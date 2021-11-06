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Каменоломы по-одесски: на Бунина открыли новый памятник (фото)

Каменоломы по-одесски: на Бунина открыли новый памятник (фото)

Каменоломы… Так назывались люди, которые, собственно, и “создали” наши одесские катакомбы, то есть, каменоломни. Там, под землей, добывался ими камень-ракушечник, из которого строилась Одесса. Теперь их самих увековечили в камне.

Появился в Одессе новый памятник, воспевающий труд каменоломов

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Памятник представляет собой бывалого (в шапке-ушанке) и молодого (в кепке) добытчиков одесского ракушняка. Здесь же представлены их орудия производства – кирка, пила, фонарь. Изображены наши герои в период отдыха, сидят они на том самом добытом ими ракушняке.

Перед нашими героями выстелен “ковер” из старинных лавовых плит – еще одна дань историческому прошлому.

Проект реализован по инициативе ОО “Фонд изучения и сохранения наследия Одессы “Память”. Автор композиции – скульптор Александр Коваленко.

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Тот факт, что памятник одесским каменоломам находится на улице Бунина, 7, не случаен: в этом дворе несколько лет назад был открыт музей “Катакомба Кантакузена”, который является филиалом музея “Подземная Одесса” на Молдаванке. Как гласит охранная табличка, это старейшая каменоломня Карантинной балки Одессы (первая настенная надпись датируется 1812 годом).

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По поводу нового одесского памятника развернулась полемика

Памятник только открыли, а в соцсетях уже развернулось что-то вроде… назовем это полемикой. Кто-то считает, что это “замечательный памятник”, кто-то назвал композицию “глумлением над историей города”.

Всех мнений не перечислишь, их “море”, многие и не опубликуешь по причине слишком уж ярко выраженной эмоциональной “подачи”. Читатель пусть выводы делает сам. При этом отметим, что сама идея создания такого памятника никем не оспаривается.

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Напомним, что двор на Бунина, 7 – проходной: пройдя через него, вы можете выйти на улицу Жуковского, и там дом уже значится под номером восемь.

Фото автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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