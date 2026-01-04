Ключевые моменты:
- Туман, гололедица и мокрые дороги.
- Облачно, осадки (ночью небольшие, днем умеренные).
Прогноз погоды по Одессе
5 января в Одессе ожидается облачная погода. Ночью небольшие осадки, днем умеренные. Ночью возможен слабый туман.
Ночью и утром слабый гололед. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +0-2°C,
- днем +3-5°C.
Прогноз погоды в Одесской области
В Одесской области будет завтра облачно, небольшие осадки, местами более умеренные.
Ночью местами слабый туман. Также возможна гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от -3°C до +2°C, на севере до -6°C,
- днем +1-6°C.
На дорогах области ночью местами слабый туман, видимость 500-1000м.
Также читайте:
- Будет ли в 2026 году прекращение огня, выборы и восстановление Украины: прогнозы экспертов.
- Самые ожидаемые события 2026 года: спортивные турниры, долгожданные премьеры и полет на Луну.
Спросить AI: