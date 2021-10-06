Рядом с Привозом завелись кошачьи «Шуры-муррры» (фото)

Напротив (почти) Привоза, у входа в новый ТЦ «Остров», завелись неожиданные кошачьи «Шуры-муррры». Именно так называется новая котоскульптура одесского мастера Татьяны Штыкало, которая сегодня при большом скоплении народа и сильном октябрьском ветре была торжественно и весело открыта.

В Одессе теперь есть памятник влюбленным котам

Ну а как не веселиться, если перед нами – одесские влюбленные коты, и их шуры-муры сразу приводят в умиление, чтобы не сказать в восторг.

Это он и она, мальчик и девочка, упитанные, не очень приветствующие слишком яркое солнце, но, вместе с тем, ощущающие полный восторг и комфорт от самих себя. Они друг другом довольны, им хорошо, чего они и вам вместе с их автором от души всем желают.

«Очередной скульптурокошачий позитив в чистом виде», – услышала я на открытии и подумала, что точнее не скажешь.

Скульптор Татьяна Штыкало, идейный вдохновитель одесской Кошачьей тропы и автор большинства ее героев, рассказывает, что поначалу у нее была идея создать композицию из «жарких летних котов» в количестве пяти хвостатиков. Но в процессе творчества менялась и идея, и количество котов. Парочка «шуров-муррров» получилась такой, какой она должны была быть, а тема «влюбленные коты» сразу была подхвачена на открытии.

«Конкретных» прототипов, как рассказывает Татьяна, у этих котов нет. Это собирательный образ одесских мурлык, у которых явно все сложилось очень и очень хорошо, а это с нашими котами, увы, бывает не всегда.

Одесская Кошачья тропа продолжается!

Кокетливая мурлыка, ее сильный упитанный друг-мордатик (он же – защита, надежда и опора) – и вот вам очередная замечательная композиция на одесской Кошачьей тропе. И пусть же их котоскульптурная судьба сложится хорошо!

На всякий случай напоминаем: никакой «металлической» ценности скульптура не имеет. Она создана из полиэфирной смолы.

Напомним, в этом году Таня Штыкало создала скульптуру кота-сфинкса Изюма (Изи Ланжеронского) на Ланжероне.

С другими одесскими котоскульптурами можно познакомиться здесь.

«Одесская жизнь» также создала карту нашей Кошачьей тропы.

«Одесская жизнь» о котоскульптурах в Одессе:

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