  • Дополнительные пункты поддержки для мам с детьми в Одессе
  • Услуги: согреться, переодеть детей, подогреть пищу для малышей, подзарядить гаджеты, отдохнуть.
Кроме «пунктів незламності» в Одессе также функционируют дополнительные места для мам с детьми, где можно разогреть пищу для малышей, переодеть детей, отдохнуть и подзарядить гаджеты. Основные локации:

Заведения Одесского городского совета:

  1. Центр социально-психологической помощи ВПЛ
  • ул. Химическая, 5
  • Контактное лицо: Цветкова Людмила Станиславовна
  • +380 (67) 988 36 45
  1. Центр матери и ребенка
  • ул. Евгения Танцуры, 47
  • Контактное лицо: Табакова Алена Вячеславовна
  • +380 (67) 484 52 43

Благотворительные организации:

БО «ОБФ Путь в Дом»

  • ул. Софиевская, 10
  • Пункт несокрушимости: зарядка гаджетов, доступ в интернет, горячий чай и обед
  • Пространство для женщин с детьми, возможность размещения
  • Контакт: Инна, 063 904 00 22

Волонтерский центр «Гостиная Хата»

  • ул. Водопроводная, 13
  • График: понедельник — пятница, с 09:00 до 15:00
  • Услуги: зарядка устройств, подогрев воды или еды, комната «Мать и ребенок»: подогрев пищи для малышей, переодевание, комфортабельное пребывание.

Кроме того, во всех «пунктах незламності»города Одессы доступны условия для мам с детьми. Здесь можно переодеть ребенка, подогреть пищу, отдохнуть в тепле.

