Ордер на арест Путина: до встречи в Гааге?

Международный уголовный суд в Гааге признал Владимира Путина преступником. И уже выдал ордер на его арест. Что это означает, и каковы шансы кремлевского диктатора оказаться на скамье подсудимых, выясняла «Одесская жизнь».

Путин обвиняется в похищении детей

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест не только Путина, но и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации.

Суд утверждает, что преступления совершались, как минимум, с 24 февраля 2022 года. На сегодня известно о депортации более 16 000 детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно выше. И речь идет не только о детях-сиротах. Среди детей, вывезенных из Украины, — те, у кого россияне родителей убили. Многих — отобрали у родных во время, так называемой, «фильтрации».

Читайте также: Похититель украинских детей: первые полосы мировой прессы об ордере на арест путина

И в дальнейшем статья, по которой обвиняют Путина, может быть расширена до обвинения в геноциде – самом тяжком преступлении в мире.

В целях безопасности потерпевших, расследования ордеров засекречены. В то же время, информацию об их выдаче МУС решил сделать публичной – чтобы предотвратить новые преступления.

В каких странах Путин может быть арестован

Теперь российский диктатор имеет официальный статус подозреваемого. И за пределами РФ его могут арестовать и передать в Гаагский суд. Иммунитет глав держав, правительств, министров иностранных дел на вопросы военных преступлений, которые расследует МУС, не распространяется.

Но, к сожалению, кремлевского диктатора не смогут задержать во всех странах мира. Решение Международного уголовного суда обязательно к выполнению только в тех государствах, которые ратифицировали Римский статут — международный договор, учредивший МУС. К ним относятся: почти вся Европа, Канада, Мексика, страны Южной Америки и большая часть африканских стран. Теоретически Путина могут задержать и доставить в Гаагу в 123 государствах мира. Открытыми для него остаются Беларусь, Турция, Китай, Иран, почти все страны Ближнего Востока, южной и юго-восточной Азии. Не являются участником МУС и Соединенные штаты. Поэтому Путин, если потребуется, сможет отправиться туда без угрозы ареста по ордеру Гаагского суда.

Реакции Российской федерации на решение МУС

В РФ решение Международного уголовного суда вызвало истерику.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ордер на арест Путина с правовой точки зрения не имеет значения.

— Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны, — отметила она.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова назвала решение МУС «оценкой помощи детям, которых не оставляют в зоне боевых действий».

А члены Совета Федерации РФ уже предлагают выдать «ордера на арест» всех судей МУС. Кроме того, они подчеркивают, что юрисдикцию этого суда не признает не только Россия, но и ряд других стран-членов Совета безопасности ООН.

Путин — четвертый президент с ордером МУС

Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни, заявил прокурор МУС Карим Хан. Вместе с тем заочного производства в Гаагском суде не существует. Для того чтобы вина кремлевского диктатора была доказана юридически, его должны выдать в Гаагу. А это не так уж просто.

Путин – четвертый из действующих президентов, которым МУС выдал ордер на арест.

В 2003 году президент Либерии Чарльз Тейлор был обвинен в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне в 1991-2002 годах. Правда, в Гаагу он попал только в 2006-м. К тому времени Тейлор потерял власть и скрывался в Нигерии. В итоге судебный процесс длился шесть лет. Экс-президент Либерии приговорен к 50 годам лишения свободы и помещен в тюрьму в Великобритании.

Читайте также: В электричках появилось объявление в одесском стиле о розыске путина (фотофакт)

А вот президента Судана Омара аль-Башира Гааге не выдают. Хотя ордер на его арест по обвинению в геноциде МУС выдал еще в 2008 году. Однако аль-Башир в течение 11 лет оставался главой государства и даже время от времени ездил за границу. После его свержения в 2019-м — находится в суданской тюрьме.

В июне 2011 года был выдан ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. В то время в стране шла гражданская война между его сторонниками и оппозицией. Каддафи не попал на скамью подсудимых — в октябре 2011-го был пойман и казнен повстанцами.

Путин в Гааге — каковы перспективы на его арест

Так что, выдача ордера на арест Путина — только первый шаг на пути к возмездию кремлевскому диктатору. Вместе с тем – это историческое решение для Украины и всей системы международного права.

— Мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров, — отмечает Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Читайте также: Путин — похититель детей: мировая пресса об ордере на арест диктатора (часть 2)