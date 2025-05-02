Занятия по гребле и в тренажерном зале, обучение в университете, ведение личного ютуб-канала — в такой насыщенной жизни нет ничего удивительного, если бы не одно но. Всем этим занимается человек, который не видит. Общаясь с Олегом Автомеенко, удивляешься и одновременно восхищаешься его любовью к жизни, настойчивостью и силой духа.

«Война для меня началась давно»

— Олег, далеко не все были готовы участвовать в боевых действиях 2014-го. Что мотивировало вас?

— Я выпускник Одесского института Сухопутных войск. Уволившись по сокращению штатов, через несколько лет снова вернулся в ВСУ — в 2014-м, во время первой волны мобилизации. Хотя тогда даже не все друзья поняли мой выбор, спрашивали, зачем это мне. Иначе не мог, это, во-первых, моя профессия (специализация «применение механизированных танковых подразделений»), а во-вторых, если ты мужчина и офицер, — бери оружие и защищай.

Дебальцево, Артемовск, Светлодарская дуга, Марьинка, Новомихайловка — географию востока Украины Олег изучал на поле боя много лет, к счастью, без серьезных ранений.

— Где вы встретили полномасштабное вторжение?

— Я тогда находился в Волновахе, на третий день получил ранение. Стоял возле танка, в который прилетело. Какой-то миг — вспышка и темнота. Я пылаю, весь в осколках, руки не чувствую. Мне повезло, что рядом стоял второй танк, и меня с еще несколькими ранеными забросили на него и повезли. Я очень «тяжелый» был. Нас начали возить по госпиталям Донетчины: ни Новоселка, ни Курахово из-за обстрелов нас не принимали. Взяли аж в Покровске. Пока к нему ехали, я уже на медиков кричал, называл их фашистами, потому что рука болела адски. Меня обезболивали, но это не помогало. Покровского госпиталя я не помню, потерял сознание еще в машине, пришел в себя уже в Днепре, привязанный к кровати. Спрашиваю у сестричек, зачем, а они говорят, каждую ночь я в бой рвался, трое медиков удержать не могли. Знаете, первое, что сделал, — рукой пытался пошевелить, потому что еще во время эвакуации слышал, как врачи говорили, что руку, наверное, придется ампутировать. Обошлось, только мизинца потерял.

— Вот о глазах не думал, видел пятна то темные, то светлые, думал, может порох, осколки в глазах или повязка. Говорю медикам: «Вы мне глаза откройте». А в ответ: «С глазами, парень, у тебя проблемы». И объяснили, что правого глаза уже нет, а левый практически не видит. Как-то в это не хотелось верить, цеплялся мозг за надежду, может, где-то в другом месте помогут.

— А к другим врачам обращались?

— Многие меня осматривали. Поехали во Львов и там тоже подтвердили — видеть я не буду, очень сильно сетчатка повреждена. Сделали несколько операций в Хорватии и Польше, надо было осколки вытащить, и я вернулся домой. Меня списали и отправили на пенсию.

«Не было способа суицида, который я не обдумывал»

— И что дальше?

— Я думал, что дальше не будет. Когда узнал окончательный приговор врачей и вернулся домой, было трудно, мыслей о самоубийстве и выборе способа лишить себя жизни было много. Кроме того, пришлось проверить на себе известную пословицу, что часы показывают время, а время — людей. Большинство друзей, знакомых просто растворились, даже трубку не брали. Постоянно в голове навязчивые мысли: что теперь делать, как жить, как кормить семью. Жене вообще предлагал сдать меня в интернат. Это был нелегкий период. Первое, с чем сталкиваешься и что раздражает, — информационный вакуум.

Поддерживала меня семья очень мощно, а еще — поляки. Я очень благодарен моим польским друзьям и знакомым. Именно благодаря им я понял, что не все так плохо. В Лодзи (город в Польше) нами занималась бригада местного ТРО и Союз незрячих. Именно там мне впервые показали, как ориентироваться в пространстве, пользоваться обычными вещами, обслуживать себя самостоятельно. Да и отношение людей было приятным, например директор отеля, в котором мы находились, изменила номер на более удобный для меня. Даже россиян не заселяла, когда узнала, что я бывший военный.

— В Украине какое-то обучение вы проходили?

— Да, во Львове. Я просто в восторге от того, насколько этот город является инклюзивным, с Одессой вообще не сравнить. Мне соцзащита одесская предложила поехать во Львовский учебно-реабилитационный центр.

— Нам читали лекции незрячие. Одна супружеская пара меня очень поразила, несмотря на полную слепоту, они работают, добираются до работы самостоятельно, путешествуют, родили ребенка. Это обучение мне много дало и в плане мотивации также.

«Не смотри в прошлое, тебе там нечего делать»

— Как родилась идея освоить соцсети и создать ютуб-канал?

— В конце 2023 года, еще до поездки во Львов, я сказал себе: «Соберись, наконец, тряпка! Начни что-то делать». Я понемногу осваивал гаджеты, мониторил инфопространство и понял, что для незрячих предложений практически нет. Так и решил узнавать о новых приложениях и приборах для незрячих и рассказывать об этом другим. Сначала это был телеграмм-канал, далее — страница в инстаграме под ником «Незрячий ветеран». Сейчас, когда просматриваю первое видео, мне немного смешно, такой дрожащий голос был.

— О чем был первый выпуск?

— Просто рассказал о себе и своих дальнейших планах. Особо ни на что не рассчитывал, думал, хейтить будут. И тут телефон просто начинает разрываться — за сутки 18 тысяч просмотров! Далее решил создать и ютуб-канал «Жизнь на ощупь». Выхожу в эфир, выкладываю видео: как осваиваю привычные для большинства людей вещи, варю кофе, прокладываю маршруты и тому подобное. Кое-что подписчики просят осветить, но в основном темы выбираю сам. Главное — донести до незрячих мысль, что жизнь не остановилась с потерей зрения, она просто никогда не будет такой, как раньше.

— Ваша жизнь не на паузе, она бурлит. Вы стали студентом, также физической активности уделяете значительное внимание.

— Именно так. Моя прежняя профессия — военный, поэтому работать по специальности нереально, поэтому я поступил в Мариупольский государственный университет, специализация политология. Учиться нравится, к тому же удобно, учебный процесс происходит в онлайн-формате, у них адаптированная для незрячих учебная платформа. А спорт — это и физическая, и психологическая реабилитация. Когда гребу — просто выключаюсь, нет мыслей, только процесс, только вода, лодка, я и вселенная. Еще тренажерный зал посещаю, мышцы не помешают.

«Одесса фактически не приспособлена для незрячих»

— Просматривала ваши видео и меня зацепила фраза: «Жизнь — это как спортивный зал: повернешь голову направо, а там те, кто лучше тебя, повернешь голову налево — те, кто готов отдать все, чтобы быть в такой физической форме, как ты. Поэтому единственный, с кем ты должен соревноваться в этой жизни, ты сам. Становись лучшей версией себя. Хвали себя, даже за маленькие достижения, сосредоточься на пути к своей цели, ни на кого и ни на что не отвлекайся». Какова ваша цель, или, возможно, их несколько?

— Хочу передавать свои знания, свой опыт, хочу что-то делать в Одессе для незрячих.

— Кстати, насколько вам комфортно в городе? Вы можете быть автономным?

— Это очень болезненная тема. Мне обидно за Одессу. Имея возможность сравнить условия безбарьерности за рубежом и в других украинских городах, хочу сказать, что в нашем практически ничего не сделано. Хотя есть в Одессе люди, которые хотят это изменить, — и в государственных структурах, и среди частных предпринимателей. Меня приглашали помочь проверить инклюзию в ресторане, на пляже. Однако в целом картина печальная. Попробуйте закрыть глаза и дорогу перейти даже в центре города, или в пенсионный фонд по лестнице подняться. Как по мне, людей с особыми потребностями надо подхватывать еще на этапе госпиталей, предоставлять им максимум положительных эмоций, помощи разнообразной и больше работать над инклюзией в Одессе.

«Помогать надо умея»

— Что бы вы могли посоветовать людям, которые потеряли зрение и веру в свое будущее?

— Пока сам человек не захочет, его никто не вытащит. Вы остались живы, а это — главное. Если человек переживает, что он для родных обуза, то надо сделать так, чтобы обузой не быть. Верить и учиться. Человек на многое способен, но поработать придется.

— А что делать нам, окружающим? Как помочь, поддержать?

— Первое правило незрячих и всех людей с ограниченными возможностями: «Уважайте нашу автономность». Вообще все зависит от ситуации. Помощь необходимо оказывать только тогда, когда вы видите, что человек дезориентирован. Сначала обязательно спросите, нуждается ли человек в помощи, и какой именно. Не хватайте и не тяните, незрячий человек сам должен вас взять за руку. Оглянитесь вокруг, если ваш сосед, знакомый получил тяжелое ранение, помогать нужно как можно раньше. Вот моя адаптация задержалась почти на год, потому что я просто не знал, что делать, а никто не подсказал. У нас незрячие в основном дома сидят, несоциализированы, чувствуют себя ненужными. При таких условиях быть мотивированными сложно. Однако, еще раз говорю — все зависит от нас самих и нашей веры в себя.

— Спасибо за разговор и защиту, господин Олег! Успехов вам!

Встречи с такими людьми, как Олег Автомеенко, всегда оставляют после себя долгое послевкусие: мелочности собственных проблем, восхищение стойкостью и жаждой жизни и мысли, как мало мы делаем для тех, кто, защищая нас, отдает самое ценное.