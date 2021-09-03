В аэропорту Одессы появился «звучный» арт-объект – чем он примечателен? (фото)

Открытие нового цифрового арт-объекта под названием «Кардиограмма города» состоялось в День города, 2 сентября.

Определиться со звуками города для скульптуры помогли известные одесситы – пианист Алексей Ботвинов, скульптор Михаил Рева, теннисистка Даяна Ястремская и актер Борис Барский. Они делились с командой проекта собственными ощущениями, впечатлениями и самыми важными моментами своей жизни. Именно эти звуки и были записаны. Затем записи отправили в Германию, где специальная компьютерная программа обработала эти звуки и трансформировала их в форму, визуальный образ.

Таким образом, отмечает Михаил Рева, скульптуру можно назвать произведением искусственного интеллекта.

Увидеть этот арт-объект можно в зале регистрации аэропорта, а услышать ее звук – перейдя по ссылке, а также со смартфона, «считав» указанный на скульптуре QR-код.

«Вряд ли можно математически просчитать, когда одесские коты замурчат. Но точно известно, что их можно встретить на улицах города. А еще – стук каблуков по серой мостовой, смех, звук рыбной чешуи, когда она улетает под умелыми руками, и искреннее гостеприимство. Вы не останетесь голодными, грустными или одинокими в Одессе. Пока будете идти домой с Привоза, увидите уличных музыкантов, разговаривать с прохожими будете так, будто всю жизнь их знаете, а затем поджарите свежих бычков на сковороде. В другой день будете смотреть, как Воронцовский маяк указывает кораблям дорогу, и сами вернетесь в родной двор, где живут не просто соседи, а близкие люди. В Одессе один день не похож на другой. Все потому, что она непостоянна, как море. Меняет настроение, цвет и звуки. Но одно остается вечным – любовь одесситов к своей Маме»,

– так охарактеризовали звуки Одессы инициаторы проекта Алена Тимошенко, Наталья Ткаченко и Лера Гинзбург.

Аналогичные скульптуры, но со своими звуками, появятся еще в шести городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Мариуполе. Также уже создано объединенное звучание для территории ныне оккупированного Россией Крыма.

В основу каждой скульптуры легли звуки, связанные с воспоминаниями и рассуждениями известных горожан: артистов, спортсменов, художников, ученых и предпринимателей.

Напомним, в октябре 2020 года в одесском Горсаду открыли звучащий памятник «Голос Одессы».

Фото пресс-службы Одесского горсовета