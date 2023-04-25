Дети войны: семья в Харькове жила в подвале и выезжала из города под обстрелами

Продолжаем рассказывать о детях войны. Как изменился быт украинских семей из-за вторжения россии? О жизни семьи в подвале харьковской школы, выезде из города под вражескими обстрелами и одесском приеме – в этом материале.

Жили в подвале, а выходили только в магазин

Харьковский дом семьи Пидченко находится возле известной Восточной Салтовки. Там почти полностью все разрушено войной. С началом вторжения армии россии семье пришлось неделю жить в школьном подвале. Он через дорогу от дома. Елена Пидченко вспоминает, что некоторые местные магазины в прошлом феврале работали. Она становилась в очередь вместе с другими жителями. Пытались купить хоть что-нибудь съедобное. «И мы кто что мог, то и покупал, делились как-то», – вспоминает женщина.

В подвале находились около ста детей. Ее трехлетняя дочь была как раз после операции. Чтобы не подхватить инфекцию, девочке нельзя было в течение месяца общаться с другими людьми. Но получилось так, что малышам пришлось вместе со всеми сидеть в подвале. Пока были там, сирена не слышали, сигнал не работал. Раздавались только взрывы, дети были очень напуганы, а взрослые почти не спали. «Над нами летали истребители, все хныкало, мы молча сидели, друг на друга смотрели, чтобы детей меньше пугать», – рассказала Елена. Детей отвлекали громкими играми, чтобы заглушить гул вражеской авиации.

Выходить из подвала было рискованно. В тот момент войска России зашли в Харьков. «Пока стояли в очереди в магазин, грады и смерчи падали метрах в ста от нас», – поделилась Елена. Территория вокруг дома семьи обстреляна. Сам дом уцелел. У садика дочери упала бомба. Она не разорвалась. Детсад в пяти минутах от квартиры семьи. Аллея неподалеку изуродована, в соседних домах дыры от российских снарядов. Местный рынок Барабашово россияне разбомбили. Елена говорит, что их микрорайону повезло больше, чем самой Восточной Салтовке. Вспоминает, что там ужас.

После недели жизни в подвале семья решилась уехать из Харькова. Собирались спешно, за полчаса. Елена вспоминает, как по дороге возле них упала бомба. «Ехали машиной, возле нас что-то разорвалось. На секунду мы подумали, что уже все. Нас уже нет», – вспоминает женщина.

Переехали в Одессу, но хотят домой

С июня прошлого года семья Елены Пидченко приехала в Одессу. Харьковская компания, в которой работает ее муж, начала вторжения релоцировалась в Одессу. Коллеги звали его работать в новый город. Но семья считала это предложение опасным. «Ибо море, десант, было жутко сюда ехать», – говорит Елена. Поэтому временно остановились во Львове.

Женщина не может выйти на работу, потому что присматривает за ребенком. Детсады закрыты, а аренда львовских квартир не по карману. Поэтому семья решилась уехать в Одессу. Елена признается, что у нас не так страшно, как им казалось. Но она желает домой. «Мы разными городами ехали с еще одной семьей через Полтаву, Хмельницкий, Винницу. Где мы только не были и все равно хочется домой», – поделилась Елена. Говорит, что в Одессе хорошо, но неспокойно.

Возвращаться в Харьков очень опасно

Большинство знакомых и родственников Пидченко вернулись в Харьков. Елена считает, что россияне вряд ли смогут зайти в ее родной город, потому что силы обороны приняли меры пресечения. «Ракеты С-300 – это самое страшное, из-за чего не хочется возвращаться. Потому что их не сбить», – поделилась Елена. Те, кто в Харькове, рассказывают: во время тревоги нужно бежать и прятаться. И то не факт, что успеешь. И только с отбоем можно вернуться к своим делам.

Семья ориентируется на работу мужчины. Если его начальник поедет в Харьков, то семья Пидченко тоже. Планируют поездку в конце лета. В ближайшее время посетят дом в Харькове. По словам Елены, несмотря на восстановление инфраструктуры, в их районе нет света. «Мы хотим посмотреть, сможем ли мы там как-то существовать. Что работает как с транспортом?», – поделилась Елена.

Несмотря на свои желания вернуться, есть высокая опасность от россии. От дома семьи Пидченко до границы с РФ всего тридцать километров. Елена говорит, что им есть с чем сравнить. В Одессе им поспокойнее. По словам женщины, в нашем городе вообще ничего не происходит. Харьковскую область штурмуют каждый день. А соседство с Луганской, Донецкой и Сумской областями неспокойно.

Мечтают о победе и лучшей жизни для дочери

Елена Пидченко мечтает о победе Украины. «Большинство людей думают, что харьковчане пророссийские. Некоторые так. Это не только в Харькове», – рассказала женщина. Елена рассказала, что харьковские ультрасы очень активны: выступают за Украину и декоммунизацию, проводят митинги. После вторжения и ежедневных обстрелов Харьковщины Елена и ее знакомые возненавидели россиян. Говорит, что хочет отгородиться от России подальше.

Елена вместе с мужем хотят, чтобы их четырехлетняя София не видела войны и ее жизнь была лучше. Елена старается при ребенке смотреть новости без звука и видео. Чтобы Соня не видела и не слышала о войне. В Одессе малышам нравится бегать от тревоги в паркинг, потому что там собираются другие дети. Так она отвлекается. Хотя понимает, когда включается воздушная тревога. Соня каждый день просится домой, она помнит свои игрушки. Елена говорит, что ее дочь повзрослела, стала очень нервной. «Приеду домой, буду вести себя хорошо», – рассказывает Соня маме.

Елена признается, что Одесса приняла их хорошо. Здесь она встретила многих переселенцев из Николаева, Херсона, Харькова. «Одесса очень похожа на Харьков по менталитету. Потому атмосфера естественная», – поделилась женщина.

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