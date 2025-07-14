Ключевые моменты:

Дональд Трамп сегодня объявит о предоставлении Украине наступательного оружия — СМИ;

Ночью РФ била по Украине ракетами и дронами: сбит 61 беспилотник;

Генштаб сообщил о 212 боевых столкновениях и 73 авиаударов за сутки;

За сутки ВСУ уничтожили около 1130 оккупантов и 170 единиц вражеской техники.

Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с планами главы Белого дома.

Издание отмечает, что предоставление наступательного оружия станет существенным изменением в позиции Трампа, который до недавнего времени утверждал, что предоставит только оборонительное оружие, чтобы избежать эскалации конфликта.

«Американские, украинские и европейские чиновники надеются, что это оружие изменит траекторию войны и изменит расчеты президента России Владимира Путина относительно прекращения огня», — говорится в статье.

По информации источников издания, у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые могут достигать целей глубоко внутри российской территории, включая Москву.

Авторы также указывают, что новая инициатива, которая будет представлена на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, будет предусматривать оплату европейскими странами оружия американского производства, которое будет отправлено в Украину. Этот план был предложен Президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.

В ходе российской войны в Украине скоро наступит поворотный момент: дверь, которую президент США Дональд Трамп держал открытой, пытаясь на протяжении месяцев склонить президента РФ Путина к переговорам, скоро закроется. Такие заявления сделал в воскресенье, 13 июля, председатель бюджетного комитета Сената США республиканец Линдси Грэм на телеканале CBS News.

«Он (Дональд Трамп. — Ред.) может повышать или понижать тарифы. Он может установить тарифы от 0% до 500%. У него есть максимальная гибкость. Но мы будем преследовать людей, которые поддерживают Путина, и введем дополнительные санкции против самой России. Это действительно кувалда, которой располагает президент Трамп, чтобы прекратить эту войну», — пояснил Линдси Грэм.

«Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите беспрецедентные по объему поставки вооружений, которые помогут Украине защититься. Я ожидаю, что в ближайшие дни в распоряжении президента Трампа окажутся тарифы и санкции, которых у него никогда не было. В ближайшие дни я ожидаю большей поддержки со стороны Европы в отношении усилий по оказанию помощи Украине», — подчеркнул он.

Другие заявления Грэма:

Следите за новостями об арестованных активах РФ;

Америка начнет продавать Европе огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине;

Путин рассчитывал, что мы устанем, и Европа тоже. Он совершил огромную ошибку;

Конгресс находится на грани принятия самого значительного пакета санкций в истории США;

Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если продолжите помогать Путину.

Напомним, ранее Трамп сделал заявление о поставке вооружения Украине

За ночь над Украиной сбито более 60 дронов

В ночь на 14 июля враг атаковал Украину 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 136-ю ударными БпЛА.

По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушной обороной сбит 61 вражеский БпЛА типа Shahed. Кроме того, 47 дронов-имитаторов — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 28 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Генштаб ВСУ: Наиболее горячие точки фронта — Покровское и Новопавловское направления

За прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 74 наступательных действия агрессора.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 27 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские средства и один другой важный объект российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек.

Также украинские воины обезвредили: