Одесситка в Португалии: «Не знаю, вернусь ли я домой»

Из-за войны им пришлось бежать в другую страну… Как их приняли на чужбине, с какими сложностями довелось столкнуться? «Одесская жизнь» делится со своими читателями историями украинских беженцев, многие из которых еще ждут своего счастливого конца.

Сегодняшний наш рассказ – о перебравшейся в Португалию одесситке Марии.

Мария, 26 лет: «Не знаю, вернусь ли я домой когда-то. Будет ли куда возвращаться?»

Первое, что пришло в голову, когда я в пять часов утра проснулась от взрывов в Одессе: «Не может быть. Неужели началось?! Нужно бежать. Прямо сейчас. Брать только необходимое». Самым необходимым оказались моя собака Буба, документы, деньги и пара вещей. На все остальное было абсолютно наплевать.

Уже 24 февраля в десять утра я, моя бывшая подруга и мой будущий парень ехали на машине в сторону Западной Украины. Нам предстояла 25-часовая дорога почти без остановок, почти без сна и почти без еды. В тот момент мы еще не понимали, куда мы едем, столько там будем, и что дальше. Решения принимались спонтанно и очень быстро. У меня не было никаких знакомых или родственников за границей, к кому можно было бы поехать, но я точно понимала, что безопаснее всего сейчас – покинуть страну. А дальше что-то придумаю. Так и случилось.

Несколько дней, с 25 февраля до 1 марта, мы провели во Львовской области, а позже начался мой «поиск» будущего. На этапе пересечения границы с Польшей, «подруга» меня очень некрасиво «кинула». В подробности вдаваться не буду. Но это была первая проверка близких людей войной. Когда пересекала границу с Польшей, спросили только загранпаспорт. Документы на собаку даже не смотрели. Паспорт Бубы старого образца, и в мирное время к нему бы точно могли «прицепиться». Так что нам повезло. И в самолете было то же самое.

Проведя с 1 по 4 марта в Варшаве, я думала, что же делать дальше. По счастливой случайности вспомнила, что около полугода назад я видела в историях у одного парня, живущего в Лиссабоне (которого я вообще не знаю), объявление о поиске русскоговорящего парикмахера в русскоязычный салон красоты. Еще тогда, помню, на секунду задумалась: «А что, если…». И вот тебе пожалуйста. Теперь я здесь, в Лиссабоне. И это просто счастливая случайность.

В Португалию я прибыла 5 марта. Добиралась самолетом из Варшавы до Лиссабона с пересадкой в Амстердаме. Все только за свой счет. На месте меня очень дружелюбно приняли: начальство предоставило мне и моей собаке комнату в квартире, где живут другие мои русскоговорящие коллеги. На платной основе – 230-250 евро в месяц вместе с коммунальными услугами. Но все же мне очень повезло. У других украинцев возникает куча проблем с тем, чтобы снять жилье именно в Португалии.

Теперь расскажу про языковой барьер. Огромный плюс Португалии в том, что тут 90% населения хорошо владеет английским. Но основной язык все же португальский. Я плохо знаю английский, свободно не говорю, но понимаю 70-80% того, что говорят люди. Во внешнем мире спасает «Гугл-транслейтер» и жестикуляция. На работе при консультации обычно используются похожие фразы, задаются одни и те же вопросы. Их уже успела выучить. Сейчас я активно учу английский и прогресс чувствую.

Интересная история у меня вышла с финансами. До войны я откладывала деньги, но все было в гривне. Все руки не доходили пойти поменять. Как итог: я потеряла половину сбережений из-за сумасшедшего курса гривны к евро. И со второго дня пребывания тут, в Португалии, нигде не принимали гривну. Так что официально я смогла поменять всего 150 евро. Чтобы поменять остальные деньги, мне пришлось очень постараться и, опять же, помогла удача найти знакомого, который оказал поддержку.

Про гуманитарную помощь пока не узнавала. Есть социальные выплаты для украинцев в размере 150 евро, но я их пока не получала и не думаю, что получу. Девушки из Украины, которые ко мне приходят на услуги, рассказывают, что пособие платят только безработным.

Отношение к украинцам здесь очень хорошее. Я пока что не встречала ни одного человека, кто был бы «за» войну. И дай Бог не встречать. А некоторые люди даже помогают просто так, от чистого сердца. Каждый раз я в приятном шоке. Удивлена, на что способен мир.

Вся моя семья: мама, папа, младшие братишка с сестрой, тети, дяди, бабушки находятся в городе Енакиево в Донецкой области. Это не подконтрольная Украине территория. Они знают, что такое война уже восемь лет. К сожалению, у них нет возможности выбраться оттуда. Но мы на связи. Хоть и отношения у нас сейчас довольно непростые.

По сей день у моей семьи все по-прежнему: стараются ходить на работу, на учебу, однако ситуация опасная. В Донецке бомбят каждый день. А моя сестра все равно ездит в Донецк на учебу. В Енакиево тоже бывают «прилеты», довольно близко. Все очень хорошо слышно и видно из окна.

Мой выезд в Португалию родные изначально восприняли негативно. Мать говорила: «Мы тут уже восемь лет сидим и продолжаем жить, а в Одессе вообще все хорошо, так что не выдумывай, сиди себе спокойно и не дергайся».

Позже их мнение поменялось. И сейчас они поддерживают мой переезд. Хотя мы и не знаем, увидимся ли вообще когда-то вновь. А вот все мои близкие друзья остались в Одессе, которую также бомбили. Сердце вдребезги от этого.

Очень переживаю о каждом близком человеке и об Украине в целом. Несмотря на то, что нахожусь на самом краю Европы, я чувствую тесную связь со всем народом Украины. Будто бы все мы единый организм. Каждую утрату и боль я воспринимаю очень близко к сердцу. Безумно скучаю по прежней жизни, по объятиям с дорогими мне людьми, по прогулкам у моря, по нашим людям – они особенные. Тут не такие, как ни крути.

Не знаю, вернусь ли я домой когда-то. Будет ли куда возвращаться? Не знаю, увижу ли свою семью и самых близких людей снова. Очень хочется домой. Накрывает жутко иногда.

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Подготовила Анастасия Епурь