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В одесском парке свила гнездо семья белых аистов (фото)

В одесском парке свила гнездо семья белых аистов (фото)

Заботливые аист-папа, аист-мама и их три белых аистенка «свили гнездо» в одесском парке Победы. Арт-объект уже пришелся по душе прогуливающимся в парке одесситам: скульптуру фотографируют из разных точек и делают фото на ее фоне.

Новый одесский арт-объект – призыв сохранять все живое

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«Лелеченьки» – так называется этот новый арт-объект в парке Победы: трогательный, позитивный и очень семейный. Его автор – художник и скульптор Лесь Панчишин.

Инициатором установки скульптуры стала компания ДТЭК «Одесские электросети». Кроме позитива и очень трогательной тематики, новое творение украинского скульптора стало частью эколого-просветительского проекта «ДТЭК» по привлечению внимания к необходимости защиты птиц.

Арт-объект в парке Победы
Арт-объект в парке Победы2
Арт-объект в парке Победы3

Новый одесский арт-объект уже назвали «символом любви»

Специалисты ДТЭК устанавливают защитные платформы для аистов, которые помогают предотвратить и гибель этих птиц, и аварии на электросетях из-за обрушения гнезд аистов на электролиниях. Таких платформ в разных областях Украины установлено уже 122.

В соцсетях новый арт-объект назвали «символом любви». Он вещает о главном – с любовью относиться ко всему живому, ко всем, кто очень нуждается в нашей защите, доброте, заботе…

Арт-объект в парке Победы4
Арт-объект в парке Победы5
Арт-объект в парке Победы6
Арт-объект в парке Победы7

«Одесская жизнь» об арт-объектах Одессы и области:

Фото автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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