Ключевые моменты
- Часть жителей Одессы 10 июля осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Перечень адресов, где нет света.
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- Левитана, 19-20,
- Научная, 1-44,
- переулок Биологический, 1-20,
- переулок Математический, 1-20,
- переулок 2-3й Украинский,
- Китобойная, 2-92,
- Планетная, 1-38,
- Академика Вернадского, 1-51,
- Куприна, 7-54,
- Академическая, 1-52,
- Ахматовой, 1-40,
- Елочная, 5-58,
- пер. Новоукраинский, 2-31,
- Баштанная, 2-16,
- Окружная, 17-42,
- пер. 1-2й Академический, 1-21,
- Шелухина, 1-33,
- Педагогическая, 21,
- Черниговская, 1-24,
- пер. 1-2й Китобойный, 1-50,
- Левкоева, 1-7,
- пер. Черниговский, 1-8,
- Вазовая, 9,
- Вертелецкого, 7б,13,
- Дмитриевская, 1-45,
- Лядова, 1-15,
- Немировича-Данченко, 10-16,
- Рясная, 1-35,
- Прорезная, 5,5а,
- Собинова, 15-20,
- Флотская, 4-21,
- пер. 1й Рясный, 1-15,
- пер. Флотский, 2-23,
- Архитектурная, 10-14,
- Драгоманова, 1-25,
- Арбузова, 1-18,
- Крымская, 1-3,
- пер. Исторический, 1-14,
- пер. Крымский, 1-22,
- пер. Славы, 1-10,
- пер. Климовича,
- пер. Чеховского,
- пер. Кричевского,
- пер. Чубинского,
- Сумская, 24-69,
- Харьковская, 1-20,
- Юннатов, 1-15,
- Фонтанская дор, 129,
- Костанди, 60,
- Харьковская, 20б,
- переулок 1й Юннатов, 1-12,
- переулок 2-3й Костанди, 2-8,
- Цветочная, 4,
- переулок Безымянный, 2-12,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Молокова, 1-12.
Работы до 20.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Эдуардса, 28-40,
- Лигинская, 1-33,
- Равенства, 1-195,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства,
- Фонтанская дор., 106/к.37,40,
- переулок Майский, 6-8,
- Костанди, 21-43,
- переулок 2-3й Украинский, 1-12,
- Дачная, 3-30,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского, 34-72,
- Львовская, 7-58,
- Сумская, 1-31,
- переулок 2й Дачный, 1-9,
- пров.Львовский, 1-10,
- Бурлюка, 8-30,
- переулок Летний, 5,
- переулок Делоне, 3-22,
- Хрустальная, 1,
- переулок Ровный, 1-11,
- переулок 2й Равенства, 1,4.
Центральный РЭС
Работы до 18.00:
- Бахчева, 1-36,
- Санитарная, 1-37,
- Дальницкое шоссе, 3-159,
- Нескучная, 1-12,
- Тираспольское шоссе, 31-219,
- Тираспольская, 28,
- пер. 1й Восточный, 2-18,
- Горизонтальная, 1-50,
- Северная, 12-188,
- пер. 1-6й Лазурный, 1-14,
- Аэродромная, 1,
- Магистральная, 33-122,
- Олешковская, 1-62,
- Солнечная, 4, Сосюры, 1-75,
- Огородная, 101,
- Чумацкая, 4-110,
- пер. Проточный, 1-15,
- Братская, 1-14,
- пер. 1-4й Амурский, 1-21,
- пер. Маковый, 2-12,
- Маковая, 1-78,
- Ученическая, 1-55,
- Острожская, 1-63,
- Дунайская, 1-36,
- Измаильская, 1-25,
- Курганная, 1-20,
- Миндальная, 4,
- Леонтовича, 3-29,
- Озерная, 1-13,
- Патриотическая, 45-160,
- Аркаса, 47-164,
- пер. Бородинский, 3-9,
- Ангарская, 1-37,
- Героев Змеиного, 48-153,
- Лещенко, 2-107,
- переулок Северный, 33-47,
- переулок Хотинский,
- переулок Гусака-Гусаченко,
- переулок Черновицкий, 1-20,
- Зерновая, 1-30,
- Злаковая, 1-31,
- Черкасская, 1-28,
- Локальная, 1-15.
Работы до 20.00:
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Вадатурского, 79-131,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- переулок Гранатный, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Бувалкина, 73-75.
Работы до 18.00:
- 1-6 Садовая, 1-71,
- Наклонная, 1-174,
- Штилевая, 2-118,
- пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Глаубермана, 1-17, 164,
- Мариупольская, 20-68,
- Кошица, 1-69,
- Южная дор, 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- переулок Квантовый, 1-27,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Конноармейская,
- Шептицкого, 1-5,
- переулок Одесский, 3-7,
- Малая Садовая, 1-22,
- Чайкова, 1-71,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- К.Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Николаевская дор, 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 19.00:
- Котляревского, 12б,
- Крушельницкого, 1-37,
- пер. Гинзбург, 1-12,
- пер. Крушельницкой, 1-5,
- Михновского, 1-63,
- Агрономическая, 60-223,
- Кольцевая, 1-12,
- Беляевская, 1-9,
- Тарутинская, 1-11,
- Четвертая, 33-58,
- Хуторская, 1-95,
- Цебриковская, 1-13,
- пер. Шахтинский, 18-46,
- переулок Мастерский, 1-11,
- переулок Новый, 1-14,
- переулок Калнышевского, 1-10,
- переулок Оранжерейный, 1-32,
- переулок Килевый, 1-9,
- Круговая, 1-36,
- Молодежная, 1-49,
- Болобочана, 1-44,
- переулок Агрономический, 1-8,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- переулок Круговой, 1-13.