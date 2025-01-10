От земли до реабилитации: что волнует ветеранов Бессарабской громады

Чем помогает общество?

На эту встречу пришли семь ветеранов ВСУ. Четверо из них — ветераны — инвалиды войны. Присутствующие председатель громады вместе с заместителями, работники больницы, специалисты сектора ветеранской политики, отдела соцзащиты, благотворительных фондов, ТЦК, ветеранской общественной организации, центра занятости подробно рассказали, какие льготы, помощь может получить ветеран Бессарабской громады. Говорилось о ветеранском сопровождении при оформлении документов, двадцать тысяч гривен на реабилитацию, летний отдых в реабилитационном центре «Шурави», полторы тысячи гривен стипендии ежемесячно, выплаты в размере до двух тысяч гривен к государственным праздникам, бесплатное питание детей в учреждениях образования, возможность получить собственное жилье в поселке Соборное, бесплатные медицинские услуги — зуболечение, зубопротезирование, лекарства, клинико-диагностические исследования, слуховые аппараты, костыли, ходунки, бесплатную правовую помощь, назначение соцработника при необходимости, обеспечение дровами.

На уровне государства — о льготах на оплату коммунальных услуг и безвозвратных государственных грантах для ветеранов на открытие и расширение собственного бизнеса.

«Мы хотим иметь свою землю»

Ветераны определили три основные проблемы, которые, по их мнению, требуют решения именно в Бессарабской громаде.

Во-первых: каждый ветеран должен получить первоочередное право на получение двух гектаров земли под личное хозяйство.

— Мы проливали кровь за эту землю, и хотим иметь ее клочок, — отметили ветераны.

Савва Чернев, председатель Бессарабской громады, ответил, что во время военного положения законодательство запрещает решать вопрос выделения земли. Но как только военное положение будет отменено, каждый ветеран получит положенные ему два гектара земли. Для этого уже предусмотрен большой земельный участок, который будет распределен именно между ветеранами.

Во-вторых: нужно увеличить средства, заложенные в бюджет на реабилитацию и оздоровление как ветеранов, так и раненых военных.

В-третьих: нужна мощная ветеранская организация. Договорились, что этим займутся сами ветераны. Местная же власть обеспечит помещением и зарплатой руководителя организации.

Ветераны сетовали и на волокиту при оформлении УБД и пенсионного удостоверения ветерана — инвалида войны, говорили о проблемах с трудоустройством в сельской местности, необходимости информировать ветеранов относительно льгот, помощи от громады через СМИ, соцсети, о внедрении льготного проезда в пригородных автобусах, гуманитарной помощи и тому подобное.

Говорят ветераны ВСУ

— Наконец на нас обратили внимание и предоставили возможность озвучить проблемы, которые нас беспокоят. Хотелось бы, чтобы такие встречи с властью происходили хотя бы раз в полгода, — отметил Анатолий Гуцан.

— Не очень хотел идти на встречу, однако приятно удивлен — с пользой провел два часа, узнал много нового для себя, для своих побратимов. Кстати, справочник для ветеранов ВСУ, который подготовила «Одесская жизнь», с именами, телефонами, адресами — очень полезен, а то ребята приходят с фронта и не знают, куда бежать, к кому обращаться. А здесь все расписано. Спасибо вам! — сказал Игорь Семенюк.

— Меня интересовала медицинская помощь в нашей больнице и бесплатная юридическая. Все, что мне было нужно, я услышал. Теперь знаю, к кому обращаться и как решить свою проблему, так что спасибо, что пригласили, — сказал Виталий Бошняк.

— Я следил за этим проектом в «Одесской жизни» и считаю, что он оказался довольно успешным. Интересно было читать истории ребят, полезно — разъяснения специалистов. А главное, что некоторые проблемы ветеранов удалось решить, а к другим — по крайней мере привлечь внимание, что также важно, — отметил Сергей Размерица.

Круглый стол завершился чаепитием, где разговор продолжился. Чувствовалось, что ребятам очень нужно выговориться и поговорить не только о собственных проблемах, но и о войне, о жизни и о будущем Украины.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

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