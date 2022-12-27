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Малышка, оставшаяся без ноги после обстрела, получит самый современный протез

Малышка, оставшаяся без ноги после обстрела, получит самый современный протез

Саша Паскаль из Одесской области потеряла ногу после того, как российская ракета попала в базу отдыха в Затоке. Вскоре девочке установят бионический протез – он по виду и функциям максимально приближен к настоящей ноге.

Об этом сообщили в городском совете Одессы.

Деньги на бионический протез удалось собрать благодаря всеукраинскому благотворительному проекту «День несокрушимых». Акция продолжалась с 19 октября. По ее условиям каждый желающий мог передать свой однодневный заработок на качественные протезы для украинских военных и гражданских, пострадавших из-за рашистов.

Напомним, то трагическая ракетная атака, когда пострадала Саша Паскаль, случилась 16 мая. В здание базы отдыха попала ракета. Девочку придавило обломками здания. Она получила многочисленные переломы и ушибы.

Мама Саши рассказала, что девочка мечтала стать гимнасткой, занималась спортом с трех лет. Теперь же придется заново учиться ходить.

Протез для Саши Паскаль изготовит одесский медицинский центр протезно-ортопедической помощи Теллус.

В мэрии пояснили, государство компенсирует изготовление протезов, однако в большинстве случаев за более функциональные протезы приходится платить дополнительно. Средства собирали, чтобы установить девочке именно такой протез.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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