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Путин – похититель детей: мировая пресса об ордере на арест диктатора (часть 2)

Путин – похититель детей: мировая пресса об ордере на арест диктатора (часть 2)

«За военные преступления. Ордер на арест Путина»… «Россия смеется над приказом МКС и говорит: нет юрисдикции» — в таком ключе выдержаны заголовки ведущих мировых газет о новости о том, что международный уголовный суд выписал ордер на арест путина.

  1. Португалия, «Público» — «Военные преступления. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина»
  2. «Diário de Coimbra» — «МКС выдал ордер на арест Владимира Путина»
  3. Германия «Badisches Tagblatt»«Ордер на арест Путина издал Международный уголовный суд »
  4. «Bild» — «Ордер на арест Путина»
  5. «Der Tagesspiegel» — «Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за похищение детей»
  6. «Frankfurter Allgemeine» — «Выдали ордер на арест Путина»
  7. Косово «KD» — «Международный уголовный суд в пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина» Суд в Гааге утверждает, что Путин несет ответственность за военные преступления, в частности, незаконную депортацию детей из Украины в Россию. По мнению суда, преступления были совершены в Украине с 24 февраля 2022 г., когда Россия начала полную оккупацию этой страны. Москва отрицает обвинения в военных преступлениях во время оккупации. Однако МКС обвинил Путина в причастности к депортации детей и подчеркнул, что есть основания полагать, что он совершал действия напрямую, а также сотрудничал с другими.
  8. Мальта «Times of Malta» — «Выдали ордер на арест Путина»
  9. Испания «La Vanguardia» — «Международный уголовный суд издал приказ об аресте Путина» Гаазский суд в историческом решении обвинил российского лидера в похищении украинских детей
  10. «ARA» — «Международный ордер на арест Владимира Путина». Гаагский трибунал обвиняет президента России в военных преступлениях из-за похищения украинских детей. Москва отвергает обвинения, поскольку готовится принять визит президента Китая Си Цзиньпина в понедельник.
  11. Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера за похищение украинских детей во время войны. Москва пренебрегает обвинениями и готовит ключевой визит Си Цзиньпина.
  12. Швейцария «Сorriere del ticino» — «Военные преступления» Ордер на арест Владимира Путина. МКС обвинил президента России в незаконной депортации и переселении тысяч украинскихных детей – Киев: – Историческое решение»
  13. «Blick» — «Разыскивается. Владимир Путин» Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России.
  14. Кипр «Phileleftheros» — «За военные преступления. Ордер на арест Путина»
  15. Бразилия «O Globo» — «Поймай меня, если сможешь» Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления против Украины. Мандат имеет лишь символическое значение, поскольку Гаазский суд не признают такие великие государства, как США, Китай и Россия.
  16. «Folha de São Paulo» — «Уголовный суд требует ареста Путина» Решение международного суда имеет мало практического эффекта, поскольку ни Россия, ни Украина не являются подписантами устава
  17. Аргентина «Clarín» — «Сюрприз: Международный уголовный суд постановил арестовать Путина».
  18. Чили «El Mercurio» — «Международный уголовный суд принял решение об аресте Владимира Путина за военные преступления в Украине» < /li>
  19. Мексика «La Razon» — «Гаага выдала ордер на арест Путина за военные преступления»
  20. Саудовская Аравия «Arab News» — «Ордер на арест Путина за «военные преступления». Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления из-за его вероятной причастности к похищению детей из Украины.
  21. Индия «The Times of India» — «МКС требует ареста Путина за военные преступления в Украине»
  22. Индия «New Indian Express» — «Ордер МКС на арест Путина»
  23. Филиппины «Philippine Daily Inquirer» — «Россия смеется над приказом МКС и говорит: нет юрисдикции» Кремль заявляет, что не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МКС) и считает ордер на арест Владимира Путина «недействительным». Ставший шоком ордер ограничивает его путешествия в 123 страны-члены МКС. Но на любую попытку ареста российского президента, обвиняемого в незаконной депортации украинских детей, Москва может ответить военной силой.
  24. Япония «Mainichi Shimbun» — «Ордер на арест Путина»
  25. Канада «The Free Press» — «Путин обвиняется в ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Международин уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по делу о принудительном переселении украинских детей в Россию.»
  26. США «New York Times» — «Международный суд обвинил Путина в военных преступлениях» Международный уголовный суд обвинил российского президента Владимира В. Путина в военных преступлениях и выдал ордер на его арест в пятницу. Это очень символический шаг, который углубил его изоляцию и разорвал окружавшую его ауру безнаказанности, с тех пор как он приказал ввести войска в Украину год назад.
  27. «Arizona Daily Star» — «Международный суд выдал Путину ордер по делу о военных преступлениях»
  28. «Houston Chronicle» — «Военные преступления. Выданный ордер на Путина» Россия отвергает решение международного суда и называет депортацию украинцев гуманитарной»
  29. «Boston Globe» — «Ордер «делает Путина изгоем» Международный уголовный суд назвал причастность к вывозу детей из Украины

Часть первую можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.

Подготовил Сергей Чернявский

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