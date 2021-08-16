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На одесской Софиевской поселился мультяшный мега-весельчак (фото)

На одесской Софиевской поселился мультяшный мега-весельчак (фото)

Одесские улицы продолжают преподносить сюрпризы. Знакомьтесь и улыбайтесь: на Софиевской поселился Микки Маус, он же – знаменитый мультяшный Мышонок Микки. Назвать, впрочем, новый арт-объект «мышонком» как-то очень сложно: наше новшество – в человеческий рост.

Как и множество арт-объектов, он «работает» рекламой (здесь недавно открылась частная киношкола), но проживает на улице, завлекая и привлекая.

Арт-объект на Софиевской2

Наш «малыш» не просто позитивен, он приодет в яркие одежды улыбается вам изо всех сил и виден издалека. Так что приходите знакомиться и фотографироваться на фоне образа «сплошной радости».

Напомним, Микки Маус – мультипликационный персонаж, один из символов компании The Walt Disney Company и американской поп-культуры в целом.

И, кстати, этот мышонок – уже долгожитель. Официально днем рождения Микки считается 18 ноября 1928 года. Именно в этот день показали миру мультфильм «Пароходик Вилли» с его участием. Хотя впервые кинозрители познакомились с Микки еще 15 мая в мультике «Безумный самолет».

Ранее мы рассказывали, что на одесской Ланжероновской появилась «просящая» дама в шляпе.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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