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Как потратить “Вовину тысячу”: “Укрзалізниця” назначила 6 дополнительных поездов на Новый год

Как потратить “Вовину тысячу”: “Укрзалізниця” назначила 6 дополнительных поездов на Новый год

В связи с повышенным спросом во время новогодних праздников компания “Укрзалізниця” назначила 6 дополнительных поездов, в частности, поезд Киев – Одесса.
Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Дополнительные поезда на Новый год:

  1. №266/265 Киев – Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
  2. №222/221 Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
  3. №123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января;
  4. №239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.
  5. №170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.
  6. №173/192 Киев – Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов прибывает в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.

“Вовину тысячу” можно потратить на путешествия по Украине в поездах

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Кроме того, “Укрзалізниця” напоминает о возможности потратить на путешествия тысячу гривен, полученную в рамках программы “еПоддержка” (так называемую “Вовину тысячу”).

Купить билеты за “вакцинальную тысячу” можно в чат-боте компании “Укрзалізниця”, на сайте или в кассах вокзалов. Нужно только выбрать билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 грн.

Напомним, ранее в связи с повышенным спросом украинцев на так называемые “лыжные” направления, “Укрзалізниця” назначила 9 дополнительных поездов, в том числе три поезда – из Одессы: в Киев, Львов и Ужгород.

Как сообщается, “Укрзалізниця” увеличила периодичность поездов, добавила больше вагонов и продлила маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных направлений.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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