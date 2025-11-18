Ключевые моменты:

При сценарии повышения температуры до +4°C Украина потеряет более 1 млн гектаров территорий.

Под угрозой — сельхозземли, населенные пункты, промзоны и военные полигоны.

Одесса и Николаев входят в список городов, которые могут частично уйти под воду.

Прогноз затопления Одессы и прибрежных городов Украины

Глобальное потепление ускоряется, и сдержать рост средней температуры в пределах +1,5°C, как было записано в Парижском соглашении, практически невозможно. Об этом рассказала глава правления Greenpeace в Украине Евгения Засядько в комментарии «Телеграфу». По ее словам, ученые все чаще рассматривают сценарии, где повышение может достигнуть +4°C к концу XXI века.

Общественная организация «Экодія» провела исследование «Вода близко» и смоделировала, какие территории Украины окажутся под водой при таком развитии событий. По результатам, затопление может коснуться 1168 тысяч гектаров, среди которых:

212 тыс. га сельскохозяйственных земель,

35 тыс. га застроенных территорий,

отдельные промышленные зоны и военные полигоны.

Речь идет о практически всей прибрежной зоне Украины. Многие участки сейчас оккупированы, но оценки делались еще в 2018 году. По словам Засядько, такие изменения могут наступить уже после 2100 года, если выбросы парниковых газов продолжат расти.

Эксперт напомнила, что Парижское соглашение обязывает страны сокращать выбросы каждые 10 лет, но фактически прогресс минимален. США, которые играют ключевую роль в климатической политике, вышли из соглашения по решению президента Дональда Трампа.

Какие города могут оказаться под водой

При подъеме уровня моря всего на один метр под серьезной угрозой окажутся:

Вилково, Щелкино, дельта Дуная — риск 90% и выше

Голая Пристань — 75%

Бердянск — 30%

Скадовск — 20%

Одесса — 17%

Херсон — 13%

Николаев — 9%

Мариуполь — 8%

Севастополь — 4%

Черноморск — 2%

Ялта — менее 1%

