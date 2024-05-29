Одесские «Технари» передали защитникам неба комплекты для обнаружения «шахедов»

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования «Юг».

Для эффективной боевой работы на южном направлении защитники неба получили от волонтеров 50 устройств «Полоз» — изобретение «Технарей», которое предназначено для ночного обнаружения, сопровождения и подсветки «шахедов».

Как рассказал сооснователь «Технарей» Геннадий Сульдин, передать «Полозы» защитникам удалось благодаря совместной работе: тепловизоры предоставил Фонд Сергея Притулы, штативы профинансировала компания «ИнтерХим», а все остальное сделали «Технари».

Благодаря этому сейчас 50 мобильно-огневых групп ПВО почти одновременно стали «зрячими»:

«Тепловизоры «Полоз» позволяют видеть шахеды на дистанциях до 2,5 км. Уверенная подсветка «шахеда» лазерным излучателем — до 950 метров. Этого полностью хватает для реальных дистанций эффективного 12,7 мм пулеметного огня. Наши казаки хорошо видят и уверенно сбивают и мы в них верим», — говорит Геннадий Сульдин.

Ранее сообщалось, что в штабе волонтерской группы «Технари» пулеметчики и военные ПЗРК проходят тренировки на симуляторах ПВО «Чайка», чтобы повысить свои умения и навыки для удачной охоты на российские «шахеды» и ракеты.