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В одесской больнице установили памятник врачу с открытым сердцем (фото)

В одесской больнице установили памятник врачу с открытым сердцем (фото)

На старейшей территории городской клинической больницы (ГКБ) №11 на улице Академика Воробьева, 5 (Слободка) появился памятник доктору.

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Памятник установлен неподалеку от приемного отделения, посередине большой клумбы.

Новая скульптура – не из «величественных» (имеется в виду размер). Доктор изображен в белом халате и шапочке. Памятник еще и символичен – врач изображен с “открытым” сердцем.

памятник врачу у больницы на Слободке

“У приемного отделения – новый памятник”,

– сообщает одесситка Екатерина Гамарник, которая выложила фото скульптуры на своей странице в Facebook.

Напомним, на территории ГКБ №11 находится единственный в Одессе бюст немецкого физика Рентгена. Он был установлен еще в 1983 году.

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Фото с Facebook-страницы Екатерины Гамарник

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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