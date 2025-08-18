Ключевые моменты:
- Новые граффити обнаружены в подземном переходе на Дерибасовской — стены планируют обновить до конца недели.
- Городские власти напоминают: за умышленное повреждение коммунального имущества наступает уголовная ответственность.
Обращение к гражданам
Коммунальные службы регулярно убирают территории, ремонтируют оборудование и ликвидируют последствия вандализма на городских объектах. Сейчас, кроме Дерибасовской, ремонтируют еще один переход — возле остановки «Застава».
Мэрия Одессы призывает граждан быть ответственными, беречь городское имущество и в случае обнаружения актов вандализма сообщать в полицию по телефону 102.
За умышленное повреждение предусмотрена уголовная ответственность.
