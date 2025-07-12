Ключевые моменты:

Почему фигура Исаака Бабеля известна, но противоречива

О «Кинармии» и ее роли в судьбе Бабеля

Вероятные версии ареста и расстрела Бабеля

Останется ли памятник Бабелю в Одессе?

В июле 2024 года эту улицу переименовали — теперь она носит имя Дмитрия Иванова, погибшего украинского воина, защищавшего Бахмут. Это решение было принято в рамках процесса деколонизации, который не всегда предполагает однозначные ответы, но требует честного и внимательного взгляда на историю. И фигура Бабеля — яркий пример того, какой сложной может быть такая оценка.

Советский автор: между творчеством и сотрудничеством с властью

Исаак Бабель — фигура известная, но противоречивая. Он не был открытым оппозиционером — наоборот, был частью советской системы: писал на русском, служил в Красной армии военным корреспондентом, работал в ЧК, публиковался в официальных изданиях и даже ездил за границу. В 1934 году на съезде писателей он хвалил Сталина, в частности за умение работать со словом. В публичном пространстве Бабель демонстрировал лояльность — но даже это не гарантировало безопасности. Система ломала всех — и своих, и чужих.

Исаак Бабель

В частной переписке предстает другой Бабель. В 1933-м он писал сестре, что колхозы — это наше будущее. А жене — что крестьян превращают в униженных, сломленных людей. Он писал так, как позволяли. Но иногда позволял себе больше, чем следовало в той системе. И именно это нестабильное равновесие стало роковым.

Была ли «Кинармия» причиной репрессий?

Есть распространенный миф: Бабеля репрессировали из-за его самого известного произведения — «Кинармии». Да, этот сборник принес ему славу, и в самом деле — он честно, без прикрас, показывает войну глазами участника Первой конной армии. Но книгу не запрещали. Наоборот — ее поддержали Горький и даже военачальники. Буденному, который оставил на обложке надпись «Сволочь», Горький публично ответил, став на сторону автора.

«Кинармия» много раз переиздавалась и не вызывала проблем. Бабеля арестовали почти пятнадцать лет спустя — и совсем по другой причине. И лишь позже, уже в период «зачистки» репрессированных имен, произведение начали редактировать, убирая неудобные фрагменты.

Бабель в НКВД

За что же на самом деле расстреляли Бабеля?

Исаака Бабеля арестовали в 1939-м — ему было всего сорок четыре года. Через год его расстреляли. Жена узнала об этом только через пятнадцать лет, во время реабилитации. Но точная причина казни до сих пор остается неизвестной. Среди наиболее вероятных версий:

Обвинение в шпионаже — классическая формула Большого террора. Бабеля объявили агентом иностранных разведок — Франции, Австрии и других.

Связи с репрессированными — писатель поддерживал знакомства с людьми, которых уже считали неблагонадежными. В те времена этого было достаточно для подозрения.

»Невыгодная» анкета — еврейское происхождение, популярность за рубежом, неприятие соцреализма и косвенные идеологические намеки в текстах.

Личные мотивы — по некоторым свидетельствам, дело начали с доноса. Из-за бытового конфликта или зависти.

Произведения без идеологического блеска — в текстах Бабеля не было героизации насилия, зато была ирония, амбивалентность и нежелание придерживаться четкой линии партии.

В мае 1939 года Бабеля арестовали прямо на даче в Переделкино. Его обвинили в шпионаже и подготовке антисоветского заговора — как тогда часто делали с интеллигенцией. Во время обыска забрали все рукописи. И они бесследно исчезли: 15 папок, 11 записных книжек, 7 блокнотов. Навсегда. Что именно было в тех текстах — неизвестно. Говорят, среди них мог быть и роман о работе ЧК — но его никто так и не увидел.

Особенно трагическим был и его личный финал. С начала 1920-х Бабель имел отношения с Евой Пирнфельд, у них родилась дочь Наталья. В 1934-м Ева вместе с дочкой эмигрировала во Францию. Бабель, по свидетельствам, согласился на выезд ребенка — и это спасло их обоих от дальнейших репрессий. С тех пор семья была разделена навсегда: Бабель больше не видел ни Евы, ни Натальи. В тот же период он уже жил с Антониной Пирожковой — женщиной, которая сохранила память о нем, добивалась правды после его ареста и впоследствии опубликовала важные воспоминания.

Бабель и Пирожкова

И только через пятнадцать лет после расстрела пришло официальное подтверждение: Бабель был реабилитирован.

Памятник как точка столкновения

Образ Бабеля в Одессе оставался и в публичном пространстве — в частности, в виде памятника на углу улиц Ришельевской и Жуковского (ныне Караванского). Памятник был установлен в 2011 году. Проект инициировал Всемирный клуб одесситов, а среди источников финансирования называли меценатов из разных стран. Однако в областной топонимической комиссии настаивали: средства поступали из России.

Памятник Бабелю

На открытии памятника выступал Михаил Швыдкой — советник президента РФ, который назвал Бабеля наследником «великой русской литературной традиции». Среди гостей были российские дипломаты, деятели культуры, чиновники Партии регионов. Открытие памятника, как и многих подобных объектов, стало не только культурным событием, но и инструментом влияния. Поэтому в рамках декоммунизации он также должен быть снесен.

Исаак Бабель — непростая историческая фигура. Это не только писатель, но и человек, который пытался жить и писать в чрезвычайно жестком мире. В его биографии нет однозначности — ни героической, ни обвинительной. И, возможно, лучший способ почтить память о нем — не табличками или названиями, а глубоким и честным прочтением его произведений.

Справка «ОЖ»

Исаак Бабель — выдающийся, но противоречивый писатель, чья биография тесно связана с советской системой.

Он писал на русском, служил в Красной армии, работал в ЧК и формально поддерживал власть, но оставлял в письмах признаки критического мышления.

Самую известную «Кинармию» не запрещали, а настоящие причины ареста и казни в 1939 году до сих пор неясны.

Его рукописи исчезли, семья была разведена, а памятник в Одессе стал объектом дискуссии в рамках деколонизации.

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