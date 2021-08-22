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В Одессе установлен арт-объект в память об одесских дворовых колодцах

В Одессе установлен арт-объект в память об одесских дворовых колодцах

На улице Екатерининской в Одессе установлен арт-объект в виде старого одесского колодца (цистерны). Сделан и с любовью к городу, и не без прикола.

Как и многие такие одесские штучки (цацки, пецки и так далее) служит в качестве рекламы. Рядом установлены скамейки, можно присесть, заодно частично к истории прикоснуться.

Одесские колодцы (цистерны) — особая страничка в истории города. Во многих старых домах они сохранились. Где-то служат подпорками, где-то превращаются в мусорники, а где-то тщательно оберегаются жителями двора.

Вот и установлен им теперь своеобразный «памятник». Кстати, вглядитесь-вчитайтесь: наш колодец — чисто одесский: на нем на табличках размещены анекдоты. Ну и еще он щедро украшен цветами, как это часто встречается в одесских двориках.

 

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала об одесскиех котоскульптурах и предлагала пройтись по Кошачьей тропе (+карта)

Фото Марии Котовой

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