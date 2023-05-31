Новости Одессы и Одесской области

Какая программа ждет маленьких одесситов в День защиты детей

Какая программа ждет маленьких одесситов в День защиты детей

С 1 по 3 июня 2023 г. в Одессе будут отмечать Международный день защиты детей. К празднику городской совет подготовил ряд мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Одесский городской сад будет местом, где в 11:00 1 июня начнется праздничная программа под названием «Город детских мечтаний».

В рамках мероприятия состоится гала-концерт городского фестиваля-конкурса «Звездная юность Одессы»: здесь будут представлены рисунки победителей конкурса «Город детских мечт», а также состоится торжественное вручение наград победителям олимпиад, МАН (Малая академия наук) и творческих конкурсов.

После этого, с 12:30, праздничное празднование в Летнем театре продолжится фестивалем под названием «Планета счастливых детей».

В ротонде Летнего театра молодежные клубы города представят концертную программу под названием Мир счастливого детства.

С 11:00 до 12:00 учащиеся школ получат возможность принять участие в интерактивном мероприятии по безопасности, которое проведут представители полиции. Кроме того, разные мероприятия для детей пройдут в разных частях города.

Прохоровский сквер будет местом познавательно-развлекательного мероприятия, организованного представителями спасательной службы города. Мероприятие начнется в 11:00.

В парке Горького состоится концертная программа, которая начнется в 14:00, а также запланированные экскурсии и развлекательные мероприятия под названием «Детство пора золота».

В Молодежном сквере в 12:00 дети смогут участвовать в конкурсе рисунка на асфальте под названием «Нет войне!».

Концертные программы «Счастливые мелодии детства» начнутся на Крымском бульваре (возле фонтана) в 12:00, а также в парке имени Т.Г. Шевченко в 15:00.

2 июня в Летнем театре с 12:00 продлится фестиваль «Планета счастливых детей».

3 июня в 11:00 одесситов и гостей города приглашают в городской сад на открытый этнофестиваль «Полиэтническая Одесщина» в рамках V проекта «Международная творческая мастерская».

Социальные центры, библиотеки, образовательные и медицинские учреждения города также проведут интересные мероприятия для маленьких одесситов, включая выставки, творческие конкурсы, мастер-классы, развлекательные программы, викторины, экскурсии и многое другое в рамках празднования Дня защиты детей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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