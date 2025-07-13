Ключевые моменты:

Дом на Павла Зеленого, 1 (бывшая Коблевская) пострадал в результате дроновой атаки на Одессу 17 июня 2025 года;

В ту ночь разрушения охватили исторический центр, пострадали гражданские объекты, погибла женщина, ранены 17 человек;

В доме выбиты окна и двери, фасад испещрен трещинами, двор потерял прежний уют и зелень;

Это здание – бывший доходный дом Степанова XIX века, ранее с цветниками и фонтаном во дворе;

Сейчас оно стало немым свидетелем войны, символом уязвимости и силы города одновременно.

Страшная ночь, страшное утро

Тихий центр Одессы, где каждый уголок дышал историей, сегодня несет шрамы войны. Один из таких – дворик на улице Павла Зеленого (бывшая Коблевская), 1. До 17 июня это был уютный уголок в спокойном сердце города. Но та ночь все изменила.

Напомним, на рассвете 17 июня враг нанес массированный удар беспилотниками по Одессе. Первые взрывы прогремели около 4:40, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ. Несмотря на героическую работу наших защитников ПВО, город пострадал от разрушений, пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры. Погибла женщина, всего пострадали 17 человек, среди них беременная женщина и 17-летняя девушка.

Разрушения затронули историческую часть Одессы. Поврежден инклюзивный центр, где работали с детьми с особенностями психофизического развития – к счастью, обошлось без жертв. Пострадал также детский сад рядом, а также жилые дома и гаражи.

Среди них – дом на улице Зеленого, 1. Сегодня, почти через месяц после трагедии, дворик трудно узнать. Окна и двери закрыты пленкой и плитами OSB, но эти «заплатки», конечно, не скрывают ран. Кажется, будто жизнь здесь застыла, хотя дом дышит и современной жизнью, и историей.

Немного истории израненного дома

Этот дом – бывший доходный дом Степанова, построенный в начале XIX века. Во второй половине XIX века его надстроили двумя этажами. Когда-то здесь были квартиры с пятью и тремя комнатами, всеми удобствами, а двор украшали цветники и бил фонтан. Сегодня же вместо покоя – тишина разрушений. Наши фото показывают, как война изменила это место: трещины на стенах, закрытые окна и пустота, контрастирующая с его былой величиной.

…Прогулка по одесским дворикам… Каждый шрам напоминает о силе города, что выстоял. Дом на Зеленого, 1 – не просто архитектура, а свидетель времени, которому нужно исцеление. Пройдитесь мимо, приглядитесь к его ранам и почувствуйте: Одесса жива, несмотря ни на что.

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