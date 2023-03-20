Путин – похититель детей: мировая пресса об ордере на арест диктатора (часть 2)

Похититель украинских детей: первые полосы мировой прессы об ордере на арест путина «За военные преступления. Ордер на арест Путина»… «Россия смеется над приказом МКС и говорит: нет юрисдикции» — в таком ключе выдержаны заголовки ведущих мировых газет про новость о том, что международный криминальный суд выписал ордер на арест путина. ПОДРОБНЕЕ

Как ВСУ борется с ИПСО и защищается от фейков Принята Коммуникационная стратегия ВСУ на 2023 год. Об этом сообщила советница главнокомандующего по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская. В этой статье вы узнаете о стратегии украинской армии, о фейках и защите от них. ПОДРОБНЕЕ

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