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Школа 2023: как в Одессе совмещают офлайн, удаленку, отключения света и воздушные тревоги

Школа 2023: как в Одессе совмещают офлайн, удаленку, отключения света и воздушные тревоги

Война внесла жесткие коррективы в школьное расписание. Снова стало актуальным удаленное обучение, а отключения света лишь добавили проблем. Но после зимних каникул много школ открыли классы очного образования. «Одесская жизнь» узнала как будут учиться наши дети в новом году.

Как школы подстраиваются под военные реалии

Обычные офлайн-классы открылись в одесских школах еще в сентябре. Главное условие — наличие в школьном здании обустроенных укрытий на случай воздушной тревоги. Количество учеников в таких классах зависит от того, на сколько человек убежище рассчитано.

На начало учебного года в Одессе было 28 школ со смешанной формой обучения. Все офлайн-классы заполнились почти сразу, и поэтому к новому году убежища оборудовали еще в 28 школах.

 — Если в школе убежища нет, а родители хотят обучать своего ребенка офлайн, им предлагают перейти в другое учебное заведение, — пояснила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

 — А если количество учеников на параллели соответствует числу учащихся в одном классе, то его полностью переводят в школу, оборудованную убежищем. Если целым классом — то и со своим учителем.

Школы, где есть очное обучение, заверила Буйневич, есть во всех районах города. Работают они в три смены — с 8:00 до 16:00. Офлайн школьники занимаются три-четыре урока. Остальные занятия проходят дистанционно.

При таком графике классы могут принять 18 тысяч детей. Но с нового года на очную учебу вышли пока только 10 тысяч школьников. Так что места в школах еще есть.

Расписание учебы по графику отключений света

Выбор формы обучения для своего ребенка, по словам Елены Буйневич, в первую очередь зависит от родителей. И сейчас все больше из них отдают предпочтение очному образованию.

 — Я, как мама, связываю это, в первую очередь, с отключениями света, с тем, что очень тяжело выйти на онлайн-урок. Ведь в конце первого семестра графики отключение света, заявленные ДТЭК, не всегда совпадали с реальными отключениями, — отмечает Елена Валерьевна. — Или — почти всегда не совпадали. 

Оптоволоконный интернет, работающий и при отсутствии электричества, есть не во всех школах и учебных заведениях и не у всех детей дома.

 — Поэтому уроки мы разбили по графику отключений света. К примеру, учитель математики может свой урок преподавать для двух классов и записать его. Но так как в Одессе графики отключений не всегда соблюдаются, дети, к сожалению, не могут выйти ни на один вариант. Поэтому нередко учителям приходится вести уроки, а ученикам слушать их в «Пунктах незламностi» или кафе. И, по моему мнению, самое важное — все-таки стабилизировать графики отключений, — убеждена директор департамента. — В нашем городе в сфере образования это — серьезная проблема.

Не во всех школах оборудованы убежища

пример убежища в школах Украины

 — Я категорически «за» офлайн-обучение, — подчеркивает директор лицея «Приморский» Инна Усова. — Потому что это прямое общение с детьми и, конечно, общение детей между собой. Когда ты разговариваешь с ребенком на уроке, ты даже по глазам видишь, понимает он тебя или нет. В любой момент можешь подойти к парте, посмотреть, правильно ли он решает.

Во время очного урока ребенок может задать учителю любые вопросы. В онлайн на это отводится слишком мало времени, не скрывает Инна Игоревна.

 — Учитывая нынешнюю ситуацию, организовать очное обучение очень сложно, — признает Инна Игоревна. — И, прежде всего, потому что в нашей школе, к сожалению, нет укрытия.

 — Попробовали в Приморском лицее открыть офлайн-классы в другом учебном заведении. И даже вроде бы решили этот вопрос с администрацией школы №10, что на Молдаванке.

Школы используют ближайшие убежища

— Много наших учеников живет на Таирова, Фонтане, в Совиньоне. Им неудобно туда добираться, — пояснила директор. — Утром, допустим, дети могут приехать. А если тревога? А когда у нас была чрезвычайная ситуация — когда все отключилось? И оставить детей без возможности добраться домой мы не рискнули.

 — Поэтому сказали «большое спасибо» за предоставленную возможность и решили искать другие пути. И выход все-таки нашли. Международный гуманитарный университет, который находится буквально в ста метрах от лицея, предоставил свое убежище «Приморскому».

— Благодаря этому мы в декабре вывели на очные уроки наши 11-е классы. Для ребят это очень важно, — подчеркивает Инна Игоревна. — Укрытие, которое нам выдели, рассчитано на 50 человек. Поэтому мы пытаемся организовать расписание таким образом, чтобы учиться офлайн — хотя бы один-два раза в неделю — могло максимальное количество детей.

Школьные уроки можно смотреть в записи

Учителя лицея имеют возможность работать из школы — доступ в интернет здесь есть. А на очном уроке для учеников, занимающихся дистанционно, включают видеоконференцию. К тому же учителя размещают учебный материал и задания на платформе Classroom. И если ученика не было на уроке, он может там прочитать материал. Для обсуждения вопросов каждый учитель проводит одну-две консультации в неделю.

Успеть добежать из офлайн-класса на онлайн-урок

Мама бежит на онлайн-урок

Внучка Ольги учится в пятом классе школы №4. После новогодних каникул здесь отремонтировали бомбоубежище. И родители определили девочку в офлайн-класс. Ведь на удаленке — то света нет, то учителя нет.

— Это вообще была не учеба, — сетует Ольга. — Но и сейчас — так себе. Четыре урока по 30-35 минут. Потом нам дается 15 минут, чтобы собраться и добежать до дома. Ведь после офлайн есть еще уроки онлайн. Это при условии, что дома есть свет. Если нет — или опаздываем, или просимся в «Пункт незламностi». А там интернет — так себе.

Сложности с электронными учебниками

Еще одна проблема: учебники для пятиклассников — только электронные. По словам Елены Буйневич, они вообще не были напечатаны. И если нет света, к учебникам — не добраться. Поэтому родители их по возможности распечатывают.

— В бомбоубежище, говорят дети, тепло, есть три выхода. Но все равно во время воздушной тревоги за ребенка переживаешь, — признается Ольга. — Одно дело — когда он рядом. Другое — когда вы не вместе.

 

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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