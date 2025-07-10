Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть жителей Одессы 10 июля осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Перечень адресов, где нет света.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • Левитана, 19-20,
  • Научная, 1-44,
  • переулок Биологический, 1-20,
  • переулок Математический, 1-20,
  • переулок 2-3й Украинский,
  • Китобойная, 2-92,
  • Планетная, 1-38,
  • Академика Вернадского, 1-51,
  • Куприна, 7-54,
  • Академическая, 1-52,
  • Ахматовой, 1-40,
  • Елочная, 5-58,
  • пер. Новоукраинский, 2-31,
  • Баштанная, 2-16,
  • Окружная, 17-42,
  • пер. 1-2й Академический, 1-21,
  • Шелухина, 1-33,
  • Педагогическая, 21,
  • Черниговская, 1-24,
  • пер. 1-2й Китобойный, 1-50,
  • Левкоева, 1-7,
  • пер. Черниговский, 1-8,
  • Вазовая, 9,
  • Вертелецкого, 7б,13,
  • Дмитриевская, 1-45,
  • Лядова, 1-15,
  • Немировича-Данченко, 10-16,
  • Рясная, 1-35,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Собинова, 15-20,
  • Флотская, 4-21,
  • пер. 1й Рясный, 1-15,
  • пер. Флотский, 2-23,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Арбузова, 1-18,
  • Крымская, 1-3,
  • пер. Исторический, 1-14,
  • пер. Крымский, 1-22,
  • пер. Славы, 1-10,
  • пер. Климовича,
  • пер. Чеховского,
  • пер. Кричевского,
  • пер. Чубинского,
  • Сумская, 24-69,
  • Харьковская, 1-20,
  • Юннатов, 1-15,
  • Фонтанская дор, 129,
  • Костанди, 60,
  • Харьковская, 20б,
  • переулок 1й Юннатов, 1-12,
  • переулок 2-3й Костанди, 2-8,
  • Цветочная, 4,
  • переулок Безымянный, 2-12,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Молокова, 1-12. 

Работы до 20.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Эдуардса, 28-40,
  • Лигинская, 1-33,
  • Равенства, 1-195,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства,
  • Фонтанская дор., 106/к.37,40,
  • переулок Майский, 6-8,
  • Костанди, 21-43,
  • переулок 2-3й Украинский, 1-12,
  • Дачная, 3-30,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского, 34-72,
  • Львовская, 7-58,
  • Сумская, 1-31,
  • переулок 2й Дачный, 1-9,
  • пров.Львовский, 1-10,
  • Бурлюка, 8-30,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Делоне, 3-22,
  • Хрустальная, 1,
  • переулок Ровный, 1-11,
  • переулок 2й Равенства, 1,4. 

Центральный РЭС

Работы до 18.00:

  • Бахчева, 1-36,
  • Санитарная, 1-37,
  • Дальницкое шоссе, 3-159,
  • Нескучная, 1-12,
  • Тираспольское шоссе, 31-219,
  • Тираспольская, 28,
  • пер. 1й Восточный, 2-18,
  • Горизонтальная, 1-50,
  • Северная, 12-188,
  • пер. 1-6й Лазурный, 1-14,
  • Аэродромная, 1,
  • Магистральная, 33-122,
  • Олешковская, 1-62,
  • Солнечная, 4, Сосюры, 1-75,
  • Огородная, 101,
  • Чумацкая, 4-110,
  • пер. Проточный, 1-15,
  • Братская, 1-14,
  • пер. 1-4й Амурский, 1-21,
  • пер. Маковый, 2-12,
  • Маковая, 1-78,
  • Ученическая, 1-55,
  • Острожская, 1-63,
  • Дунайская, 1-36,
  • Измаильская, 1-25,
  • Курганная, 1-20,
  • Миндальная, 4,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Озерная, 1-13,
  • Патриотическая, 45-160,
  • Аркаса, 47-164,
  • пер. Бородинский, 3-9,
  • Ангарская, 1-37,
  • Героев Змеиного, 48-153,
  • Лещенко, 2-107,
  • переулок Северный, 33-47,
  • переулок Хотинский,
  • переулок Гусака-Гусаченко,
  • переулок Черновицкий, 1-20,
  • Зерновая, 1-30,
  • Злаковая, 1-31,
  • Черкасская, 1-28,
  • Локальная, 1-15. 

Работы до 20.00:

  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Вадатурского, 79-131,
  • Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4г,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • Фунтового, 42-54,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7. 

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Бувалкина, 73-75. 

Работы до 18.00:

  • 1-6 Садовая, 1-71,
  • Наклонная, 1-174,
  • Штилевая, 2-118,
  • пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Глаубермана, 1-17, 164,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Кошица, 1-69,
  • Южная дор, 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Конноармейская,
  • Шептицкого, 1-5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Чайкова, 1-71,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • К.Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Николаевская дор, 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 

Работы до 19.00:

  • Котляревского, 12б,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • пер. Гинзбург, 1-12,
  • пер. Крушельницкой, 1-5,
  • Михновского, 1-63,
  • Агрономическая, 60-223,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Беляевская, 1-9,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Четвертая, 33-58,
  • Хуторская, 1-95,
  • Цебриковская, 1-13,
  • пер. Шахтинский, 18-46,
  • переулок Мастерский, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14,
  • переулок Калнышевского, 1-10,
  • переулок Оранжерейный, 1-32,
  • переулок Килевый, 1-9,
  • Круговая, 1-36,
  • Молодежная, 1-49,
  • Болобочана, 1-44,
  • переулок Агрономический, 1-8,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • переулок Круговой, 1-13. 

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