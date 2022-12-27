Малышка, оставшаяся без ноги после обстрела, получит самый современный протез

Саша Паскаль из Одесской области потеряла ногу после того, как российская ракета попала в базу отдыха в Затоке. Вскоре девочке установят бионический протез – он по виду и функциям максимально приближен к настоящей ноге.

Об этом сообщили в городском совете Одессы.

Деньги на бионический протез удалось собрать благодаря всеукраинскому благотворительному проекту «День несокрушимых». Акция продолжалась с 19 октября. По ее условиям каждый желающий мог передать свой однодневный заработок на качественные протезы для украинских военных и гражданских, пострадавших из-за рашистов.

Напомним, то трагическая ракетная атака, когда пострадала Саша Паскаль, случилась 16 мая. В здание базы отдыха попала ракета. Девочку придавило обломками здания. Она получила многочисленные переломы и ушибы.

Мама Саши рассказала, что девочка мечтала стать гимнасткой, занималась спортом с трех лет. Теперь же придется заново учиться ходить.

Протез для Саши Паскаль изготовит одесский медицинский центр протезно-ортопедической помощи Теллус.

В мэрии пояснили, государство компенсирует изготовление протезов, однако в большинстве случаев за более функциональные протезы приходится платить дополнительно. Средства собирали, чтобы установить девочке именно такой протез.

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