Зима, погода зимой

Ключевые моменты:

  • Туман, гололедица и мокрые дороги.
  • Облачно, осадки (ночью небольшие, днем ​​умеренные).

Прогноз погоды по Одессе

5 января в Одессе ожидается облачная погода. Ночью небольшие осадки, днем ​​умеренные. Ночью возможен слабый туман.

Ночью и утром слабый гололед. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +0-2°C,
  • днем +3-5°C.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области будет завтра облачно, небольшие осадки, местами более умеренные.

Ночью местами слабый туман. Также возможна гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью от -3°C до +2°C, на севере до -6°C,
  • днем +1-6°C.

На дорогах области ночью местами слабый туман, видимость 500-1000м.

