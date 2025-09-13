Ресторан «Розмарин» в Одессе: где попробовать настоящую кошерную кухню

Ключевые моменты:

В Одессе работает ресторан «Розмарин» с кошерной кухней;

Меню сочетает еврейскую классику и современные блюда;

Заведение известно семейной атмосферой и оригинальной подачей блюд.

Кашрут и Кошер: чем одесская кухня отличается от еврейской

Часто можно услышать мнение, что одесская кухня – равно еврейская. На самом деле мы знаем, что это не так. Но действительно, гефилте фиш (фаршированная рыба), форшмак, фаршированная шейка и десяток других блюд настолько глубоко вошли в ежедневный рацион одесситов, что большая доля правды в этом утверждении есть.

Но есть основное отличие от блюд еврейской кухни. Например, в моем исполнении и в исполнении моих знакомых евреев, которые придерживаются традиций, – это правила кашрута. Эти законы впитываются с молоком матери и становятся неотъемлемой частью жизни евреев. Правила не очень сложны, хотя их и много, и они касаются не только употребления тех или иных продуктов, но и способов хранения и приготовления и соответствия ритуалам. Найти список этих правил несложно.

Конечно, мы знаем, что можно употреблять только мясо парнокопытных и домашней птицы, обработанное по правилам, разделять мясо и молоко. Но если вы хотите, чтобы все было, как надо, а тем более – пригласить в гости следующих традициям друзей, то нужно будет тщательно подготовиться. Это касается и новогоднего стола, ведь все продукты должны быть кошерными – даже хлеб, яблоки и вино.

Кошерное место в Одессе

Оказалось, что в Одессе не так много заведений, где можно поесть по всем правилам кашрута. Еще несколько лет назад их было больше, но, к сожалению, из-за ковида, а затем полномасштабного вторжения закрылись рестораны «Хеврон» у синагоги на Еврейской, «La Cass» возле синагоги на улице Вадима Корженко (Осипова), «Sababa» на Генуэзской. Сейчас в городе, кажется, осталось всего два заведения: небольшой бар на Аркадийской аллее и ресторан «Розмарин».

«Розмарин» имеет давнюю историю. Он открылся в середине двухтысячных и менял свой адрес. Сейчас он находится на Успенской возле парка Шевченко (об интересностях парка Шевченко мы недавно рассказывали) и занимает небольшое помещение. Его можно даже не заметить, когда проходишь мимо, ведь на фасаде даже нет «парадной» вывески – только доска, на которой мелом указано, что здесь есть «кошерная кухня».

Внутри ресторан скорее напоминает старую квартиру. Вы попадаете в зал на четыре больших стола с уютным альковом-библиотекой и в комнату – буфет-кондитерскую, где продаются на вынос десятки сладостей. Старый паркетный пол, цветы, антикварные комоды, где хранят посуду, простые льняные скатерти – все это настраивает на семейную атмосферу. Но не забывайте, что вы попали в еврейскую семью, так что будет громко и весело.

«Жлобский салат» и «еврейская классика». А что в меню?

Меню заведения интересно – его читаешь, словно книгу, где описание блюд перемешивается с анекдотами. Здесь есть как традиционные блюда, так и самые популярные вкусы современной кухни, которую любят независимо от верований на всех континентах: например, кошерный бургер (440 грн), чебуреки (185 грн) или пельмени (290 грн).

Меню, кстати, доступны на украинском, английском и на иврите. На этих же языках общаются с гостями работники заведения.

Под большинством блюд есть пространное описание. Но не под всеми, что сыграло со мной злую шутку (ниже расскажу, какую). Так что не стесняйтесь лишний раз переспросить у человека, который принимает заказ, что это за блюдо.

Цитаты из меню:

Гефилте фиш – нежные котлетки фаршированной рыбы из щуки, карпа и семги, подается с нашим ароматным хреном – 315 грн;

– нежные котлетки фаршированной рыбы из щуки, карпа и семги, подается с нашим ароматным хреном – 315 грн; Пиче – настоящий кошерный студень с курятиной, сразу подается со свежим хреном – 310 грн;

– настоящий кошерный студень с курятиной, сразу подается со свежим хреном – 310 грн; Суп-бульон из курицы – с маленькими, немного обжаренными крейлах – треугольными мясными варениками – 159 грн;

– с маленькими, немного обжаренными крейлах – треугольными мясными варениками – 159 грн; Салат Табуле – прекрасный и освежающий представитель израильской кухни. Кроме привычных мелко нарезанных помидоров и огурцов, он содержит целый букет свежей зелени и немного распаренного кускуса, благодаря которому становится более полезным и сытным. Заправляется лимонным соком и растительным маслом, по сезону добавляется гранат – 225 грн;

– прекрасный и освежающий представитель израильской кухни. Кроме привычных мелко нарезанных помидоров и огурцов, он содержит целый букет свежей зелени и немного распаренного кускуса, благодаря которому становится более полезным и сытным. Заправляется лимонным соком и растительным маслом, по сезону добавляется гранат – 225 грн; Теплая и нежная говядина с хреном дополняется «жлобским» картофельным салатом – 330 грн;

дополняется «жлобским» картофельным салатом – 330 грн; Сельдерей-фри – очень необычное и вкусное блюдо, посвящается поклонникам цветной капусты – 150 грн;

– очень необычное и вкусное блюдо, посвящается поклонникам цветной капусты – 150 грн; Медовик – 155 грн.

Немного разочарований и сладкое примирение

Чтобы обновить в памяти вкус настоящей еврейской кухни, я заказала борщ, бутерброд с форшмаком и гречневые нудли с куриными пупочками в соусе и домашний лимонад.

Бутерброд с форшмаком (79 грн)

С этой закуской вышло недоразумение, которое я увидела уже после посещения ресторана. В описании указано, что это «воздушный форшмак из крупной серебряной норвежской сельди домашнего посола. Подается на ароматном черном хлебе с аппетитной горкой красной икры». Но следы икры на форшмаке (смотрите фото) не были обнаружены. К самому форшмаку вопросов нет – он был приготовлен по моему вкусу, в меру нежный, в то же время не сбитый в однородную массу.

Ранее мы рассказывали, какой форшмак готовят в одесском ресторане «КлараБара

Борщ (159 грн)

Скажу честно, я колебалась, что лучше заказать – куриный бульон с мясными варениками или борщ. Победил борщ. Только почитайте его описание: «Подается со своими спутниками: немного настоящей крепкой горчицы, натертый чесноком черный хлеб, нарезанный большими кольцами красный лук и слоеный хрустик с мясной начинкой». Немного огорчили тертый чеснок и лук в добавках, но я решила рискнуть. И действительно, подача оказалась несколько необычной.

Я уже писала, что при заказе лучше уточнять и больше говорить с официантом. Так вот, именно благодаря правильной коммуникации оказалось, что мне могут сделать полпорции борща, а не целую тарелку, при этом все остальные приложения остались неизменными. Здесь не было сметаны – сработало правило кашрута не смешивать мясное и молочное. Черный хлеб с чесноком посыпали петрушкой, и это, как выяснилось, вкусно. «Хрустик» с мясом оказался не слоеным: это был маленький пирожок, обжаренный во фритюре. Сочетание этих разных фактур и вкусов с борщом дарит прекрасный букет и вносит разнообразие в довольно обыденное блюдо, которым, кажется, трудно удивить.

Гречневые нудли с куриными пупочками, разваренными и мягкими, под густым домашним соусом (310 грн)

Я много слышала об этом блюде и даже когда-то ела нудли, приготовленные по старинному немецкому рецепту, в бессарабской деревне. Но всегда было интересно попробовать именно гречневые нудли по еврейскому рецепту. Именно поэтому я не уточняла, в каком виде они подаются. Но со мной случилась еще одна странная ситуация.

После борща я ждала продолжения обеда, но оказалось, что обо мне… забыли. В зал заходили гости, покупали сладости, занимали столики, их обслуживали и выносили им блюда, а я сидела, пила лимонад, наблюдала за бурной жизнью заведения и наслаждалась ароматами свежей выпечки, свободно сочившимися в обеденный зал из закутка с печью. Через минут двадцать я стала подозревать, что что-то пошло не так. Впрочем, я знала, что нудли могут готовиться очень долго, если к ним нет заготовки, – это работа с тестом, которая требует времени. Я посидела еще минут десять. Время уже подпирало и я спросила, долго ли еще ждать. По глазам официантки я поняла, что что-то пошло не так. Она побежала на кухню, а потом спросила, есть ли у меня еще минут десять. Я согласилась, но время засекла. Через девять минут мне с извинениями вынесли второе блюдо. Впрочем, это было наибольшее разочарование, ведь гречневыми нудлями оказалась обычная гречневая лапша. Да, она была во вкуснейшем соусе, а пупочки были действительно нежными и мягкими, но это было ну совершенно не то, что я ожидала попробовать.

Пока я быстро доедала свое блюдо-разочарование, в качестве извинения мне принесли пирожное. Даже два (возможно, второе пирожное – за отсутствие икры в форшмаке?). Это было что-то вкусное и шоколадное и моя любимая картошка. Извинения были приняты и я ушла из «Розмарина» в хорошем настроении.

Общие впечатления

Выбирая «Розмарин», учтите, что это заведение для экстравертов. Здесь нужно много общаться и принимать все с легкостью. За то время, что я провела в ресторане, я увидела разную публику. Здесь обедала компания иностранцев, семейная пара, семья. Многие заходили, чтобы купить что-то из выпечки, заезжал курьер по заказу на дом. Многих посетителей здесь знают по имени и помнят их вкусы. Думаю, что именно такой подход и позволяет держаться в наше время, когда другие заведения закрылись.

Кстати, к праздникам здесь всегда готовят нечто особенное. Обычно это специальная выпечка. Для того, чтобы узнать о «спецпредложениях», нужно либо прийти лично, либо позвонить по телефону – соцсети заведение не ведет, поэтому, чтобы получить что-то праздничное и особенное, нужно общаться.

Еще один момент, о котором стоит помнить: ресторан закрыт во время шабата, то есть с вечера пятницы и в субботу.