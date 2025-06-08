История «Семи ветров»: как одесская бутербродная стала легендой

Это внешне неприметное кафе расположено на улице Павла Зеленого (бывшей Коблевской), почти на Соборной площади. Недавно, кажется, неожиданно для себя, оно стало известно далеко за пределами Одессы, благодаря тому, что здесь отметились самые известные украинские фудблогеры. В чем же феномен этой скромной бутербродной, которая, несмотря на сложные годы, живет и развивается? Может, из-за цен? Или персонала, который неизменно работает здесь десятилетиями? Или удачного расположения в самом сердце города?

Недавно мы рассказывали, кто такой Павел Зеленый и почему улице Коблевской дали его имя

Это место действительно уникально. Здание – одно из самых старых в городе, и за время существования кого только не видело. В XIX веке здесь располагались частный пансион, который находился на попечении Ришелье, Строительный комитет, выдававший одесситам разрешения на строительство и реконструкции, а в 1904 году – первая вегетарианская столовая в Одессе. В послевоенные времена здесь также находилось заведение общепита, которое лично я уже помню в восьмидесятые годы под названием «Кафе Блинчики». Сейчас здесь собираются далеко не вегетарианцы. Итак, заглянем в меню.

А что в меню?

В отличие от большинства современных одесских кафе и баров, здесь не признают никаких новомодных меню по QR-кодам. Меню здесь хоть и одно, но печатное и по-хозяйски упаковано в файлики.

Выбирать и заказывать нужно прямо у барной стойки. Но большинство посетителей знают его на память: яичница на завтрак (45 и 70 грн), два вида первого (борщ и солянка), несколько простых салатов, с десяток горячих блюд (90-210 грн), закуски и фирменные горячие (70-95 грн) и холодные бутерброды (40-60 грн). В меню есть место и сезонным специалитетам, например, жареным бычкам, но их наличие зависит от удачи рыбаков. Также здесь всегда можно найти недорогие алкогольные напитки и пиво на разлив. Некоторые клиенты так и сидят здесь с кружкой пива часами за разговорами или в одиночестве.

Счет просят сразу, а ждать еду вы уже отправляетесь за столик в зале или на улицу. Причем площадка, кажется, работает здесь всегда, даже зимой будет стоять столик и стулья. В мирное время жизнь на площадке кипела до полуночи. Сейчас все уже привыкли завершать посиделки до десяти вечера.

Я решила заказать самые популярные блюда заведения: борщ, картофель жареный с грибами, греческий салат, бутерброд с селедкой и маленький бокал темного пива.

Цитаты из меню:

солянка мясная сборная – 150 грн;

отбивная свиная с овощным гарниром – 120 грн;

мясо по-французски – 170 грн;

вареники с картофелем – 90 грн;

яичница с беконом – 70 грн;

горячий бутерброд с копченым мясом – 80 грн;

салат Весенний – 60 грн;

пиво на разлив 0,5 – 60 грн.

Кот Бублик и другие жители «Семи ветров»

Пока ждем заказ, можно рассмотреть интерьер. В прошлом году внутри сделали ремонт и обновили мебель. Стены перекрасили в нейтральные светло-серые оттенки, что придало помещению больше света и легкости. Но все ждут по-настоящему теплых дней, когда около десятка столиков располагаются под столетними деревьями. Даже в самый жаркий день здесь не жарко, а с места под зонтиком можно наблюдать за бурлящей вокруг жизнью.

С первого взгляда кажется, что основной контингент – люди прошлой эпохи, но и молодежи также встречается много. Сюда приходят компаниями на недорогое пиво и закуски и даже на настольные игры.

Еще один из постоянных жителей – кот Бублик. Кажется, он жил здесь всегда. Местная публика его уважает – подкармливает и заботится. Например, когда в заведении в прошлом году делали ремонт, для него построили домик, где он мог ночевать. Когда Бублик заболел, посетители собирали ему деньги на операцию.

Вкусно, как у бабушки

Первыми на столе появляются пиво, борщ и греческий салат. По цвету кажется, что борщ уже из молодых овощей. И действительно, все – молоденькое. Греческий салат – классический: огурцы, помидоры, брынза, лук и маслины.

Картошка и бутерброд с селедкой подходят чуть позже – они ведь готовятся из-под ножа. Бутерброд – кусок черного хлеба с выложенным на него филе сельди, щедро усыпанный зеленью и политый маслом.

Жареную картошку с грибами мне рекомендовал мой польский друг, волонтер и амбасадор Одессы Борис Тынка, который в каждый свой приезд обязательно приходит в «Семь ветров». Так вот, картошка обжаривается с луком и шампиньонами. Выходит что-то наподобие картошки по-крестьянски, но здесь кусочки картошки нарезаны не толсто, а тоненько. Лук нарезан мелко и хорошо прожарен, почти как чипсы. По моему вкусу, многовато масла, но она именно такая, как готовила когда-то моя бабушка. Порция довольно большая и сытная. Мясо к ней, если вы не слишком голодны, можно уже не брать. За весь обед с маленьким бокалом пива я заплатила 300 гривен. На вкус вся еда довольно простая, «домашняя», но однозначно приготовлена из свежих продуктов.

Общее впечатление

Когда-то, лет пятьдесят назад, большинство одесских заведений было именно таким, ведь ресторанов в советские времена было чуть больше десяти на миллионный город. Сейчас все наоборот. Но прекрасно, что у нас остались такие простые и душевные кафе (или, как их еще называют на испанский манер, бодеги. Кстати, некоторые бодеги Барселоны носят статус нематериального наследия) с таким, как говорит молодежь, вайбом. Здесь на вас не будут косо смотреть из-за того, что вы заказали только бокал пива. Здесь можно встретить знакомых, которых не видели с десяток лет, а также художников, музыкантов, историков, писателей, журналистов, иностранцев и всех, кто делает Одессу Одессой.

Незаурядное место, готовое принять всех, но не все его принимают. И это тоже нормально. Во всяком случае, вас здесь накормят, напоят и дадут отдохнуть, как в настоящем одесском доме. Приходите сюда, увидите сами.

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