Дети без детства: как они пережили год в Украине, Европе и в оккупации

На наших детей и внуков обрушилась война. Она длится уже больше года. Для нашей детворы этот год наполнен воздушными тревогами и блекаутами, вынужденными переездами и занятиями в «пунктах незламностi», запретом любимого моря и страхом за своих близких. «Счастливое» детство стало для наших детей временем испытаний.

Страшная статистика

26 мая 2023 для школьников Украины традиционно прозвенел последний звонок. Его больше никогда не услышат 483 украинских ребенка, с начала полномасштабной войны убитых рашистскими агрессорами. Такую сводку на утро праздника окончания школы дали ювенальные прокуроры, расследующие преступления против наших детей.

К сожалению, реальное количество детских смертей – значительно больше. Ведь точную информацию о гибели детей нельзя сегодня получить из мест ведения боевых действий, на временно оккупированных территориях.

Больше всего пострадало детей в следующих областях:

Донецкой области – 462;

Харьковской – 278;

Киевской – 128;

Херсонской – 102;

Запорожской – 91;

Николаевской – 89;

Днепропетровской – 72;

Луганской – 67.

Из них — более 984 детей получили ранения разной степени тяжести.

Девочка с протезом в шесть лет

Остаться калекой в шесть лет – что может быть страшнее. Все мечты — кажется, навсегда — уничтожила война. Но взрослые стараются делать все, чтобы искалеченные дети смогли жить дальше. А маленькие украинцы остаются несломленными и упорно идут к своей цели.

Шестилетняя Саша Паскаль с трех лет занималась танцами и гимнастикой, получала награды на соревнованиях. В мае прошлого года попала под российский ракетный обстрел в Сергеевке.

Две недели Саша провела в реанимации: перелом руки и четырех ребер, травмы головы, многочисленные ранения. Чтобы спасти ребенка, врачи были вынуждены ампутировать ей ногу.

В конце июля Саша отправилась на реабилитацию в Австрию. Там она получила свой первый протез и стала снова учиться ходить.

В сентябре девочка должна была пойти в первый класс, но из-за состояния здоровья первый звонок для нее отложили до следующего года. Но в гимнастику она снова вернулась — через восемь месяцев. Сначала тренировалась очень осторожно. А сейчас ей доступно все, что делает ее группа. Не осталось ни одного элемента, который Саша не может выполнить.

Ежегодно девочка будет нуждаться в новом протезе – ведь она растет. И проблему протезирования в Украине надо решать уже сегодня.

Согласно постановлению Кабинета Министров, протезирование украинцев компенсируется государством. В том числе и детское. Однако суммы компенсации на приобретение современных протезов не хватает.

Деньги на протезы нередко собирают неравнодушные люди. Приходится привлекать и международные благотворительные организации.

Беженцы и незнакомый язык

Сотни тысяч наших детей стали беженцами за рубежом. Учат незнакомый язык, тоскуют по оставшимся в Украине родным и друзьям, идут новую школу.

Сегодня в зарубежных странах учатся около четверти украинских школьников. Главное препятствие на уроках и в общении со сверстниками – языковой барьер. Европейские министерства образования рассчитывали, что эту проблему помогут решить специальные интеграционные классы и помощники учителей, которые будут уделять внимание украинским детям. Однако по информации международной организации Amnesty International, занимающейся правами беженцев, для этого не хватило ни учителей, ни классов. И в Польше, например, большинство детей сразу зачислялись в обычный класс — даже если языка они вообще не знают.

Поэтому точные науки, физику, химию, биологию украинские школьники в зарубежных школах, зачастую, не понимают вообще. Хотя дома получали по этим предметам высокие оценки.

Большинство детей продолжает учиться онлайн и в украинских школах. Для многих – это огромная нагрузка, которая нередко приводит к нервным срывам. Дети не усваивают программу в зарубежной школе и одновременно отстают от украинской учебной программы. И нередко теряют к учебе интерес.

Дети в оккупации: оккупанты «промывают мозги»

Тысячи украинских детей сегодня находятся в оккупации – в Мариуполе, Мелитополе, Херсонской области… На захваченных территориях они вынуждены учиться по российским программам.

Школьников заставляют учить российский гимн и писать «благодарственные» письма захватчикам – своим «освободителям».

Оккупанты «промывают мозги» нашим детям, навязывая им свою версию вторжения в Украину. Происходит это во время, так называемых, «разговоров о важном» – специальных пропагандистских уроков, обязательных для посещения. А на так называемые «уроки мужества» оккупанты являются в школы с оружием, заставляют украинских детей надевать российскую военную экипировку с георгиевской лентой, сообщают в Мариупольском горсовете. Для учеников старших классов — планируют ввести обязательную военную подготовку, чтобы готовить их к призыву в российскую армию.

Украинское обучение на захваченных территориях опасно даже в формате онлайн. Время от времени российские оккупационные силы совершают рейды — ищут семьи, где дети учатся по украинской образовательной программе. Если выявляют – родителям угрожают лишением родительских прав.

Среднее образование – без итоговой аттестации

По оценкам Минобразования и науки, в результате вторжения российской армии, по меньшей мере, 3139 учебных объектов в Украине были повреждены или разрушены: школы, университеты, колледжи, детские сады. Из них 441 учебное заведение — уничтожено полностью.

Российская агрессия ограничила доступ к образованию, как минимум, для пяти миллионов детей в Украине. Из-за того, что учебные заведения часто становятся мишенью обстрелов и не являются безопасным пространством, родители неохотно отправляют детей в школу. Занятия пропускают и из-за воздушных тревог.

Не стало альтернативой и онлайн-образование. Из-за обстрелов рашистами энергетических объектов, населенные пункты погрузились во тьму. И, чтобы хоть как-то заниматься, ребятам нередко приходилось учиться в «пунктах незламностi».

В итоге – количество учебных часов сократилось. Учителя, пытаясь компенсировать потери, все чаще предлагали школьникам заниматься самостоятельно. И это, полагают в Государственной службе качества образования (ГСКО), стало причиной снижения успеваемости по нескольким предметам: математике, иностранному языку, украинском языку, информатике.

Не способствуют мотивации к получению знаний, успехам в учебе и спровоцированные войной стрессы. Родители отмечают у своих детей нарушения сна, общую тревожность, проблемы с концентрацией внимания. К тому же, при дистанционном обучении ребятам не хватает общения со сверстниками и учителями.

В ГСКО признают, что на сегодня школьное образование перестало давать детям базовые знания. И государственную итоговую аттестацию, и ВНО Минобразования решило отменить.

Похищение детей оккупантами

По официальным данным, с начала войны российскими оккупантами были похищены 19486 детей. Однако реальные данные могут достигать 200 – 300 тысяч.

Детей похищают после расставания с родителями на фильтрации. Забирают непосредственно из семей. При этом, как правило, «неудобных» взрослых, нежелающих сотрудничать с оккупантами, лишают родительских прав.

Похищают детей, родителей которых убили. Мама Ильи, рассказывает уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук, погибла прямо в его объятиях. Отца Киры убили на ее глазах. Детей увезли на временно оккупированную территорию, затем – депортировали в Россию.

При этом у всех ребят сразу забирают мобильные телефоны, не позволяют позвонить родным, сообщить, где они, что с ними.

Детей, находившихся в херсонских интернатах, попавших под оккупацию, украинской стороне россияне вывезти не позволили. По словам Дарьи Герасимчук, коридоры для вывоза ни разу не были согласованы. В то же время, у детей не было ни лекарств, ни еды. Спровоцировав, по сути, гуманитарный кризис, россияне забрали всех ребят. А в открытых источниках опубликовали, что детей, везут якобы на «оздоровление» в Крым. На самом деле их отправили в психоневрологический интернат.

Вывоз на «оздоровление» — самый массовый способ похищения детей. Сначала оккупанты создают на захваченных территориях условия, абсолютно непригодные для жизни. Потом предлагают родителям «добровольно» отдать ребенка на «отдых» на три недели или месяц.

Для спасения жизни детей родители не видят другого выхода. К тому же, оккупанты нередко угрожают им лишением родительских прав.

Детей родным не возвращают. Те, кого все же удалось вернуть в Украину, рассказывают ужасные вещи. Им постоянно говорили, что родителям они не нужны, что от них избавились и теперь примут в российские семьи. Притом, желания ребят никто не спрашивает.

С 1 августа в Украине работает портал «Дети войны». Здесь можно найти информацию о детях погибших, раненых, пропавших без вести, депортированных и спасенных.

Украина будет бороться за каждого своего ребенка. Ведь наши дети – это наше будущее.

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