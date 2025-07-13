Ключевые моменты:

Трассу здоровья в Одессе временно пустят через жилкомплекс «Морская симфония»;

В рамках реконструкции набережной в районе аркадиевских «плит» планируется разобрать старые, разрушенные железобетонные конструкции, как на берегу, так и под водой;

Работы стартуют в ближайшее время в районе «Морской симфонии» и завершатся в конце 2026 года;

Однако некоторые источники сообщают, что альтернативным маршрутом придется пользоваться более года.

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на свои источники.

«Такой объезд – единственный вариант. Путь через «Морскую симфонию» более логичный и простой. Это позволит избежать неудобного подъема по очень узкому пандусу наверх. Автомобили там ездят не так часто», – цитирует издание слова источника.

В рамках реконструкции набережной планируется разобрать старые, разрушенные железобетонные конструкции, как на берегу, так и под водой. После здесь хотят установить упорные и ступенчатые блоки, специальные плиты. Построят и отремонтируют волноотбойную стенку, приведут в порядок буны и траверс 2.

Следующим этапом работ стане строительство самой набережной и подпорных стенок с учетом инклюзивности. Техническое задание включает устройство дренажа и водоотведения, а также восстановление дороги, которая используется для подъезда к месту работ.

Работы стартуют в ближайшее время в районе «Морской симфонии» и завершатся в конце 2026 года.

Однако, по мнению источника, процесс может затянуться и альтернативным маршрутом придется пользоваться более года.

Ранее многомилионный тендер на берегоукрепление в Аркадии выиграла фирма «Ростдорсрой», которая принадлежит депутату Одесского горсовета Юрию Шумахеру.

Компания была единственным участником аукциона, она получит из городского бюджета почти 170 млн грн.

Еще новости Одессы по теме: