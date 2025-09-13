Ресторан «Розмарин» в Одессе: где попробовать настоящую кошерную кухню

Ключевые моменты:

  • В Одессе работает ресторан «Розмарин» с кошерной кухней;
  • Меню сочетает еврейскую классику и современные блюда;
  • Заведение известно семейной атмосферой и оригинальной подачей блюд.

Кашрут и Кошер: чем одесская кухня отличается от еврейской

Часто можно услышать мнение, что одесская кухня – равно еврейская. На самом деле мы знаем, что это не так. Но действительно, гефилте фиш (фаршированная рыба), форшмак, фаршированная шейка и десяток других блюд настолько глубоко вошли в ежедневный рацион одесситов, что большая доля правды в этом утверждении есть.

Но есть основное отличие от блюд еврейской кухни. Например, в моем исполнении и в исполнении моих знакомых евреев, которые придерживаются традиций, – это правила кашрута. Эти законы впитываются с молоком матери и становятся неотъемлемой частью жизни евреев. Правила не очень сложны, хотя их и много, и они касаются не только употребления тех или иных продуктов, но и способов хранения и приготовления и соответствия ритуалам. Найти список этих правил несложно.

Конечно, мы знаем, что можно употреблять только мясо парнокопытных и домашней птицы, обработанное по правилам, разделять мясо и молоко. Но если вы хотите, чтобы все было, как надо, а тем более – пригласить в гости следующих традициям друзей, то нужно будет тщательно подготовиться. Это касается и новогоднего стола, ведь все продукты должны быть кошерными – даже хлеб, яблоки и вино.

Кошерное место в Одессе

Оказалось, что в Одессе не так много заведений, где можно поесть по всем правилам кашрута. Еще несколько лет назад их было больше, но, к сожалению, из-за ковида, а затем полномасштабного вторжения закрылись рестораны «Хеврон» у синагоги на Еврейской, «La Cass» возле синагоги на улице Вадима Корженко (Осипова), «Sababa» на Генуэзской. Сейчас в городе, кажется, осталось всего два заведения: небольшой бар на Аркадийской аллее и ресторан «Розмарин».

«Розмарин» имеет давнюю историю. Он открылся в середине двухтысячных и менял свой адрес. Сейчас он находится на Успенской возле парка Шевченко (об интересностях парка Шевченко мы недавно рассказывали) и занимает небольшое помещение. Его можно даже не заметить, когда проходишь мимо, ведь на фасаде даже нет «парадной» вывески – только доска, на которой мелом указано, что здесь есть «кошерная кухня».

В Одессе работает ресторан «Розмарин» с кошерной кухней

Ресторан «Розмарин» в Одессе: где попробовать настоящую кошерную кухню

Внутри ресторан скорее напоминает старую квартиру. Вы попадаете в зал на четыре больших стола с уютным альковом-библиотекой и в комнату – буфет-кондитерскую, где продаются на вынос десятки сладостей. Старый паркетный пол, цветы, антикварные комоды, где хранят посуду, простые льняные скатерти – все это настраивает на семейную атмосферу. Но не забывайте, что вы попали в еврейскую семью, так что будет громко и весело.

Ресторан «Розмарин», интерьер
Ресторан «Розмарин», цветы
Ресторан «Розмарин», лампа
Ресторан «Розмарин», комод
Ресторан «Розмарин», ваза
Ресторан «Розмарин», тарелки
Ресторан «Розмарин», бар

«Жлобский салат» и «еврейская классика». А что в меню?

Меню заведения интересно – его читаешь, словно книгу, где описание блюд перемешивается с анекдотами. Здесь есть как традиционные блюда, так и самые популярные вкусы современной кухни, которую любят независимо от верований на всех континентах: например, кошерный бургер (440 грн), чебуреки (185 грн) или пельмени (290 грн).

Меню, кстати, доступны на украинском, английском и на иврите. На этих же языках общаются с гостями работники заведения.

Ресторан «Розмарин», меню
Ресторан «Розмарин», меню2
Ресторан «Розмарин», меню3
Ресторан «Розмарин», меню4

Под большинством блюд есть пространное описание. Но не под всеми, что сыграло со мной злую шутку (ниже расскажу, какую). Так что не стесняйтесь лишний раз переспросить у человека, который принимает заказ, что это за блюдо.

Цитаты из меню:

  • Гефилте фиш – нежные котлетки фаршированной рыбы из щуки, карпа и семги, подается с нашим ароматным хреном – 315 грн;
  • Пиче – настоящий кошерный студень с курятиной, сразу подается со свежим хреном – 310 грн;
  • Суп-бульон из курицы – с маленькими, немного обжаренными крейлах – треугольными мясными варениками – 159 грн;
  • Салат Табуле – прекрасный и освежающий представитель израильской кухни. Кроме привычных мелко нарезанных помидоров и огурцов, он содержит целый букет свежей зелени и немного распаренного кускуса, благодаря которому становится более полезным и сытным. Заправляется лимонным соком и растительным маслом, по сезону добавляется гранат – 225 грн;
  • Теплая и нежная говядина с хреном дополняется «жлобским» картофельным  салатом – 330 грн;
  • Сельдерей-фри – очень необычное и вкусное блюдо, посвящается поклонникам цветной капусты – 150 грн;
  • Медовик – 155 грн.

Немного разочарований и сладкое примирение

Чтобы обновить в памяти вкус настоящей еврейской кухни, я заказала борщ, бутерброд с форшмаком и гречневые нудли с куриными пупочками в соусе и домашний лимонад.

Бутерброд с форшмаком (79 грн)

С этой закуской вышло недоразумение, которое я увидела уже после посещения ресторана. В описании указано, что это «воздушный форшмак из крупной серебряной норвежской сельди домашнего посола. Подается на ароматном черном хлебе с аппетитной горкой красной икры». Но следы икры на форшмаке (смотрите фото) не были обнаружены. К самому форшмаку вопросов нет – он был приготовлен по моему вкусу, в меру нежный, в то же время не сбитый в однородную массу.

Цитата из меню, форшмак

Ресторан «Розмарин», форшмак

Ранее мы рассказывали, какой форшмак готовят в одесском ресторане «КлараБара

Борщ (159 грн)

Скажу честно, я колебалась, что лучше заказать – куриный бульон с мясными варениками или борщ. Победил борщ. Только почитайте его описание: «Подается со своими спутниками: немного настоящей крепкой горчицы, натертый чесноком черный хлеб, нарезанный большими кольцами красный лук и слоеный хрустик с мясной начинкой». Немного огорчили тертый чеснок и лук в добавках, но я решила рискнуть. И действительно, подача оказалась несколько необычной.

Ресторан «Розмарин», борщ

Я уже писала, что при заказе лучше уточнять и больше говорить с официантом. Так вот, именно благодаря правильной коммуникации оказалось, что мне могут сделать полпорции борща, а не целую тарелку, при этом все остальные приложения остались неизменными. Здесь не было сметаны – сработало правило кашрута не смешивать мясное и молочное. Черный хлеб с чесноком посыпали петрушкой, и это, как выяснилось, вкусно. «Хрустик» с мясом оказался не слоеным: это был маленький пирожок, обжаренный во фритюре. Сочетание этих разных фактур и вкусов с борщом дарит прекрасный букет и вносит разнообразие в довольно обыденное блюдо, которым, кажется, трудно удивить.

Ресторан «Розмарин», борщ, подача

Ресторан «Розмарин»,

По теме: На квасе, с угрем и варениками: какие борщи едят в Одесской области

Гречневые нудли с куриными пупочками, разваренными и мягкими, под густым домашним соусом (310 грн)

Я много слышала об этом блюде и даже когда-то ела нудли, приготовленные по старинному немецкому рецепту, в бессарабской деревне. Но всегда было интересно попробовать именно гречневые нудли по еврейскому рецепту. Именно поэтому я не уточняла, в каком виде они подаются. Но со мной случилась еще одна странная ситуация.

После борща я ждала продолжения обеда, но оказалось, что обо мне… забыли. В зал заходили гости, покупали сладости, занимали столики, их обслуживали и выносили им блюда, а я сидела, пила лимонад, наблюдала за бурной жизнью заведения и наслаждалась ароматами свежей выпечки, свободно сочившимися в обеденный зал из закутка с печью. Через минут двадцать я стала подозревать, что что-то пошло не так. Впрочем, я знала, что нудли могут готовиться очень долго, если к ним нет заготовки, – это работа с тестом, которая требует времени. Я посидела еще минут десять. Время уже подпирало и я спросила, долго ли еще ждать. По глазам официантки я поняла, что что-то пошло не так. Она побежала на кухню, а потом спросила, есть ли у меня еще минут десять. Я согласилась, но время засекла. Через девять минут мне с извинениями вынесли второе блюдо. Впрочем, это было наибольшее разочарование, ведь гречневыми нудлями оказалась обычная гречневая лапша. Да, она была во вкуснейшем соусе, а пупочки были действительно нежными и мягкими, но это было ну совершенно не то, что я ожидала попробовать.

Нудли
Нудли (фото с ФБ-страницы проекта «Тарутинская степь»)
Ресторан «Розмарин», нудли
Гречневые нудли из ресторана «Розмарин»

Пока я быстро доедала свое блюдо-разочарование, в качестве извинения мне принесли пирожное. Даже два (возможно, второе пирожное – за отсутствие икры в форшмаке?). Это было что-то вкусное и шоколадное и моя любимая картошка. Извинения были приняты и я ушла из «Розмарина» в хорошем настроении.

Ресторан «Розмарин», десерт

Общие впечатления

Выбирая «Розмарин», учтите, что это заведение для экстравертов. Здесь нужно много общаться и принимать все с легкостью. За то время, что я провела в ресторане, я увидела разную публику. Здесь обедала компания иностранцев, семейная пара, семья. Многие заходили, чтобы купить что-то из выпечки, заезжал курьер по заказу на дом. Многих посетителей здесь знают по имени и помнят их вкусы. Думаю, что именно такой подход и позволяет держаться в наше время, когда другие заведения закрылись.

Кстати, к праздникам здесь всегда готовят нечто особенное. Обычно это специальная выпечка. Для того, чтобы узнать о «спецпредложениях», нужно либо прийти лично, либо позвонить по телефону – соцсети заведение не ведет, поэтому, чтобы получить что-то праздничное и особенное, нужно общаться.

Еще один момент, о котором стоит помнить: ресторан закрыт во время шабата, то есть с вечера пятницы и в субботу.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме