным, можно сказать, котом с множеством «документов». Знакомьтесь: сотрудник издательства, заместитель главного редактора, корректор, составитель, художественный редактор Василий Васильевич Котющенко, он же — Котов, он же — Котов-Черноморский, Котенко.

Важный кот украшает одесскую улицу Спиридоновскую

Нет, если вы подумали, что я тут расшутилась не в меру, то ошибаетесь. Все фамилии этой важной персоны перечислены на табличке рядом с новой котоскульптурой. А про все его должности — не просто так. Все они четко значатся на многочисленной полиграфической продукции издательства «Optimum» на той же Спиридоновской, 9.

Ну вот представьте: идете вы по ул. Спиридоновской, мимо дома № 9, а тут вам встречается такая картина: кот с важно-недовольным видом кромсает чью-то рукопись.

Кота-издателя, замредактора (и так далее) создала, как вы, вероятно, уже догадались, скульптор Татьяна Штыкало. Она называет его тринадцатым по счету, собственно, так оно и есть. Но на то он и очень важный кот, что немного засиделся в мастерской у Тани, пропустив вперед некоторых своих собратьев.

Ах, какое же это рыжее очарование! С каким упоением рвет он рукопись не понравившегося ему романа! И как же мастерски все это передано в полиэфирной смоле! Несмотря на дождь, которым сопровождалось открытие новой скульптуры, она сразу вызвала восторг.

Спускаюсь по ступенькам и листаю продукцию издательства. В самом деле, Василий Котов-Черноморский (и так далее, так далее) значится на многих книгах. А его портрет на видном месте красуется в издательстве. Увы, самого Васеньки уже нет на свете…

О судьбе одесского кота Васьки — из первых уст

Как же получилось, что кот стал сотрудником издательства? Об этом нам (тоже с упоением!) поведал издатель Борис Эйдельман:

— Наша Васенька был фигурой знаковой!.. Подарили нам его совсем крошкой, выкормили с помощью соски. И в какого же мордатого одесского кота он вырос! Его все обожали — и в издательстве, и на улице, по которой он по-хозяйски расхаживал. Но далеко никогда не уходил. Наш был кот, издательский! Ел за троих. Такой был упитанный красавец!.. А тогда были четкие стандарты: в каждой книге указывать фамилии корректоров, худредакторов, составителей и так далее, так далее. А мы — издательство маленькое, людей мало. Так и решили хохмы ради указывать нашего издательского Васю, он же — Василий Васильевич с множеством его «котофамилий», и как редактора, и как составителя, и так далее, так далее. Однажды в редакцию пришло письмо из Америки: «К нам тут попала книга вашего издательства. Составитель — Василий Котющенко. Очень понравилась. Как познакомиться с автором для дальнейшего сотрудничества?»…

В издательстве тогда только ахнули, посмеялись и выпили за здоровье Васеньки. Ну а сам кот «при должности» получил лишнюю порцию рыбки.

За свою кошачью жизнь Василий Васильевич редактировал книги и под разными фамилиями, и под разными должностями. Исторический одесский кот. Как было его не увековечить?

Приходите знакомиться с новой котоскульптурой, судьба его прототипа оказалась ну очень уж необычной.

Счастливой судьбы, Василий Васильевич Котющенко!

Напомним, в этом году Таня Штыкало создала и открыла:

скульптуру кота-сфинкса Изюма (Изи Ланжеронского) на Ланжероне;

котоскульптуру «Шуры-Муррры» рядом с Одесским Привозом.

С другими одесскими котоскульптурами можно познакомиться здесь.

«Одесская жизнь» также создала карту нашей Кошачьей тропы.

Фото Марии Котовой