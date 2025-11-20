Ключевые моменты

В Одессе действует смешанная система канализации, которая объединяет фекальные и ливневые стоки, из-за чего увеличивается нагрузка и во время сильных дождей на улицах возникают канализационные «фонтаны».

Значительная часть сетей заилена до 60%, при этом в основном чистят только дождеприемники, тогда как коллекторы остаются перегруженными.

Ряд районов города (Балковская, Пересыпь) регулярно оказываются под водой из-за рельефа, изношенности сетей и перекрытых природных стоков.

Проекты реконструкции канализации существуют с 2023 года, но их реализация так и не началась, на модернизацию нужны миллиарды гривен.

Город подал 5 крупных проектов в систему DREAM, однако государство пока выделило только 100 млн грн — не на канализацию, а на подготовку к зиме. В ближайшее время улучшений ждать не приходится.

Как работает система водоотведения в Одессе

Ливневую канализацию в Одессе начали создавать в конце ХIХ века. Сегодня в городе существует несколько ее разновидностей:

Открытого типа. Дождевые воды отводятся с помощью каналов и водоотводных лотков. В Одессе это Румынский, Куяльницкий, Щелаковский каналы.

Закрытого типа. Стекающая вода собирается лотками, обустроенными на дорогах и тротуарах, и через специальные колодцы дождеприемники поступает в сеть подземных коллекторов, а затем сбрасывается в море или на очистные сооружения.

Смешанного типа. Часть открытой канализационной сети заменяется подземными трубопроводами.

Сегодня одесская ливневая канализация включает более 4500 дождеприемников, свыше 23 тысяч погонных метров лотков и канав, около 123 километров коллектора. Ее обслуживанием и содержанием занимается городское коммунальное предприятие «Городские дороги».

Как чистят канализацию в Одессе

Чтобы дождевые воды не превращали городские улицы в реки и озера, ливневую канализацию нужно регулярно чистить. На входах в систему ливневки оборудованы специальные мусоросборники. Они задерживают и собирают мусор, не позволяя ему попасть в канализационные трубы. Понятно, что мусоросборники постоянно засоряются. А если они забиты, дождевые стоки просто не попадают в канализацию.

Чистить ливневую канализацию можно вручную, то есть с помощью лестницы, щетки, совка и сантехнического троса. А можно использовать современные технологии. Для очищения и промывки сетей ливневки КП «Городские дороги» имеет спецмашины, оборудованные современными высоконапорными гидродинамическими установками. С их помощью в канализацию подается мощная струя воды, которая разрушает мусорные пробки.

С помощью таких машин можно также откачать и иловые засоры. Кроме того, машины оборудованы мобильными диагностическими лабораториями с системой телеинспекции. То есть при очистке коллектора есть возможность получить точную информацию о состоянии ливневки.

Используют эти спецмашины на крупных участках. На небольшие улицы, межквартальные проезды и во дворы они, как правило, не заезжают. Да и в последнее время «Городские дороги» в основном чистили дождеприемники, поделился с нами сотрудник КП, пожелавший сохранить анонимность. А сами ливневые сети заилены на 60%.

Об общих трубах и уличных «фонтанах»

Канализационной системе в центральной части Одессы уже 150 лет. По-хорошему, нужно было бы создать две канализации — ливневую и фекальную. Но построили одну, общесплавную. Стоки в ней идут по одним и тем же трубам. Пока жители домов пользовались единственной дворовой колонкой, такая система себя оправдывала.

Но город разрастался, воду подводили в каждый дом. Соответственно, нагрузка на канализацию увеличилась. И сегодня во время сильных дождей, когда ливневая ветка переполняется, фекальные и дождевые потоки, срывая люки, вырываются фонтанами на улицы.

Большинство остальных канализационных сетей в Одессе строилось в советское время. Причем в 60-е годы, во время бума «хрущевок», они прокладывались по временной схеме, поделился специалист. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Схема дожила до наших дней и современным требованиям не отвечает.

Загрязнение, изношенные сети и застройка: почему канализация Одессы в аварийном состоянии

Сегодня канализационная система Одессы делится на две основные части: северную и южную. Разделение проходит примерно по центру города. Через каждый район проходит своя система труб и коллекторов, по которым сточные воды перемещаются к очистным сооружениям — станциям биологической очистки (СБО) «Южная» и СБО «Северная». Затем стоки сбрасываются в море — в районе Дачи Ковалевского или Лузановки.

На Большом Фонтане и в части поселка Котовского ливневка сбрасывает дождевую воду без какой-либо очистки прямо в море. Стоки с Фонтана уходят в Фонтанскую балку. Из поселка Котовского — в Крыжановскую.

В последние десятилетия эти балки активно застраиваются, перекрывая природные ливневые стоки. Так же, как и балка Дачи Ковалевского. Это и привело в итоге к трагическим последствиям недавнего одесского потопа.

На Черемушках и в поселке Таирова существуют раздельные системы фекальной и ливневой канализации. Но внутри кварталов она по-прежнему общесплавная.

Объединенные ливневая и фекальная канализации находятся на Среднефонтанской и Балковской улицах. И «гейзеры», которые бьют здесь после ливней, фонтанируют далеко не одной дождевой водой.

Река на Балковской, озера на Пересыпи: причины затопления Одессы

На улицу Балковскую стекает дождевая вода со всей Молдаванки, Бугаевки и части Слободки. Это один из наиболее проблемных участков одесской канализации.

Раньше здесь протекала небольшая речка. Во время реконструкции в 70-е годы ее убрали под землю, в коллектор. Здесь были заложены системы отвода ливневых и фекальных вод — общесплавная канализация. А пруд, в который стекала речка, превратили в буферный. Его чистят минимум два раза в год, как правило после сильных дождей.

– В 70-е годы было сложно предсказать, как Одесса будет развиваться дальше. Город продолжает застраиваться. Тротуарами покрываются земельные участки. В результате увеличивается и отток дождевых вод, и хозяйственно-бытовые стоки, — объясняет наш собеседник. — Если коллекторы переполняются, воды уходят в буферный пруд. Это позволяет снять с них нагрузку и избежать разрывов.

В верхней части пруда находятся отверстия для отвода воды. Но для ее стока нужно время. Если осадков выпадает слишком много, пруд заполняется полностью. И тогда затопления Балковской и канализационных «фонтанов» не избежать.

К тому же во время недавнего потопа пруд не принимал воду. Как выяснилось позже, задвижки были закрыты…

Еще одна серьезная зона подтоплений — район Пересыпского моста. Здесь сходятся канализационные системы улиц Балковской и Приморской. А основная причина потопов в том, что эта территория находится почти на уровне моря.

Чтобы этого избежать, здесь установлена насосная система. Она откачивает воду, выливающуюся из коллекторов на улицах Церковной, Атамана Головатого, Черноморских казаков и Газовом переулке. Затем вода сбрасывается в море. Но если осадки сильные, ее приходится откачивать в течение нескольких часов. А пересыпские улицы в это время превращаются в озера.

Проекты, на которые не нашлось денег: возможна ли модернизация канализации Одессы

При этом проекты реконструкции ливневого коллектора на Балковской были разработаны управлением капитального строительства горсовета еще в 2023 году. Их реализация позволила бы перекидывать избыток воды из буферного пруда в дождевой коллектор на улице Щеголева и в итоге избегать затоплений во время ливней. Но, как отмечает депутат Петр Обухов, за два года не было сделано ничего.

Денег не нашлось? Действительно, для того чтобы полностью реконструировать канализационную систему в Одессе, разъединить ливневую и фекальную, нужны миллиарды гривен. Ориентировочные бюджеты проектов, разработанных управлением капстроительства, составляют 231,4 и 134,6 миллиона. Неужели за два года нельзя было «наскрести» эти суммы в городском бюджете?

Но даже если финансирование на эти проекты будет найдено, их целесообразность и эффективность вызывают много вопросов. Например, территория, где погибло больше всего людей, даже не включена в эти планы. Подробности в нашем расследовании — Следующий ливень без человеческих жертв: что сделала одесская власть, чтобы трагедия 30 сентября не повторилась.

Государство не спешит помогать

В то же время горсовет подал в государственную цифровую систему DREAM, предназначенную для инвестиционных программ, требующих привлечения бюджетных средств, пять проектов капитального ремонта и строительства новых ливневых коллекторов. Среди них:

Капремонт ливневого коллектора по улице Среднефонтанской: от проспекта Леси Украинки до улицы Донорской.

Реконструкция ливневого коллектора в части выпуска в море в переулке Маячный, 7.

Строительство ливневого коллектора с очистным сооружением и выпуском в море вдоль Крыжановской балки.

Строительство ливневого коллектора с подключением к существующему по улице Промышленной: от улицы Химической до улицы Симона Литмана (Пестеля).

Строительство дополнительного ливневого коллектора вдоль существующего: от проспекта Небесной Сотни до переулка Маячный.

Для реализации всех этих проектов необходимо около трех миллиардов гривен.

Однако пока правительство выделило Одессе только 100 миллионов. И не на реконструкцию канализации, а на подготовку города к непростой зиме. Вопрос модернизации городского канализационного хозяйства по-прежнему только обсуждается. И это неудивительно: каждый из проектов, представленных в DREAM, в среднем стоит около 400 миллионов гривен.

Что думают одесситы о причинах затоплений в Одессе, можно узнать из нашего материала: Кто виноват в катастрофическом затоплении Одессы? Мнение одесситов (видео).

