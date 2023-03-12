Дети войны: как творчество помогает пережить тяжелый опыт

Раньше мы писали истории как дошкольники и их семьи прожили год Великой войны. В этом материале расскажем, как творчество помогает справляться с трудным опытом. Своими мыслями поделилась с нами ведущий педагог, председатель правления Общественной Организации Центр Встречи Искусств «Співзвуччя» Наталья Никита.

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Как искусство помогает улучшить здоровье

Как вы возобновили работу Центра после 24 февраля?

Дети, которые раньше ходили в центр, разъехались. Работа центра приостановилась. Работники были растеряны. Не знали, что делать. А потом мы остановились, и подумали: почему мы сидим? Ведь мы можем помогать людям, травмированным войной благодаря искусству. Тем, что мы делаем лучше всего. Так появился проект «Исцеление искусством». Он открылся большим концертом 1 июня 2022 года.

Есть занятия для разных возрастных групп: от трех до пяти лет, шесть-семь лет, восемь-девять, десять-пятнадцать, для взрослых. Помощь нужна всем, травмированы все. Даже те, кто не слышал взрывов. Люди приезжают сюда из разных уголков Украины: с востока, из Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона…

Прежде всего, помочь в центре могут через музыку. Это может успокоить людей, снять спазмы. Мы стараемся сделать так, чтобы тот стресс, нанесенный войной, не пошел дальше в тело. Ибо, когда этот стресс идет в тело, это вызывает разные болезни. Мы наблюдали за тем, что после двух месяцев работы с нами у людей улучшилось не только психическое, эмоциональное состояние, но и физическое здоровье. И люди с нами делились, что нормализовалось давление, прошла бессонница, сердце стало лучше работать, нет одышки. Есть арт-терапия (живопись), певицы (терапия благодаря своему голосу), беседы для взрослых (родителям помогают понять состояние детей), рукоделие (деревянная мастерская), театральное мастерство. Для взрослых есть эвритмия (видимая речь и видимая музыка – с помощью тела нужно показать музыку, которую слышишь), рассматривание мадонн (для каждой картины написали исполняемую лирой музыку). После занятий улучшается сон, отходят спазмы, налаживается ритм между дыханием и сердцебиением.

Для самых маленьких работает садик на юга

Какие занятия есть для детей?

Для дошкольников есть садик на юг «Лучики». Дважды в неделю дети посещают занятия. Им проводят зарядку, музыкальные занятия (пение, хороводы, ритмичные игры, танцы, музыкальные сказки).

Мы с детьми показывали для родителей сказку «Перчатка», где у каждого ребенка была своя роль, своя песенка и дети были очень счастливы. Еще мы не успели даже кончить, дети подходили и спрашивали, когда будет следующая сказка, когда они будут еще какими-нибудь героями.

Урок построен таким образом, чтобы у детей был правильный ритм. Для детей важно, чтобы был вдох, когда они поглощают какую-нибудь информацию и выдох. Во время игры можно расслабиться. По такому принципу после музыкального занятия следует чаепитие. Дети приносят вкусности, угощают друг друга. После этого урок рукоделия. Они лепят из глины, шьют, рисуют, делают музыкальные инструменты. В центре есть духовой шкаф. Поэтому все вместе выпекают печенье или пирог. Все заняты, имеют свою задачу, а затем делят приготовленное изделие, чтобы всем хватило. В группе двенадцать детей. Кто-то болеет, кто-то уезжает за границу, а кто-то с освобождением территорий возвращается домой.

Дети приходят к нам очень строгие. С урока в урок начинают оттаивать

Как изменяется эмоциональное состояние детей?

Состояние детей очень зависит от родителей. Потому мы работаем и с родителями, и с детьми. Когда только к нам попадают детки, чаще всего они приходят как облачка. Очень суровые, не хотят улыбаться, чуть-чуть, как колючие ежики. Когда они видят, что к ним очень хорошо относятся, их принимают, им улыбаются, никто их не ругает и такая атмосфера душевная и теплая. С урока в урок они начинают оттаивать. Можно увидеть улыбку на их лице, они раскрываются. Очень приятно видеть эти перемены. И их замечают родители. Даже после двух-трех уроков подходят родители и говорят, что они замечают, что дома ребенок агрессивен и зол. Но после уроков все становится спокойнее и им это очень нравится.

И я еще заметила, что детям очень важно иметь время для свободной игры. У нас всегда запланировано полчаса, чтобы дети просто поиграли. И эта игра есть также терапия. Чаще дети что-то отстраивают. К примеру, они строят целый город. Здесь у них есть горы, река, там у них есть ферма, там они живут, там больница, и они живут всю жизнь за эту игру. Очень важно, чтобы такая возможность поиграть у них была и дома. Когда есть правильные игрушки, когда никто не суетится, когда никто не говорит, что нужно учиться, учиться. Чтобы они знали, что у них есть время, чтобы пережить все. Когда дети играют, то педагог всегда видит, что ребенку не хватает, что он переживает. Иногда нужно ласково перенаправить игру в другое русло, чтобы помочь ребенку пройти это состояние. Когда дети приходят к нам, эти изменения сильно видны и это радует.

Как Созвучие помогает родителям пройти стресс

Как вы сотрудничаете с родителями?

Мы рассказываем, какие занятия есть для детей. И мы говорим: если вы хотите, чтобы это было более действенно, вам нужно знать то, что мы делаем с детьми. На занятиях со взрослыми мы рассказываем, как проходят часы для детей. Мы понимаем, что у родителей тоже стресс.

У многих нет домов, потому что они разрушены. Совсем другая жизнь, другая работа. Мы хотим помочь родителям пройти это состояние.

Многие родители приходят в состоянии апатии, когда они не хотят вообще ничего. Это очень страшное состояние, потому что из-за него заражаются дети. Они понимают, что у них есть место, где они могут быть свободными. Свободно выражать свое мнение, через творчество проявлять себя.

Детская история о том, как страшно было выходить из оккупации

Расскажите историю, которая вас больше всего поразила.

Больше всего меня поразила история о том, как страшно было выходить из оккупации. Когда люди понимали, что больше невозможно находиться там, где они есть. И нужно уходить из дома. И мама с детьми шли ночью через поле. Это поразило детей. Мама рассказывала, что когда закончится война, они вернутся домой. Ребенок спрашивал, когда они вернутся домой, или они снова будут идти ночью через поле? Им было страшно, они хотят домой, но не хотят снова уходить полем. Такой опыт очень травмирует.

Очень правильно вспоминать с детьми те положительные моменты, которые были у них в прошлой жизни. Мы стараемся обратить внимание малышей на то, что у них есть сейчас. У них есть друзья, дом.

Со мной дети часто делятся положительными моментами. Рассказывают, какая у них там была комната, кто там остался, какие игрушки у них были, что у них там была елка, к которой они обязательно вернутся встретить Новый год.

Творчество успокаивает, расслабляет и делает детей более умелыми

Какой эффект имеют занятия на дошкольников?

Дети становятся более умелыми. Ведь для этого возраста важно, чтобы дети получали много новых навыков. Я не учу их рисовать, каждый изображает по-своему, каждый цвет воспроизводит и переживает по-своему. Когда дети что-то делают, они становятся счастливыми. Дети становятся спокойными, расслабляются.

Через творчество можно обнаружить и вывести стресс из организма

Почему следует использовать творчество, чтобы пережить опыт войны?

Я хочу пригласить в наш центр всех взрослых, всех детей, которые есть в нашем городе. Даже если вы считаете, что вы не травмированы войной, но тот стресс, который мы пережили за этот год, он влияет на нашу повседневную жизнь. Через творчество, искусство, живопись, музыку, движения, театральное искусство, рукоделие мы можем обнаружить стресс и вывести его из организма. Важно понимать, что сейчас с вами происходит. И через творчество вы можете сделать это.

Вы можете посмотреть на себя и проявить в себе новые таланты, новые ценности. Даже если вы считаете себя не талантливым человеком, это неправда. Все люди талантливы. Приходите, пробуйте. Я уверена, что вы найдете в себе много нового, новых открытий, найдете источник сил. Поможете и себе, и своим близким. Мы вас ждем.

Страницы Центра Встречи Искусств «Созвучие» находится в соцсетях: Фейсбук, Инстаграмм, Телеграмм. Для семьи первые три месяца занятия бесплатны.

Ольга Лопатюк

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