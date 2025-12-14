Ключевые моменты:
- Дополнительные пункты поддержки для мам с детьми в Одессе
- Услуги: согреться, переодеть детей, подогреть пищу для малышей, подзарядить гаджеты, отдохнуть.
- Список локаций.
Адреса дополнительных пунктов поддержки
Кроме «пунктів незламності» в Одессе также функционируют дополнительные места для мам с детьми, где можно разогреть пищу для малышей, переодеть детей, отдохнуть и подзарядить гаджеты. Основные локации:
Заведения Одесского городского совета:
- Центр социально-психологической помощи ВПЛ
- ул. Химическая, 5
- Контактное лицо: Цветкова Людмила Станиславовна
- +380 (67) 988 36 45
- Центр матери и ребенка
- ул. Евгения Танцуры, 47
- Контактное лицо: Табакова Алена Вячеславовна
- +380 (67) 484 52 43
Также читайте: Одесса приходит в себя после атаки РФ: свет постепенно возвращают.
Благотворительные организации:
БО «ОБФ Путь в Дом»
- ул. Софиевская, 10
- Пункт несокрушимости: зарядка гаджетов, доступ в интернет, горячий чай и обед
- Пространство для женщин с детьми, возможность размещения
- Контакт: Инна, 063 904 00 22
Волонтерский центр «Гостиная Хата»
- ул. Водопроводная, 13
- График: понедельник — пятница, с 09:00 до 15:00
- Услуги: зарядка устройств, подогрев воды или еды, комната «Мать и ребенок»: подогрев пищи для малышей, переодевание, комфортабельное пребывание.
Кроме того, во всех «пунктах незламності»города Одессы доступны условия для мам с детьми. Здесь можно переодеть ребенка, подогреть пищу, отдохнуть в тепле.
Также читайте: В Одессе нет света — в городе возобновляют работу «Пункти незламності» (обновлено).
Спросить AI: