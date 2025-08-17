Ключевые моменты:
- В Одесском районе сегодня утром тушили масштабный пожар на складе вторсырья. Общая площадь возгорания составила 1500 кв.м;
- Для ликвидации задействовали 44 спасателя, 12 единиц техники ГСЧС, а также силы Ассоциации добровольных пожарных и Нацгвардии;
- Пожар удалось локализовать, распространения огня на все здание не допущено;
- Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются; погибших и пострадавших нет.
По информации ГСЧС, горело складское помещение по хранению вторсырья на 21 км Старокиевской дороги. Общая площадь возгорания составила 1500 кв.м. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Пожарным удалось не допустить распространения огня на все здание.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекалось 12 единиц техники и 44 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины – 1 единица и 3 человека личного состава, от пожарного подразделения Национальной гвардии – 1 единица техники и 4 человека личного состава.
