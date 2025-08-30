Ключевые моменты:

«Кларабара» – один из самых известных одесских ресторанов с 30-летней историей, расположенный в здании 1835 года;

Ресторан сохраняет атмосферу старой Одессы с террасой, уютными залами и фотографиями прошлых лет, это любимое место для семей и туристов;

Меню сочетает классические одесские блюда и европейские деликатесы.

Ресторан с одесской историей

Сначала хочется несколько слов сказать о доме, ведь он стоит вашего внимания. Участок земли сначала принадлежал Феликсу Дерибасу. Но потом начал переходить из рук в руки и за свою историю сменил с десяток хозяев. Здание на участке – одно из самых старинных в нашем городе, было построено архитектором Торричелли в 1835-1836 годах. Фасад дома, если не считать современные пристройки, существенно не изменился.

В разные годы, по информации фотобазы «Домофото», здесь находились иллюзион, парикмахерская и даже ресторанчик. Так, газета «Вестник Одесского Градоначальства» сообщила, что 26 июня 1876 года был наложен штраф на околоточного надзирателя, допустившего ночную торговлю в ресторане французского подданного г-на Карета, без наличия у него разрешительных документов. Сейчас ночная работа ресторана тоже невозможна, но по другим причинам. Впрочем, мы верим, что «Кларабара» снова будет потчевать гостей чуть ли не до утра.

От коммуналки до бара: ресторан, сохраняющий вкус Одессы

В начале девяностых в этом доме находились многочисленные коммуналки. И хозяева будущего ресторана жили как раз в одной из них. Они решили открыть в комнате небольшой бар. Так и сделали – из комнаты, окно которой выходило в Городской сад, прорубили дверь. Очень быстро популярность нового заведения стала такой, что пришлось выкупать все комнаты и квартиры рядом. Так из Клариного бара появилась «Кларабара», которая разместилась на первом этаже дома со стороны Городского сада. Это заведение стало излюбленным местом музыкантов, художников, писателей. «Кларабара» была постоянным партнером Джазового фестиваля, фестиваля «Немые ночи» и других. Здесь проходили пресс-конференции и вечерние джем-сейшены. Сейчас здесь нет активной жизни, но как напоминание о прошлой творческой жизни здесь всегда звучит тихая, мягкая музыка.

Теперь тут есть просторная терраса, а на втором этаже разместился небольшой уютный отель. Бывшая неприглядная задняя часть дома стала настоящим украшением Городского сада с цветником, скульптурами и фонариками.

Внутри ресторана два зала. Меньший – тот самый бывший бар. Теперь здесь стоит большой обеденный стол, за которым собираются семьи и близкие друзья.

Во втором зале с десяток столиков, возле некоторых стоят старые отреставрированные диваны. На стенах – старые фотографии, картины, безделушки, которые когда-то украшали серванты одесситов. Здесь же детские игрушки из очень далекого прошлого – деревянная лошадка, коляска, неуклюжий трехколесный велосипед. В ресторане нет детской комнаты, поэтому дети играют с ними в зале, и вообще, здесь обычно много семей с детьми, которые, к радости родителей и бабушек, с удовольствием едят бульончики и котлетки.

А что в меню?

Одна из постоянных пока традиций заведения – отпечатанное на бумаге хорошего качества меню. В нем представлены основные столпы одесской кухни с вкраплениями европейских блюд (паста, гаспачо, стейки). В зависимости от сезона, меню меняется и дополняется. Здесь вы найдете все закуски – от цимеса до фаршированной рыбы, которая подается не целой рыбиной, а порционно (за это – отдельная благодарность).

Здесь остался достаточно большой выбор рыбы и морепродуктов. Конечно, сейчас большие проблемы с местной рыбой, жареные бычки, барабуля и цаца есть. Также вы найдете блюда с мидиями. Да, не местными, но приготовленными на наш манер в раковинах или без, в разнообразных соусах.

Старожилы помнят десертные башни из ассорти разных маленьких пирожных. Так вот, к сожалению, как сказал официант, с минувшей осени эту башню из меню убрали. Среди неизменных десертов –«Мамин “Наполеон”» и собственное мороженое.

Винная карта представлена винами мира. Из локальных здесь можно найти самые известные в регионе – белые и красные Шабо «Резерв» и «Колонист». Имеются также фирменные собственные наливки и авторские коктейли.

Цитаты из меню (цены на август 2025 г.):

Салат с двумя видами томатов, сыром страчателла, красным луком и кинзой – 255 грн;

Оливье с креветкой, авокадо и яблоком – 355 грн;

Сало с чесноком, гренками и горчицей – 180 грн;

Бутерброд «грузчика с Привоза» с тюлечкой и помидорным салатом – 155 грн;

Фаршированная рыба по-одесски – 165 грн;

«Буйабес» по-одесски с морепродуктами – 395 грн;

Борщ «Украинский» с телятиной и фасолью, тосты с домашним салом – 220 грн;

Цаца по-одесски с соусом тартар – 185 грн;

Биточки из тюлечки и с хрустящим молодым картофелем – 245 грн;

Томленая ножка ягненка со шпинатной пастой орзо – 565 грн;

Щеки телячьи из пюре из сельдерея – 490 грн;

Вареники с вишней в вишневом соусе – 155 грн;

Нежная полента с овечьей брынзой – 110 грн;

Пломбир и сорбет собственного приготовления (манго, маракуйя) – 150 грн;

Каберне «Колонист» (125 мл) – 125 грн;

Шардоне «Резерв» Шабо (125 мл) – 138 грн.

А что по вкусу?

Обычно всем своим знакомым и незнакомым я предлагаю начать знакомство с одесскими вкусами с традиционных закусок (320 грн). В «Кларабаре» есть прекрасная, на мой взгляд, опция – мезе. Это мини-сборник одесских вкусов. В нем вы найдете: форшмак, хумус, жареные перцы, икру из синих и соленую тюлечку. Подается с черным хлебом.

Посреди блюда лежит праздничный форшмак. Почему праздничный? Потому что сверху украшен красной икрой, которая придает пикантности к вкусу и краски в общую картинку. Форшмак здесь готовят с помощью ножа, а не блендера, поэтому у него сложная текстура, что лично мне очень нравится.

Следующая закуска – икра из синеньких. Готовится из запеченных баклажанов с добавлением перца. Далее – жареные и немного промаринованные перцы. Здесь они обязательно красные, мясистые, сладко-кислые. Еще один вкус – сладковатый паштет из нута, хумус. В отличие от форшмака хороший хумус должен быть однородным, кремовым, почти муссом. Обычно приготовить его самостоятельно не только лень, – это требует профессиональной техники или наличия неограниченного терпения и времени. Поэтому чаще наслаждаюсь хумусом вне дома.

Малосольная тюлечка. Как уже не раз писала – черноморской тюльки сейчас не найти. Поэтому в одесских заведениях приноровились доводить до нужного состояния ее балтийскую тезку, которую привозят к нам в замороженном состоянии.

Биточки из тюлечки (245 грн) – еще один обязательный номер одесской программы. Здесь их подают в двух вариантах. С обжаренным картофелем на гарнир или без картофеля. Я выбрала с картошкой, ведь в таком виде это уже полноценный обед. На порцию идет три пышных биточка, к которым добавляют соус тартар. На первый взгляд, порция небольшая, но если вы сочетаете ее с закусками или первым блюдом, то это как раз столько, сколько нужно.

Торт «Наполеон». История возникновения этого десерта уходит корнями в далекую древность. Но одесситы решили забрать этот торт в одесскую кухню, равно как форшмак или цацу. Теперь в каждом приличном одесском заведении можно найти свой «Наполеон», а то и не один. В «Кларабаре» есть два. Первый – что-то модное и хрустящее. Второй – мамин. Знатоки утверждают, что это действительно рецепт мамы основательницы заведения Клары Булгаковой. Я лично не знакома с семьей основательницы, но верю в эту историю, ведь только в таком рецепте может быть такое количество тоненьких коржей, хорошо пропитанных классическим заварным кремом. Торт можно смело делить на двоих, особенно после того, как вы уже поели другие блюда.

Общее впечатление

На мой вкус, «Кларабара» – это все о классике жанра, если можно так сказать об одесских блюдах, их приготовлении и подаче. Я всегда рекомендую это заведение гостям города, которые хотят попробовать что-нибудь одесское, посидеть в уютной атмосфере. Но, несмотря на большое количество туристов, сюда продолжают ходить одесситы, которые отмечают здесь праздники, назначают свидания или просто сидят за бокалом вина и наблюдают за жизнью.

Фото автора и из соцсетей заведения