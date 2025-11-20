Ключевые моменты

  • В Одессе действует смешанная система канализации, которая объединяет фекальные и ливневые стоки, из-за чего увеличивается нагрузка и во время сильных дождей на улицах возникают канализационные «фонтаны».
  • Значительная часть сетей заилена до 60%, при этом в основном чистят только дождеприемники, тогда как коллекторы остаются перегруженными.
  • Ряд районов города (Балковская, Пересыпь) регулярно оказываются под водой из-за рельефа, изношенности сетей и перекрытых природных стоков.
  • Проекты реконструкции канализации существуют с 2023 года, но их реализация так и не началась, на модернизацию нужны миллиарды гривен.
  • Город подал 5 крупных проектов в систему DREAM, однако государство пока выделило только 100 млн грн — не на канализацию, а на подготовку к зиме. В ближайшее время улучшений ждать не приходится.

Как работает система водоотведения в Одессе

Ливневую канализацию в Одессе начали создавать в конце ХIХ века. Сегодня в городе существует несколько ее разновидностей:

  • Открытого типа. Дождевые воды отводятся с помощью каналов и водоотводных лотков. В Одессе это Румынский, Куяльницкий, Щелаковский каналы.
  • Закрытого типа. Стекающая вода собирается лотками, обустроенными на дорогах и тротуарах, и через специальные колодцы дождеприемники поступает в сеть подземных коллекторов, а затем сбрасывается в море или на очистные сооружения.
  • Смешанного типа. Часть открытой канализационной сети заменяется подземными трубопроводами.
Ливневый канал
Ливневый канал
Очистка ливневого канала
Очистка канала

Сегодня одесская ливневая канализация включает более 4500 дождеприемников, свыше 23 тысяч погонных метров лотков и канав, около 123 километров коллектора. Ее обслуживанием и содержанием занимается городское коммунальное предприятие «Городские дороги».

Как чистят канализацию в Одессе

Чтобы дождевые воды не превращали городские улицы в реки и озера, ливневую канализацию нужно регулярно чистить. На входах в систему ливневки оборудованы специальные мусоросборники. Они задерживают и собирают мусор, не позволяя ему попасть в канализационные трубы. Понятно, что мусоросборники постоянно засоряются. А если они забиты, дождевые стоки просто не попадают в канализацию.

Чистка ливневок в Одессе
Чистка ливневок
Ремонт канализационного люка
Ремонт канализационного люка

Чистить ливневую канализацию можно вручную, то есть с помощью лестницы, щетки, совка и сантехнического троса. А можно использовать современные технологии. Для очищения и промывки сетей ливневки КП «Городские дороги» имеет спецмашины, оборудованные современными высоконапорными гидродинамическими установками. С их помощью в канализацию подается мощная струя воды, которая разрушает мусорные пробки.

С помощью таких машин можно также откачать и иловые засоры. Кроме того, машины оборудованы мобильными диагностическими лабораториями с системой телеинспекции. То есть при очистке коллектора есть возможность получить точную информацию о состоянии ливневки.

Современная спецтехника для канализации
Современная спецтехника для чистки канализации / Фото — «Думская»

Используют эти спецмашины на крупных участках. На небольшие улицы, межквартальные проезды и во дворы они, как правило, не заезжают. Да и в последнее время «Городские дороги» в основном чистили дождеприемники, поделился с нами сотрудник КП, пожелавший сохранить анонимность. А сами ливневые сети заилены на 60%.

Очистка ливневки
Проводится очистка ливневки

Об общих трубах и уличных «фонтанах»

Канализационной системе в центральной части Одессы уже 150 лет. По-хорошему, нужно было бы создать две канализации — ливневую и фекальную. Но построили одну, общесплавную. Стоки в ней идут по одним и тем же трубам. Пока жители домов пользовались единственной дворовой колонкой, такая система себя оправдывала.

Но город разрастался, воду подводили в каждый дом. Соответственно, нагрузка на канализацию увеличилась. И сегодня во время сильных дождей, когда ливневая ветка переполняется, фекальные и дождевые потоки, срывая люки, вырываются фонтанами на улицы.

Канализационные фонтаны в Одессе
Фекально-дождевой фонтан в Одессе

Большинство остальных канализационных сетей в Одессе строилось в советское время. Причем в 60-е годы, во время бума «хрущевок», они прокладывались по временной схеме, поделился специалист. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Схема дожила до наших дней и современным требованиям не отвечает.

Загрязнение, изношенные сети и застройка: почему канализация Одессы в аварийном состоянии

Сегодня канализационная система Одессы делится на две основные части: северную и южную. Разделение проходит примерно по центру города. Через каждый район проходит своя система труб и коллекторов, по которым сточные воды перемещаются к очистным сооружениям — станциям биологической очистки (СБО) «Южная» и СБО «Северная». Затем стоки сбрасываются в море — в районе Дачи Ковалевского или Лузановки.

На Большом Фонтане и в части поселка Котовского ливневка сбрасывает дождевую воду без какой-либо очистки прямо в море. Стоки с Фонтана уходят в Фонтанскую балку. Из поселка Котовского — в Крыжановскую.

В последние десятилетия эти балки активно застраиваются, перекрывая природные ливневые стоки. Так же, как и балка Дачи Ковалевского. Это и привело в итоге к трагическим последствиям недавнего одесского потопа.

На Черемушках и в поселке Таирова существуют раздельные системы фекальной и ливневой канализации. Но внутри кварталов она по-прежнему общесплавная.

Объединенные ливневая и фекальная канализации находятся на Среднефонтанской и Балковской улицах. И «гейзеры», которые бьют здесь после ливней, фонтанируют далеко не одной дождевой водой.

Река на Балковской, озера на Пересыпи: причины затопления Одессы

На улицу Балковскую стекает дождевая вода со всей Молдаванки, Бугаевки и части Слободки. Это один из наиболее проблемных участков одесской канализации.

Раньше здесь протекала небольшая речка. Во время реконструкции в 70-е годы ее убрали под землю, в коллектор. Здесь были заложены системы отвода ливневых и фекальных вод — общесплавная канализация. А пруд, в который стекала речка, превратили в буферный. Его чистят минимум два раза в год, как правило после сильных дождей.

Река на Балковской во время сильных ливней
Во время сильных ливней улица Балковская превращается в стремительную реку

– В 70-е годы было сложно предсказать, как Одесса будет развиваться дальше. Город продолжает застраиваться. Тротуарами покрываются земельные участки. В результате увеличивается и отток дождевых вод, и хозяйственно-бытовые стоки, — объясняет наш собеседник. — Если коллекторы переполняются, воды уходят в буферный пруд. Это позволяет снять с них нагрузку и избежать разрывов.

Буферный пруд на Балковской
Буферный пруд на улице Балковской

В верхней части пруда находятся отверстия для отвода воды. Но для ее стока нужно время. Если осадков выпадает слишком много, пруд заполняется полностью. И тогда затопления Балковской и канализационных «фонтанов» не избежать.

К тому же во время недавнего потопа пруд не принимал воду. Как выяснилось позже, задвижки были закрыты…

Еще одна серьезная зона подтоплений — район Пересыпского моста. Здесь сходятся канализационные системы улиц Балковской и Приморской. А основная причина потопов в том, что эта территория находится почти на уровне моря.

Чтобы этого избежать, здесь установлена насосная система. Она откачивает воду, выливающуюся из коллекторов на улицах Церковной, Атамана Головатого, Черноморских казаков и Газовом переулке. Затем вода сбрасывается в море. Но если осадки сильные, ее приходится откачивать в течение нескольких часов. А пересыпские улицы в это время превращаются в озера.

Озеро на Пересыпи во время дождя
Озеро на Пересыпи после сильного дождя

Проекты, на которые не нашлось денег: возможна ли модернизация канализации Одессы

При этом проекты реконструкции ливневого коллектора на Балковской были разработаны управлением капитального строительства горсовета еще в 2023 году. Их реализация позволила бы перекидывать избыток воды из буферного пруда в дождевой коллектор на улице Щеголева и в итоге избегать затоплений во время ливней. Но, как отмечает депутат Петр Обухов, за два года не было сделано ничего.

Денег не нашлось? Действительно, для того чтобы полностью реконструировать канализационную систему в Одессе, разъединить ливневую и фекальную, нужны миллиарды гривен. Ориентировочные бюджеты проектов, разработанных управлением капстроительства, составляют 231,4 и 134,6 миллиона. Неужели за два года нельзя было «наскрести» эти суммы в городском бюджете?

Но даже если финансирование на эти проекты будет найдено, их целесообразность и эффективность вызывают много вопросов. Например, территория, где погибло больше всего людей, даже не включена в эти планы. Подробности в нашем расследовании — Следующий ливень без человеческих жертв: что сделала одесская власть, чтобы трагедия 30 сентября не повторилась.

Государство не спешит помогать

В то же время горсовет подал в государственную цифровую систему DREAM, предназначенную для инвестиционных программ, требующих привлечения бюджетных средств, пять проектов капитального ремонта и строительства новых ливневых коллекторов. Среди них:

  • Капремонт ливневого коллектора по улице Среднефонтанской: от проспекта Леси Украинки до улицы Донорской.
  • Реконструкция ливневого коллектора в части выпуска в море в переулке Маячный, 7.
  • Строительство ливневого коллектора с очистным сооружением и выпуском в море вдоль Крыжановской балки.
  • Строительство ливневого коллектора с подключением к существующему по улице Промышленной: от улицы Химической до улицы Симона Литмана (Пестеля).
  • Строительство дополнительного ливневого коллектора вдоль существующего: от проспекта Небесной Сотни до переулка Маячный.

Для реализации всех этих проектов необходимо около трех миллиардов гривен.

Однако пока правительство выделило Одессе только 100 миллионов. И не на реконструкцию канализации, а на подготовку города к непростой зиме. Вопрос модернизации городского канализационного хозяйства по-прежнему только обсуждается. И это неудивительно: каждый из проектов, представленных в DREAM, в среднем стоит около 400 миллионов гривен.

Что думают одесситы о причинах затоплений в Одессе, можно узнать из нашего материала: Кто виноват в катастрофическом затоплении Одессы? Мнение одесситов (видео).

