«Неравнодушные ученики»

Тапочки, спешно наброшенная верхняя одежда, и только у некоторых телефон… Мало что коварный шахед оставил от их любимого двора и дома, где все было таким родным: аккуратно посаженные цветы, дружеские соседские посиделки и отремонтированные с любовью квартиры. А еще смертоносный дрон оставил после себя воспоминания горящих стен, ощущение безграничной тревоги за родных и нарастающее волнение от неизвестного «завтра».

Разрушенный шахедами дом по улице Скосная

Когда видим на фото или видео убитых горем одесситов, которые через мгновение оказались под открытым небом после вражеских атак, мы, конечно, сочувствуем, кого-то из нас «пробивает» на скупую слезу, в голове роятся мысли о помощи. Впрочем, когда узнаем, что с нашими родными на этот раз все хорошо, порыв сочувствия медленно угасает. Это нормально, потому что так устроена человеческая психика, которая в момент стрессовых состояний включает алгоритм максимального сохранения.

Помогают в основном родственники, друзья, волонтеры и коллеги, а еще… бывшие ученики, которые придают огласке истории пострадавших одесситов.

Пост бывших учеников в фейсбуке о помощи

«Выпускники 121-й школы (лицея) и 21-й гимназии хорошо знают Татьяну Андреевну Шолпан, нашу медсестру.

30 апреля дом ее семьи в Одессе был уничтожен ударом российского шахеда. Все, что они имели, разрушено: квартира, вещи, документы. К счастью, тетя Таня и ее муж выжили. Она была в Киеве на обследовании, а он чудом успел спрятаться в подвале.

Татьяна Андреевна всю жизнь заботится о других. Теперь помощь нужна ей.

Мы собираем средства на восстановление жилья и документы. Если можете — поддержите финансово или советом. Каждая гривна, каждое распространение имеет значение.

В посте отмечаю знакомых из школы, чтобы получить более широкий охват сообщения. Пост согласован с семьей Шолпан. Вместе мы сила. Спасибо за поддержку!»

https://www.privat24.ua/send/gvtzy

Анастасия, автор этого сообщения, рассказывает, что Татьяна Андреевна была больше, чем просто медсестра. Там, где что-то могли не заметить учителя или родители, она всегда была рядом.

— Мы всегда чувствовали, что ее цель — это прежде всего понять и помочь. Она знала не только о наших болезнях или специальных потребностях, она знала также о наших достижениях и искренне болела за наши успехи. В школьных коридорах она всегда встречала нас с улыбкой. Бывало, что кто-то плохо себя чувствовал, потому что был голоден, но не имел денег, чтобы купить что-то в школьном магазине, — и тетя Таня всегда, тихо и незаметно, поддерживала таких детей. Это искренний, добрый и очень честный человек, которому я всегда буду благодарна.

Анастасия стремится сделать все возможное, чтобы хоть как-то облегчить жизнь Татьяны, которая все время помогает детям оставаться здоровыми и веселыми.

«Бог защитил меня дважды»

С Татьяной Андреевной, школьной медсестрой, проработавшей не один десяток лет на любимой работе, мы встречаемся возле разрушенного дома, куда сейчас даже зайти опасно. Дожди и ливни последних дней значительно ускорилиразрушение помещения.

Татьяна Андреевна. Возле разрушенного дома

— Никогда не думала, что услышу: «Вы живы? Где Вы? Ваш дом горит!». Это очень страшно!» — вспоминает события той ночи Татьяна Андреевна, — Я тогда возвращалась на поезде из Киева, и после этого звонка сразу начала звонить мужу. Он сначала не брал трубку — эти мгновения были одними из самых страшных в моей жизни. Это уже потом я узнала, что просто не было связи.

«Мы жили вот в этой квартире, последний этаж», — показывает рукой на изуродованные глаза дома Татьяна.

— Не осталось ничего — ни вещей, ни нидокументов, даже пол прогорел, а любимый инструмент Валентина Ивановича (моего мужа) сплавился в один кусок непригодного ныне железа. Он этим инструментом всем соседям помогал, ремонтировал, чинил, строил. Ведь до этого 40 лет проработал электромехаником на Укрзализныце, все умеет.

Сейчас он на пенсии, но, по словам жены, муж энергичный, без дела сидеть не может — занимается волонтерством, помогает гражданским жителям освобожденных населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей.

— У нас такой дружный дом был, все как-то вместе и в горе, и в радости, почти 30 лет в нем прожили. Вот сейчас мечтаем, чтобы вместе с соседями и в новом доме жить. В 2023 году возле нас шахед уже попадал, стекла повылетали и воронка большая во дворе была, слава Богу без погибших в тот раз обошлось. Меня тогда, как и во время этого прилета, дома не было, наверное, Бог бережет.

Все, что осталось от квартиры

Кухня после прилета шахеда

Война — горе общее

У каждой семьи этого и других домов похожие истории — приятные, трудолюбивые, добрые люди, которые оказались в беде. Они всю жизнь честно и самоотверженно работали для людей, города, страны, помогали другим.

А сейчас, стоит только посмотреть вокруг, — поблизости, к сожалению, становится все больше людей, которые теряют родных, остаются без дома, имущества, привычной упорядоченной жизни. Они держатся, продолжая работать, воспитывать детей и внуков, помогать другим, но каждый из нас также может оказать им посильную помощь, и дело здесь не всегда в деньгах. Кому-то надо выгулять собачку, кому-то подарить комнатный цветок вместо потерянного в пламени, кому-то — починить кран на съемной квартире, а с кем-то просто поговорить «за прошлое и пережитое» за чашкой чая.

Победить врага и пережить войну можно только вместе — как бы пафосно это ни звучало.

Сообщения о желании и вариантах неденежной помощи оставляйте в комментариях, а по поводу материальной поддержки — номер счета размещен ниже.

https://www.privat24.ua/send/gvtzy

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