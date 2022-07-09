Одесские волонтеры нашли новое применение электронным сигаретам в помощь ВСУ (видео, фото)

Можно ли сделать так, чтобы электронные сигареты приносили пользу украинской армии, да еще и не вредили экологии? Оказывается, да, особенно, если за дело берутся одесские волонтеры.

Рождение идеи

Знакомьтесь, это автор проекта UArmyEcoPower, IT-специалист и волонтер 126-й бригады территориальной обороны Глеб Варешкин. С начала войны он вместе с единомышленниками помогал нуждающимся людям, а также терробороне и военным с питанием, медикаментами и амуницией. А сейчас вместе с друзьями, прямо в своем гараже превращает обычные одноразовые электронные сигареты в повербанки (портативные зарядные устройства) для Вооруженных сил Украины.

– Когда мы с моими товарищами, это Александр и Анатолий, сели вместе и подумали, что можно сделать, мы решили, что можно сделать повербанки. В течение двух месяцев мы пытались понять, как сбалансировать все, чтобы количество емкости было не менее 10 тысяч миллиампер-часов, то есть две с половиной стандартные зарядки мобильного телефона. И мы дошли вот до данной реализации идеи только сейчас. И стали призывать людей присылать нам электронные сигареты, – рассказал Глеб.

И люди откликнулись довольно активно: с начала проекта одесским волонтерам прислали уже 40 килограммов электронных сигарет.

Безотходное производство

Как ни странно, но одноразовые электронные сигареты, которые сейчас довольно популярны у молодежи, хоть и называются одноразовыми, работают и питаются от многоразовых литий-ионных аккумуляторов. А потому в умелых руках могут принести пользу. Именно так решили ребята из проекта UArmyEcoPower и приступили к делу.

Первым делом – извлекают саму батарею.

– Для повербанка нужна сама батарейка. Порядка 15-18 таких батареек мы используем, чтобы собрать один повербанк на 10-11 тысяч миллиампер-часов. Конечно, все должны понимать, что это вторсырье, поэтому огромного количества циклов оно не выдержит, оно начнет просаживаться, но с учетом того, что это: а – бесплатно, б – спасает экологию, я считаю, что это очень хороший результат, – убежден Глеб Варешкин.

Но это далеко не единственная польза, которую одесские умельцы извлекли из «вредного» девайса. Волонтеры придумали практически безотходное производство. Пластиковые корпуса собирают и отправляют на переработку. Планируют также поступать и с электронной начинкой. Алюминиевые корпуса электронных сигарет – отправляют еще одному умельцу, который делает из них каркасы для дронов ВСУ.

– То есть, технически получается, что в процессе разбора этой сигареты все уходит в переработку, либо в дело, не остается никаких деталей, которые мы бы просто выкидывали в мусор, – с гордостью рассказывает Глеб.

Как это работает?

Но вернемся к производству повербанков. Извлеченный из электронной сигареты и подготовленный аккумулятор устанавливают на зарядку. А далее в дело вступает мастерство Александра Флора, IT-инженера:

– Моя часть заключается в сборке, разборке и компоновке необходимого количества аккумуляторов в нужный объем, в комплекты. Я все это спаиваю, собираю, цепляю необходимые платы, и дальше уже вступает в работу мой брат Анатолий.

– Я проектирую корпус повербанка в компьютерной программе, чтобы в конечном итоге отправить команду 3D-принтеру, – продолжает рассказ Анатолий Флора, инженер-строитель. – В среднем, в зависимости от размера, корпус может печататься от 6 до 10 часов. Когда отпечатан корпус, в него помещается плата, закрепляем ее, садим на двухсторонний скотч все аккумуляторы для того, чтобы они там не ерзали и ничего вдруг не закоротило. Дальше защелкиваем и после уже закручиваем винтами, чтобы устройство точно никак не разобралось. А напоследок мы проклеиваем декоративные вставки, которые мы печатаем на втором 3D-принтере.

По словам Глеба Варешкина, всего в команде проекта UArmyEcoPower девять человек. Портативные зарядные устройства волонтеры сейчас передают военным на передовую в 61-ю и 79-ю бригады.

Как помочь?

Приобщиться к этому доброму делу могут все желающие. Волонтеры принимают как уже использованные одноразовые электросигареты, так и аккумуляторы с ноутбуков и других электронных приборов.

Отправлять все это можно Новой почтой в Одессу, на 136 отделение.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (063) 584-50-51.