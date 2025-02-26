Три года — в письмах, благодарностях и фотографиях с фронта

Именно во время мастер-классов и возникла идея создать клуб волонтеров.

Так появился Первый тарутинский женский волонтерский клуб, который со временем разросся до волонтерской сети по селам и поселкам Бессарабской (бывшей Тарутинской) и Буджакской (бывшей Бородинской) громад. Руководителем клуба стала Алла Буркацкая — хорошо известная многим в бывшем Тарутинском районе активная женщина, много лет возглавлявшая районный профсоюз учителей.

Аллу Владимировну вместе с Ольгой Маглой, волонтеркой, которая работает в клубе со дня основания, я застала за пошивом теплых одеял.

За три года клуб уже имеет большую историю — все стены помещения завешаны благодарностями с фронта, письмами, почетными грамотами, фотографиями ребят с посылками. Внимание привлекла большая грамота от больницы имени Мечникова (г. Днепр) «За спасение человеческой жизни». Выяснилось, что с этой больницей волонтеры сотрудничают с начала большой войны. Именно туда отправляют постельное белье, полотенца, одеяла, средства гигиены, перевязочный материал, лекарства и т. п.

Все помещение заставлено собранными со всего района вещами, постельными комплектами, одеялами, консервами, домашними вкусностями, гигиеническими средствами. Вещи, белье перебираются, при необходимости — перешиваются, затем упаковываются и отправляются на фронт.

В помощниках — жители двух громад

— Наш клуб объединил все школы двух громад, которые устраивают сборы гуманитарной помощи, благотворительные ярмарки, а потом все передают нам. А мы отправляем ребятам на фронт, — рассказывает Алла Буркацкая, — Также во многих селах у нас появились помощники. Особенно хочу отметить Раису Время из Елизаветовки (Бородинская громада), которая занимается животноводством и передает нам брынзу, сало, мясо. От Раисы Ташкиной, которая является владелицей аптеки в Бессарабском, идут лекарства для ребят. Помощь оказывают аптеки сел Красное, Серпневое, Ровно, Соборное (Тарутинская громада). Татьяна Новикова (с. Бессарабское) вяжет носки, семья Преда из Высочанского (Бородинская громада), в которой воевал отец, а сейчас воюет сын, передает домашнее копчение, рыбу, колбасы. Собирают помощь сестры Вера Шатило и Светлана Кустовецкая — их брат также на фронте. Предпринимательница Валентина Сараф обеспечивает упаковочным материалом, ведь все надо хорошо упаковать, чтобы к ребятам все дошло невредимым. Большую помощь в виде гуманитарных грузов из Германии передает руководитель общественной организации «Бессарабские немцы» Светлана Крук.

Постоянно помогает военным предприниматель из Бессарабского Игорь Коев. Жительница Бессарабского Мария Мороз собрала в своем магазине женщин, которые плетут сетки. Вообще плетение сетей — это очень трудоемкий труд. Для того, чтобы нам его облегчить, работники Бессарабского отдела образования Виталий Бабин и Игорь Мельниченко сделали собственноручно специальный станок. А какие вкусные вкусности, пирожки, мельницы пекут в школах, детсадах учителя, техработники!

Летом мы еще собираем лекарственные травы, которые пакуем в мешочки с этикеткой «Бессарабский чай для защитников Украины». Как-то ребята прислали нам письмо, где написали: «Сегодня мы пришли с нуля, где был настоящий ад. Такая грусть была на душе, а тут в блиндаже нас ждали ваши посылки — мы помылись, одели ваши теплые носки и сели пить бессарабский чай с бессарабской выпечкой. И так тепло стало, спокойно».

«Спасибо! Посылки получили, отдали ребятам на передовую»

Рассказ Аллы Владимировны прервал телефонный звонок: «О, наш парень с фронта звонит — Василий Кустовецкий», и поставила на громкую связь:

— Алла Владимировна, посылки получили, все дошло целое, даже банки с домашней консервацией не побились. Я сразу все раздал ребятам, потому что им было надо ехать на передовую. Передавайте от меня и от ребят всем вашим помощникам искреннюю благодарность. Большое вам спасибо!

— Такие звонки у нас частые. Нам очень важно, чтобы ребята чувствовали нашу заботу, ради этого мы готовы работать днем и ночью. Хочу отметить волонтеров нашего клуба: Александру Сичевскую, Ольгу Гусак, Надежду Башлы, Анну Николаеву, Татьяну Перендишли, Татьяну Урсаки, Петра Башка, Ольгу Магла, Сергея Солдата, Ольгу Господинову, библиотекарей. Постоянную помощь оказывает депутат общины Дмитрий Марашлец. Всегда идет навстречу Савва Чернев, председатель Бессарабской громады. Вот и сегодня приобретенные им на собственные средства израильские турникеты, бандажи и двухслойные стельки мы отправим нашему земляку Александру Коростылеву, который сейчас воюет на Харьковском направлении. Вообще мы не отправляем посылки «на хутор дедушке», посылки едут к нашим землякам, а они уже распространяют среди своих побратимов.

С начала этого года мы отправили уже 15 больших посылок в зону боевых действий. За три года из нашего клуба ушли на фронт тонны груза. Мы понимаем, что это капля в море, однако знаем, что эту «каплю» там ждут и для наших ребят она очень важна.

Волонтеры Первого женского клуба работают бесплатно. Для них волонтерство — это язык сердца и то, что дает возможность менять жизнь к лучшему.

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