Путин – похититель детей: мировая пресса об ордере на арест диктатора (часть 2)

«За военные преступления. Ордер на арест Путина»… «Россия смеется над приказом МКС и говорит: нет юрисдикции» — в таком ключе выдержаны заголовки ведущих мировых газет о новости о том, что международный уголовный суд выписал ордер на арест путина.
- Португалия, «Público» — «Военные преступления. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина»
- «Diário de Coimbra» — «МКС выдал ордер на арест Владимира Путина»
- Германия «Badisches Tagblatt» — «Ордер на арест Путина издал Международный уголовный суд »
- «Bild» — «Ордер на арест Путина»
- «Der Tagesspiegel» — «Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за похищение детей»
- «Frankfurter Allgemeine» — «Выдали ордер на арест Путина»
- Косово «KD» — «Международный уголовный суд в пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина» Суд в Гааге утверждает, что Путин несет ответственность за военные преступления, в частности, незаконную депортацию детей из Украины в Россию. По мнению суда, преступления были совершены в Украине с 24 февраля 2022 г., когда Россия начала полную оккупацию этой страны. Москва отрицает обвинения в военных преступлениях во время оккупации. Однако МКС обвинил Путина в причастности к депортации детей и подчеркнул, что есть основания полагать, что он совершал действия напрямую, а также сотрудничал с другими.
- Мальта «Times of Malta» — «Выдали ордер на арест Путина»
- Испания «La Vanguardia» — «Международный уголовный суд издал приказ об аресте Путина» Гаазский суд в историческом решении обвинил российского лидера в похищении украинских детей
- «ARA» — «Международный ордер на арест Владимира Путина». Гаагский трибунал обвиняет президента России в военных преступлениях из-за похищения украинских детей. Москва отвергает обвинения, поскольку готовится принять визит президента Китая Си Цзиньпина в понедельник.
- Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера за похищение украинских детей во время войны. Москва пренебрегает обвинениями и готовит ключевой визит Си Цзиньпина.
- Швейцария «Сorriere del ticino» — «Военные преступления» Ордер на арест Владимира Путина. МКС обвинил президента России в незаконной депортации и переселении тысяч украинскихных детей – Киев: – Историческое решение»
- «Blick» — «Разыскивается. Владимир Путин» Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России.
- Кипр «Phileleftheros» — «За военные преступления. Ордер на арест Путина»
- Бразилия «O Globo» — «Поймай меня, если сможешь» Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления против Украины. Мандат имеет лишь символическое значение, поскольку Гаазский суд не признают такие великие государства, как США, Китай и Россия.
- «Folha de São Paulo» — «Уголовный суд требует ареста Путина» Решение международного суда имеет мало практического эффекта, поскольку ни Россия, ни Украина не являются подписантами устава
- Аргентина «Clarín» — «Сюрприз: Международный уголовный суд постановил арестовать Путина».
- Чили «El Mercurio» — «Международный уголовный суд принял решение об аресте Владимира Путина за военные преступления в Украине» < /li>
- Мексика «La Razon» — «Гаага выдала ордер на арест Путина за военные преступления»
- Саудовская Аравия «Arab News» — «Ордер на арест Путина за «военные преступления». Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления из-за его вероятной причастности к похищению детей из Украины.
- Индия «The Times of India» — «МКС требует ареста Путина за военные преступления в Украине»
- Индия «New Indian Express» — «Ордер МКС на арест Путина»
- Филиппины «Philippine Daily Inquirer» — «Россия смеется над приказом МКС и говорит: нет юрисдикции» Кремль заявляет, что не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МКС) и считает ордер на арест Владимира Путина «недействительным». Ставший шоком ордер ограничивает его путешествия в 123 страны-члены МКС. Но на любую попытку ареста российского президента, обвиняемого в незаконной депортации украинских детей, Москва может ответить военной силой.
- Япония «Mainichi Shimbun» — «Ордер на арест Путина»
- Канада «The Free Press» — «Путин обвиняется в ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Международин уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по делу о принудительном переселении украинских детей в Россию.»
- США «New York Times» — «Международный суд обвинил Путина в военных преступлениях» Международный уголовный суд обвинил российского президента Владимира В. Путина в военных преступлениях и выдал ордер на его арест в пятницу. Это очень символический шаг, который углубил его изоляцию и разорвал окружавшую его ауру безнаказанности, с тех пор как он приказал ввести войска в Украину год назад.
- «Arizona Daily Star» — «Международный суд выдал Путину ордер по делу о военных преступлениях»
- «Houston Chronicle» — «Военные преступления. Выданный ордер на Путина» Россия отвергает решение международного суда и называет депортацию украинцев гуманитарной»
- «Boston Globe» — «Ордер «делает Путина изгоем» Международный уголовный суд назвал причастность к вывозу детей из Украины
Часть первую можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.
Подготовил Сергей Чернявский