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Где искать точку Ч?

Парк Марка Твена, бывший Горького, — любимое место для прогулок не только жителей Черемушек. Недавно «Одесская жизнь» показала, как романтично выглядит этот парк вечером, но и днем здесь много посетителей, чаще всего — семьи с детьми, поэтому вопрос, где накормить проголодавшегося ребенка после беготни на свежем воздухе — очень актуален. Сейчас в парке с десяток различных кафе и небольших ресторанчиков.

Некоторые из них работают уже не один десяток лет. Но я решила посетить «Большую Чебуречу». За этим заведением я слежу в Инстаграме почти с момента его открытия — военного мая 2023 года. Это кафе легко найти, ориентир — кинотеатр «Синема-Парк». В теплое время года здесь работает летняя площадка, а также происходит продажа чебуреков из окна на улицу.

От привокзальной еды до национального наследия

Интерес к чебурекам вернулся несколько лет назад. Как-то незаметно чебуреки «переехали» из будочек на рынках, пляжах и привокзальных площадей в меню ресторанов и кафе. В 2022 году Министерство культуры Украины внесло их в перечень нематериального наследия, как крымскотатарскую традицию. В таком контексте правильно называть блюдо «чиберек». Слово «çiberek» образуется сочетанием слов «çiy» — сырой, «börek» — мясная мякоть. В официальном досье указано: «Это пирожок с мясным фаршем, обжаренный в масле. Большинство жителей Украины знают это блюдо под названием «чебурек»». Именно так называют блюдо во всех одесских заведениях, даже в кафе крымскотатарской кухни «Хаджибей» и «Крым».

Вернемся в «Большую Чебуречу»

Внутри заведения много света и столиков, как маленьких, так и на компанию. Есть детский уголок с игрушками и полочки с современной литературой для взрослых. Стены украшены шутливыми неоновыми надписями.

Кухня — открытая, но запаха жареного масла и дыма внутри нет, значит вытяжка работает отлично.

А что в меню?

В начале своего существования в кафе предлагали только чебуреки. Но со временем, я так понимаю, под влиянием предпочтений и запроса посетителей, здесь появились пицца, бургеры, блюда во фритюре, детское меню, а недавно — еще и пончики (недавно мы рассказывали, где в Одессе находится кафе, в котором готовят десятки видов пончиков)

Среди новинок — украинский борщ (147 грн), чебуреча с клубникой и мороженым (125 грн) и себадас (115 грн) — сардинский десерт из тонкого теста с сыром, щедро политый медом (выглядит, как круглый чебурек).

Также здесь постоянно появляются специальные предложения, обычно выгодные именно для семей или больших компаний. Действует доставка по городу через службу такси и собственная — по району. В барной карте можно найти все: от чая до виски и джина. Интересно, что чай и квас и другие безалкогольные напитки стоят дороже, чем бокал локального вина на разлив. Впрочем, отдельная благодарность за присутствие в меню айрана. Ведь, по моему мнению, именно чай и айран лучше всего подходят к этому блюду.

Цитаты из меню:

Большая Чебуреча с телятиной — 169 грн

Сырная Чебуреча (четыре вида сыра) — 135 грн

Чебуреча с бараниной — 139 грн

Пицца 4 сыра — 245 грн

Бургер из говядины — 189 грн

Сет «Семейное наслаждение» (Пиццы «Маргарита» и «Четыре мяса», наггетсы, картофель фри, 2 колы) — 599 грн

Пончики — 75 грн

Чебуречка с яблоком и корицей — 99 грн

Американо — 41 грн

Какао — 59 грн

Айран турецкий — 45 грн

Домашний квас — 65 грн

Вино гранатовое — 59 грн

Не только модные, но и вкусные

Для того, чтобы немного познакомиться с разными вкусами и видами чебуреков, я заказала: классический чебурек с бараниной (139 грн), черный чебурек с телятиной и сыром (135 грн), сырный чебурек на дровах (125 грн), сладкую вишневую чебуречу (99 грн).

Официантка предупредила, что заказ будет готовиться 5-10 минут. Блюда принесли быстро, одно за другим. Каждый чебурек подается на металлическом подносе с соусами и яркими оранжевыми резиновыми перчатками. Других приборов не подается. В подаче чувствуется, что люди, которые придумали такое сочетание, хорошо разбираются в инста-фото, ведь такие яркие цвета выглядят очень симпатично.

Чебурек с телятиной черный

Все чебуреки действительно большие и объемные. Чтобы было комфортно есть, нужно прижать тесто руками, а затем сложить в несколько раз.

Чебурек с бараниной оказался очень сочным, с характерным для этого мяса вкусом. Черный чебурек с телятиной выглядит очень эффектно, но на вкус тесто мало чем отличалось от классического.

Чебурек с бараниной

Чебурек с сыром на дровах отличается от своих жареных «собратьев». Он скорее напоминает сулугуни в лаваше, с кусочками помидоров, но в более нежном тесте, которое в печи внешне стало более похожим на лепешку неаполитанской пиццы.

Чебурек на дровах

Сама не ожидала, но мне понравился и вишневый чебурек. Его посыпают миндальными лепестками и подают с шоколадным кремом.

Чебурек с вишней

Все чебуреки были сочными, а тесто оставалось хрустящим некоторое время. Порция большая и одного-двух штук хватит, чтобы хорошенько наесться. Чебуреки на дровах понравятся тем, кто следит за фигурой или не любит жареного теста. Разнообразные сладкие начинки придутся по вкусу всем любителям экспериментов и нестандартных вкусов.

Счет за четыре чебурека, чай и айран составил 444 гривны.

Общее впечатление

Заведение оставило только приятные впечатления. Чистота в кафе, скорость и качество обслуживания, ассортимент блюд и напитков — все было на высоте.

Судя по наполненности кафе и количеству посетителей посреди рабочего дня, местные жители бывают здесь регулярно. А это — лучшая рекомендация.

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