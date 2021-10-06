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В одесском дворе ствол старого дерева превратили в светящийся арт-объект (фото)

В одесском дворе ствол старого дерева превратили в светящийся арт-объект (фото)

Ствол старого дерева, уже погибшего, чуть наклоненного, во дворе на улице Пастера жители превратили в арт-объект уже несколько месяцев назад. Но вторая жизнь погибшего дерева продолжилась. Теперь это – настоящее маленькое чудо, которым нельзя не полюбоваться.

У погибшего дерева в старом дворе – вторая жизнь

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Речь идет о дворе дома на Пастера, 19 – проходном, выходящем на улицу Елисаветинскую.

Не так давно «Одесская жизнь» рассказывала, как постарались жители этого двора. Обрубок чуть наклоненного ствола старого дерева выкрасили лаком, оставили несколько веток (одна из них напоминает длинный нос Буратино). Ствол украшен корзиной с цветами. А вот с вершиной ствола поработал настоящий мастер. Она теперь напоминает одновременно и корону, и мега-гнездо. Сморится очень даже.

И что же? Теперь арт-объект дополнили кованым узором и повесили круглый фонарь. Настоящая красота и польза! Приходите любоваться!

Дерево-фонарь во дворе на Пастера
Дерево-фонарь во дворе на Пастера2
Дерево-фонарь во дворе на Пастера3
Дерево-фонарь во дворе на Пастера4
Дерево-фонарь во дворе на Пастера5
Дерево-фонарь во дворе на Пастера6
Дерево-фонарь во дворе на Пастера7

О дворе на Пастера, 19:

Подробнее об одесской улице Пастера.

Еще больше интересного об одесских арт-объектах:

Фото автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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