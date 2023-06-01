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В Одесской области задержана группа топ-чиновников за махинации с землей у моря

В Одесской области задержана группа топ-чиновников за махинации с землей у моря

Группа бывших высокопоставленных чиновников, в том числе и бывший мэр Черноморска, предстанет перед судом за махинации с землей в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Среди обвиняемых – бывший первый заместитель председателя агентства водных ресурсов Украины – экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов, бывший городской голова Черноморска и бывший начальник отдела Госводагентства.

В феврале 2023 г. участникам преступной схемы были сообщены подозрения.

полиция

В результате незаконного отчуждения земельного участка государству нанесен ущерб на сумму почти 25 млн грн. К моменту совершения преступления все они находились на своих должностях. Злоумышленникам может грозить до шести лет лишения свободы.

Как установили сотрудники департамента стратегических расследований и главного следственного управления Нацполиции, обвиняемые разработали преступную схему по выводу из государственной собственности земельного участка, расположенного в Черноморске.

Вопреки действующему законодательству и без соответствующего согласования с Кабмином, фигуранты предоставили разрешение и утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка площадью 0,7 гектара на берегу Сухого лимана. В дальнейшем ее передали обществу в долгосрочную аренду под строительство объектов.

В настоящее время обвинительные акты в отношении группы лиц направили в суд. Бывшему первому заместителю руководителя агентства водных ресурсов — экс-заместителю министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, бывшему мэру Черноморска и эксначальнику отдела Госводагентства инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 за злоупотребление властью или служебным положением, а также ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 за служебный подлог Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Одесской области задержали лесника: наладил «лесную» схему.

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Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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