Как историческая баня попала в одесский экскурсионный маршрут 

Дом на ул. Асташкина, 6… Да-да, это «то самое место», как часто о нем отзываются одесситы. Здесь располагается баня № 4 — тоже «та самая», которая даже вошла в экскурсионный маршрут по криминальной Одессе.

Историческая одесская баня: лестница наверх, мемориальные таблички и цветы

Захожу в старый двор на улице Асташкина, навстречу мне идет человек с банным веником и сумкой, настроение у него приподнятое. Спрашиваю: «Баня работает?» В ответ мужчина удивленно переспрашивает: «А как же?! Эта баня всегда работает. Она же историческая!».

А во дворе (дом ведь жилой) кто-то вытряхивает коврик, кто-то еще каким-то делом занят. Чтобы попасть «в ту самую баню», нужно подняться на второй этаж по металлической лестнице (таких много сохранилось в старых одесских домах).

«Той самой» баня на Асташкина стала давно. А в далеком уже 1997 году по этому адресу был расстрелян легендарный криминальный авторитет Виктор Куливар, он же — Карабас, неизменно, в один и тот же день недели посещавший эту баню. Свежие цветы у двух мемориальных табличек, установленных в память о Карабасе — тоже давняя-давняя традиция с того самого 1997 года.

Пока изучаю надпись на табличке «от Друзей и Товарищей», узнаю еще одно «народное звание» Виктора Куливара — «одесский Робин Гуд».

Некоторые экскурсионные маршруты, посвященные истории криминальной Одессы проходят через этот адрес…

«Уцелевший оазис банного сервиса Одессы»

Плакат в веселых тонах извещает: «Баня на Провиантской. 1861 год». Считается, что именно с этого года здесь и работает историческая во всех смыслах баня. Ее еще называют «уцелевшим оазисом банного сервиса города».

«Здешняя парилка видела немало выдающихся личностей. Скажем, постоянным клиентом был ныне живущий в США художник Люсьен Дульфан. Раньше захаживали попариться артисты комик-труппы «Маски», а Владимир Комаров до сих пор приходит. Само собой, команда КВН «Одесские джентльмены» провела здесь молодые годы, и самым рьяным парильщиком был Олег Филимонов», — рассказывает ресурс «Чисто одесский» в разделе «Чисто одесские кумиры», посвященном Виктору Куливару (http://odesskiy.com/k/kulivar-viktor-pavlovich.html).

Одесская баня всегда оставалась… баней

И вот ведь что поразительно: «та самая» историческая баня на Асташкина (Провиантской, Кривой) с середины позапрошлого века и по сегодняшний день никогда не изменяла своего предназначения. Архитектурная фотобаза PhotoBuildings дает нам подсказку: «согласно Памятной книжке Одесского градоначальства на 1870 год, на Кривой улице в то время располагалась торговая баня. Владелец не указан».

Менялись эпохи, а одесская баня все равно оставалась баней:

«1913 год: по адресу Провиантская ул., 6, размещались бани Е. Барченко;

1924 год: «Баня по Провиантской ул., 6. Арендуется гражданином Гивенталем. Открыта по пятницам и субботам от 8 утра до 8 вечера, и по воскресеньям от 8 утра до 12 дня»;

1938 год: баня, Провиантская ул., 6.

1981 год: баня № 4, ул. Асташкина, 6».

…И так — по сей день…

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