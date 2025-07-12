Ключевые моменты:
- Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний опубликовал список пляжей в Одессе и области, безопасных для купания по результатам исследований качества морской воды;
- В то же время ситуация с качеством воды на одесских пляжах может меняться, и поэтому важно следить за информацией в течение недели.
Список пляжей Одесчины, на которых можно купаться согласно результатам лабораторных исследований, обнародовал Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
В перечень вошли популярные локации Одессы, Черноморска и Приморского:
Одесса
- Инклюзивный пляж «Без границ» (пляж «Дельфин»);
- «Калетон» (пляж «Дельфин»);
- «Буфет» на Малом Фонтане (между «Аркадией» и «Дельфином»);
- «Гранд Петтин» (Дача Ковалевского);
- «Итака» (пляж «Аркадия»);
- «Куба» (13-я станция Большого Фонтана);
- Муниципальный пляж «Чайка» (13-я станция Большого Фонтана);
- «Сигал Бич» (10-я станция Большого Фонтана);
- Муниципальный пляж «Курортный» (13-я станция Большого Фонтана);
- «Паблик» (13-я станция Большого Фонтана);
- «Ибица» (пляж «Аркадия»);
- «Андерхилл» (рядом с пляжем «Дельфин»);
- «Либерти» (рядом с пляжем «Дельфин»);
- Две зоны между траверсами №14 и №15 пляжа «Золотой берег» (16-я станция Большого Фонтана);
- «Кокос» (рядом с пляжем «Аркадия»);
- «Кокос-Курортный» (рядом с пляжем «Аркадия»);
- «Варадеро» (рядом с пляжем «Аркадия»);
- «Кораблик» (рядом с пляжем «Аркадия»);
- «Киви» (рядом с пляжем «Аркадия»);
- Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11-я станция Большого Фонтана);
- «Соло Бич» (5 участков в районе пляжа «Ланжерон»).
Черноморск
- Центральный городской пляж.
Измаильский район
- с. Приморское.
Одесский район (пляжи официально не открыты):
- с. Сычавка Южненской ОТГ;
- с. Грибовка – «Загар» и «Лагуна» Дальницкой ОТГ.
Белгород-Днестровский район (пляжи официально не открыты):
- с. Приморское (рекреационная зона «Катранка»);
- с. Лиман (рекреационная зона «Расейка»);
- с. Курортное;
- с. Большая Балабановка;
- с. Затока.
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В то же время специалисты предупреждают: ситуация может меняться из-за погодных условий, например, ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды для купания. Поэтому важно следить за информацией в течение недели и главное – купаться только в специально определенных и оборудованных местах. Такие места определяются по решениям Одесской областной государственной администрации или органов местного самоуправления.