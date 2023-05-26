Последний звонок-2023: когда он пройдет и как будут работать школы в Одессе

Несмотря на воздушные тревоги и блекауты, занятия в одесских школах, практически, не прекращались. Сегодня до окончания этого непростого учебного года осталось совсем немного. Впереди – долгожданный последний звонок. Когда он прозвенит для наших ребят, и что их ждет в новом учебном году, узнавала «Одесская жизнь».

Когда в Одессе прозвучит последний звонок

Война очень многое изменила в жизни нас и наших детей. Из-за бомбежек, длительных отключений света занятия в украинских школах проводить можно было не всегда. Поэтому в министерстве образования предложили продолжить учебный год до начала июля, а праздник последнего звонка перенести на 16 июня. Впрочем, когда именно пройдет это традиционное торжество, школы могут решать самостоятельно.

По словам директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, решением большинства школ города последний звонок для их учеников прозвенит традиционно 26 мая. Праздник будет более скромным и коротким, чем обычно. Если в школе есть убежище, торжества могут пройти в ее стенах. Но, если во время воздушной тревоги школьникам, их родителям и педагогам спрятаться негде – праздновать последний звонок придется онлайн. Ну, а 1 сентября все школы Одессы вновь ждут своих учеников.

Школы оборудуют убежищами

— Недавно была принята программа развития образования Одессы на 2023 – 2025 годы. Она – логическое продолжение предыдущих программ, и, в то же время, в ней есть новшества, обусловленные военным положением, — отмечает глава департамента. — Самое главное — благодаря этой программе, до 1 сентября в городе откроются все школы и детские садики, в которых потенциально можно сделать укрытия. В трех школах появятся укрытия — железобетонные конструкции. Если такой опыт будет успешным, в дальнейшем их количество увеличится. Это позволит заниматься очно всем школьникам, родители которых выберут такую форму обучения.

Также программа предусматривает психологическую поддержку детям и педагогам в военное время. Во всех школах должен появиться вайфай. По словам Буйневич, интернет сегодня имеют все учебные заведения. А вот подключение оптоволоконного — продолжается.

— Программа содержит множество самых разных мероприятий. Не все их можно осуществить сейчас, — признает Елена Валерьевна. — Но все же большинство запланированного будет реализовано уже в этом году.

Куда переведут учеников из необорудованных школ

Занятия в новом учебном году в одесских школах будут происходить как очно, так и дистанционно. Учебные заведения, имеющие укрытия либо обустроившие их до осени, проводить их будут в собственных зданиях. К 1 сентября в Одессе таких школ должно быть большинство. Все остальные ученики будут заниматься в зданиях соседних школ, укрытиями оборудованных.

Информацию о наличии убежища в школе, где занимается ребенок, адреса очных школ, где будет проходить обучение, должны предоставить в учебном заведении.

— Решение, где учиться ребенку, принимают только родители, — подчеркивает Елена Буйневич. — Наша задача – обеспечить им возможность такого выбора. Все родители должны предоставить классным руководителям информацию о том, в какой форме планируют обучение ребенка с 1 сентября: очно или дистанционно. Это необходимо для того, чтобы мы могли распределить учеников школ без убежищ в учебные заведения, ими оборудованные. При этом дети остаются учениками своих школ. Будут учиться со своими педагогами. Понятно, что до 1 сентября у некоторых семей планы могут измениться, но общую картину мы будем иметь. Но, если сейчас родители напишут «дистанционно», а сентябре пожелают выбрать очное обучение, будет проблемно.

Будут ли отчислять учеников за границей

Вроде бы, все понятно. Вместе с тем, в конце учебного года в соцсетях начали распространяться слухи, что, якобы, во время анкетирования родителей обязуют выбирать на следующий год очное обучение. Если нужного количества желающих не наберется — школа закроется.

— Я допускаю, что кто-то мог исказить информацию, но это не так, — заверяет Буйневич. — Ни одна школа города не закроется. И родители имеют право выбрать ту форму обучения, которая им нравится. Каждая школа будет иметь на каждой параллели и очные, и дистанционные классы.

Еще один фейк, появившийся в соцсетях: всех детей, находящихся за границей, отчислят, если они не приедут на очное обучение.

— Без заявления родителей никто их ребенка не отчислит, это неправда, — заверяет Елена Валерьевна. — Выбирайте дистанционное обучение. Мы найдем выход – может, объединим детей в группы. Но, в любом случае, — не потеряем ни одного ребенка. Мы их всех ждем дома. Не доверяйте слухам – обращайтесь к первоисточникам. А если получаете искаженную информацию – сообщайте в департамент.

НМТ вместо ЗНО: тесты упростили

Пока родители выбирают для своих детей форму обучения, выпускники, планирующие поступать в вузы, готовятся сдавать национальный мультипредметный тест НМТ. В этом году – как и в прошлом – из-за войны он заменил ВНО.

Мультипредметный тест состоит из 20 заданий по трем предметам. Два из них – обязательные: украинский язык и математика. Один – на выбор поступающего: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

В тестировании по истории Украины выпускникам предложат задания, касающиеся событий второй половины 16 – начала 21века.

Во время работы с тестами по математике можно пользоваться справочными материалами.

В тестировании по иностранному языку не будет заданий с открытой формой ответа, а также – заданий на аудирование.

Для поступления в различные вузы к результатам НМТ применят различные коэффициенты. Если абитуриент собирается изучать правоведение – больший вес будет иметь тест по истории Украины. Если поступать в медицинский – по биологии.

Тест все выпускники будут сдавать в один день. Для этого им отведут 180 минут, которые можно распределить по собственному усмотрению.

В июне пройдет основная сессия НМТ. В июне\июле – дополнительная. В ней могут принять участие выпускники, по уважительным причинам не сдавшие тестирование во время основной.

Выпускники, находящиеся за границей и желающие получить высшее образование в Украине, имеют возможность сдать НМТ в специально созданных экзаменационных центрах.

Школьную программу планируют реформировать

Судя по всему, сдать эти тесты будет не особенно сложно.

В министерстве образования рассматривают возможность, и школьникам жизнь облегчить. Сократить количество учебных предметов. Такая информация появилась на сайте ведомства в рамках нового проекта учебного плана.

Так, сократят до минимума математику. Вместо двух предметов «Алгебра» и «Геометрия» будет один общий курс – «Математика». Причем, вместо пяти часов в неделю ей отведут только три.

Физику, химию, биологию и географию объединят в единый курс «Человек и природа». В общей сложности ему отдадут три часа в неделю.

Предмет «Литература», объединяющий литературу украинскую и зарубежную, будет занимать два часа в неделю. Столько времени отдадут истории, объединив всемирную и украинскую. А вот физвоспитанию посвятят три часа в неделю вместо двух.

Более углубленное изучение точных наук старшеклассники смогут продолжить в профильных классах. То есть – если ученик захочет знать больше и связать свое будущее с той или иной наукой, серьезно изучать предмет ему придется самостоятельно. А родителям – нанимать репетиторов.

Когда планируется переход на 12-летнее образование

Если целесообразность сокращения количества школьных предметов пока что только обсуждается, то перевести школьников на 12-летнее обучение собирались уже в следующем году.

В Государственной службе качества образования Украины не скрывают: пандемия ковида, а затем полномасштабная война нанесли мощный удар по отечественной системе образования. В частности — школьного.

Из-за карантинов, а затем — массовой смены места жительства, бомбежек, отключений электроэнергии, отсутствия интернета дети не могут нормально учиться.

Понимая это, Минобразования заменило государственные экзамены в школе и ВНО мультипредметным тестом. Нагрузку на школьников это снизило. А вместе с ней – и качество школьного образования.

В итоге — Украина рискует получить целое поколение недоучившихся граждан. А введение 12-летнего обучения вместо 11-летнего помогло бы наверстать упущенное, считают чиновник от образования. И к выпуску из школы ученики имели бы должный уровень знаний.

К тому же, в случае введения 12-летки аттестаты украинской средней школы будут полностью признаваться в европейских странах. А на сегодня, чтобы поступить высшие учебные заведения Европы, нашим детям приходится «доучиваться» еще один год. Ведь сегодня11-летки, кроме Украины, остались только в РФ и Беларуси.

Но пока что и школьники, и их родители могут успокоиться. На продление программы школьного образования у государства сейчас просто нет денег. Поэтому переход на 12-летку запланировали на 2027 год. А школьники, действительно стремящиеся получить качественное знания, найдут для этого и время и силы.

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