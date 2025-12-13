Ключевые моменты:

РФ атаковала энергетику в четырех областях, отключения света зафиксированы в шести регионах.

В Одессе и на юге страны — серьезные перебои с электричеством и водой, есть раненые.

Украина нанесла удары по нефтяным платформам и военным судам РФ в Каспийском море.

Атака на энергетическую инфраструктуру Украины 13 декабря

В ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. По данным Укрэнерго, под атаку попали энергетические объекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

На утро без электроснабжения остаются потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Из-за большого количества обесточенных абонентов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях временно не действуют графики почасовых отключений — ситуация остается нестабильной.

В других регионах Украины применяются ограничения потребления: почасовые отключения для населения и лимиты мощности для бизнеса и промышленности.

Для ликвидации последствий ударов на юге страны развернули Антикризисный штаб. В Министерстве энергетики сообщили, что восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

Этой ночью Одесса пережила одну из самых мощных атак за последнее время. В городе наблюдаются перебои со светом и водоснабжением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной целью атаки стала энергетика южных регионов.

«Тысячи семей остались без света после ударов в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Также били по Днепропетровской и Черкасской областям», — сообщил президент.

Всего за ночь Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и около 30 ракет различных типов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. Зеленский подчеркнул, что такие действия РФ — это откровенный террор и они не свидетельствуют о желании закончить войну.

Удары Украины по объектам РФ в Каспийском море

В то же время Украина продолжает наносить удары по объектам противника. 12 декабря беспилотники СБУ повторно атаковали нефтедобывающие платформы РФ в Каспийском море. По данным источников «Украинской правды», были поражены платформы имени Филановского и Корчагина, принадлежащие компании «Лукойл-Нижневолжскнефть». Удары повредили критическое оборудование, из-за чего добыча была приостановлена.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВСУ совместно с повстанческим движением «Черная Искра» атаковали российские суда «Композитор Рахманинов» и «Аскар-Сариджа». Эти корабли использовались для перевозки военной техники и находятся под санкциями США. Атака произошла у берегов Калмыкии в Каспийском море.

О последствиях ударов по судам официальной информации нет. Российские власти ситуацию не комментировали. В ВСУ подчеркнули, что продолжают применять асимметричные действия для ослабления военных возможностей РФ.

Коротко о событиях на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на линии фронта произошло 178 боевых столкновений.

Российские войска нанесли один ракетный и 40 авиационных ударов по позициям украинских военных и населённым пунктам. Противник применил три ракеты и сбросил 103 управляемые авиабомбы. Также было использовано 4687 дронов-камикадзе и зафиксировано 4061 обстрел, из них 116 — из реактивных систем залпового огня.

За сутки потери российских войск составили около 1300 человек. Украинские защитники уничтожили и вывели из строя три танка, девять бронированных машин, 24 артиллерийские системы, одну РСЗО, два средства ПВО, 283 беспилотника, а также 103 единицы автотехники и две единицы специальной техники противника.