Ключевые моменты:

Киоск «Шаурма на Екатерининской» работает на Привозе уже 8 лет, но стал популярен после TikTok-видео владельца Тиграна;

В меню – шаурма с курицей, морепродуктами, бастурмой, осетриной и даже с красной и черной икрой;

Кроме шаурмы, здесь подают хот-доги и бургеры, порции – большие, есть версии XL и «Бомба».

Курс на Привоз, или TikTok рекомендует

В поисках вкусненького мы снова отправились на Привоз. Да, мы уже рассказывали о заведениях китайской кухни и бессарабской кухни. И вот теперь настал черед шаурмы. Вокруг любого рынка обычно много точек с этим уличным блюдом. В окрестностях Привоза я насчитала их больше десяти. Чем же меня привлекла именно эта «Шаурма на Екатерининской»?

Недавно я начала следить за трендами TikTok. Алгоритмы подбросили мне видео харизматичного мужчины, очень громко и эффектно готовящего шаурму. Несколько дней я смотрела его ролики, вызывающие не только улыбку, но и аппетит.

Владельца и «шеф-повара» зовут Тигран. Свою шаурмичную он открыл около восьми лет назад. Именно поэтому в названии осталась «Екатерининская», хотя сейчас заведение находится на перекрестке Пантелеймоновской и Европейской улиц. Несмотря на давнюю историю заведения, я раньше никогда не обращала на него внимания, хотя проходила мимо очень часто.

В 2023 году дочь посоветовала Тиграну завести аккаунт в TikTok. Благодаря своей харизме он набрал уже около 400 тысяч подписчиков. Днем у киоска собирается длинная очередь, в числе которой всегда много туристов. Чтобы избежать давки, я пришла еще в девять утра.

А что в меню?

Почему же именно к Тиграну выстраивается очередь? Думаю, дело в сочетании его доброго нрава и необычных вкусов, которые он предлагает. Ну, где еще можно попробовать шаурму с мидиями, креветками, бастурмой, осетриной и даже… икрой – красной или черной?

Кроме шаурмы в меню есть хот-доги и бургеры (но уже без икры и морепродуктов). Работница рассказала, что раньше здесь готовили и шашлыки, однако из-за требований пожарной безопасности их пришлось убрать.

За кулисами кухни

В десятках видео, которые снимает Тигран, видно, сколько продуктов идет в тот или иной ролл. Но видео – одно, а реальность – другое.

Я заказала шаурму с креветками и сулугуни, «Арабскую» и «Черную жемчужину». Предупредили, что готовка будет длиться минут 15-20. Можно было пойти за покупками, но я решила остаться и посмотреть на процесс. Мне не отказали, и это добавило доверия к кухне.

А что по вкусу?

Пробовать шаурму я решила дома: у киоска нет ни стойки, ни приспособленного широкого подоконника. Каждую шаурму можно попросить разрезать пополам или упаковать с собой. Упаковка качественная – за полчаса дороги блюда не остыли и не растряслись.

«Черная жемчужина» – 390 грн. В этой шаурме много «изюминок»: черный лаваш, крем-чиз, руккола, помидоры, кусочки соленой красной рыбы, соус тартар и красная икра сверху. Лайфхак: если попросить разрезать пополам, икры положат больше – на оба среза. Лаваш лишь слегка поджаривают, чтобы он хрустел. Вкус – свежий, сочный, а икра придает насыщенности, вау-эффекта и инстаграммности.

«Арабская» – 200 грн. Большая классическая шаурма с курицей. Здесь много мяса, маринованный лук, свежие овощи и зелень. Очень сбалансировано и легко для желудка. Однако лично мне здесь не хватило специй: зиры, шафрана или хотя бы кинзы. Получилось немного «диетически».

С креветками и сулугуни – 380 грн. Креветки обжаривают с прованскими травами и лимонным соком, добавляют сулугуни и зелень,а затем дольше держат на гриле. Сыр расплавляется, шаурма становится хрустящей и сытной. На мой вкус – самая питательная из всех.

Кстати, все роллы достаточно большие, а еще есть версии XL и «Бомба».

Вывод

До посещения этого киоска мне казалось, что я уже все знаю о шаурме. Но фантазия повара доказала: даже простое уличное блюдо может стать гастрономической неожиданностью и украсить праздничный пикник.